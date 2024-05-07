Кто победит на "Евровидении-2024"? Букмекеры обновили ставки

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Опубликовано: 07.05.2024 08:48 , Обновлено: 04.07.2024

До гранд-финала "Евровидения" осталось меньше недели, и букмекеры продолжают обновлять ставки на предполагаемых победителей музыкального конкурса. Кто в фаворитах по состоянию на 7 мая?

Сегодня, 7 мая, в шведском Мальмё состоится открытие самого ожидаемого европейского музыкального конкурса “Евровидение”. На сцену выйдут первые 15 участников, в том числе и представители от Украины.

Букмекеры, следящие за началом шоу, становятся всё конкретнее в своих прогнозах. Кому пророчат победу?

По состоянию на утро 7 мая, согласно данным на сайте Eurovision World, лидирует представитель от Хорватии.

Группа Baby Lasagna и их хэви-металлу с атрибутами народного звучания Rim Tim Tagi Dim, предрекают победу с вероятностью 29%.

На втором месте с 16% расположилась Швейцария. Nemo — The Code сейчас на репите у многих букмекеров и восхищает слушателей синтезом, казалось бы, несочетаемых музыкальных стилей. Здесь вам и драм-н-бэйс, и поп, и рэп, и даже опера.

Третье место между собой оспаривают Украина и Италия. На утро 7 мая третью строчку всё же занимает итальянка Анджелина Манго со своей песней La noia. Вероятность её победы оценивают в 12%. Дуэт украинок Alyona Alyona и Jerry Heil с песней о сильных женщинах “Тереза и Мария” сдвинулся на четвёртую позицию в рейтинге с 10% вероятности победы.

В первой десятке на получение хрустального микрофона выстроились таже представители из Нидерландов, Ирландии, Франции, Израиля, Греции и Великобритании.

Ранее Telegraf.news писал о том, что близится «Евровидение» — одно из самых ожидаемых событий музыкального мира Европы. Однако посмотреть шоу по телевизору, как и ранее, ни у белорусов, ни у россиян не получится. Но отчаиваться не стоит. “Евровидение” можно будет увидеть в интернете.

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