"Мулявина напоминает..." – Польша решила не отправлять белоруса на "Евровидение" с песней, покорившей TikTok

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Опубликовано: 19.02.2024 15:26 , Обновлено: 04.07.2024

Белорусский стендап-комик Дмитрий Савьян, выступающий под псевдонимом Пан Савьян (Pan Savyan), в этом году не будет представлять Польшу на конкурсе "Евровидение", который должен пройти в мае в шведском Мальмё. На национальном отборе в Польше белорус представил песню на польском языке "W Kolorku Amaretto" (в переводе - "Цвета амаретто"). Между тем, его ролик, снятый в стиле видеоклипом 80-х, в социальной сети TikTok стал настоящим хитом.

Пользователи соцсети, где завирусилась песня белоруса, назвали её “однозначным фаворитом” на “Евровидении” и уже потребовали от музыканта устроить тур по стране в этой песней.

“Я не знаю, что такого в этой песне, но она украла мое сердце. Вызывает привыкание”, - призналась одна из зрительниц.

“Она могла бы стать хитом на Евровидении”, - уверенно завил другой пользователь.

“Почему это до сих пор не крутят по радио?!” - задался справедливым вопросом ещё один зритель.

Клип Пана Савьяна на YouTube уже набрал 1,1 млн просмотров и также был горячо принят пользователями платформы. Они также прочили музыканту успех на конкурсе в Мальмё.

“В последние годы мы посылали на Евровидение клоунов вроде Бжозовского с трагическими песнями и потешались над собой… Теперь есть шанс послать гениального исполнителя с гениальной песней, характерной и с убийственным взглядом. Не облажайтесь с предварительным отбором!”, - написал один из зрителей.

Однако, профессиональное жюри, которое проводило национальный отбор в Польше, не вняло советам интернет-пользователей и сделало свой выбор в пользу певицы Luna. Девушка, отличающаяся весьма эксцентричной внешностью, представит в Швеции песню “The Tower”, которую зрители, посмотревшие официальный клип, выложенный 19 февраля на YouTube-канале Eurovision, назвали “пресной”, “средней” и “проходной”, но точно не победной.

“Если бы у людей было право голоса, выбор, вероятно, был бы другим. Голоса зрителей всегда отличаются от решений жюри”, - посетовал один из зрителей, отметив, что она, вероятнее всего “затеряется среди других песен”.

“Польша действительно нуждается в честном и профессиональном предварительном отборе. Принятие решений за закрытыми дверями — худшее, что может случиться. Члены жюри зачастую не чувствуют Евровидения, не следуют тенденциям и ожиданиям аудитории”, - поддержал его мнение другой комментатор.

Ранее Телеграф рассказал, какой выбор на национальном отборе сделала Украина, где представителя страны на “Евровидении” выбирают по результатам судейского и зрительского голосования. Многие ожидали, что победит группа Ziferblat, которую назвали музыкальным открытием года. Трое талантливых ребят, среди которых – солист с потрясающим высоким голосом, не оставили зрителей равнодушными. Однако результат голосования оказался иным.

Украина не отправила на «Евровидение-2024» открытие года. А кого?