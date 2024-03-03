Израиль согласился поменять слова своей песни на Евровидении-2024

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Опубликовано: 03.03.2024 19:08 , Обновлено: 26.02.2025

Общественный вещатель Израиля телекомпания Kan согласилась внести изменения в текст песни, представленной на конкурс "Евровидение" в этом году. Ее исполняет 20-летняя певица Иден Голан.

Организаторы европейского песенного конкурса, представители EBU (Европейский вещательный союз), на прошлой неделе запретили песню October Rain (Октябрьский дождь) из-за нарушения правил политического нейтралитета. Там посчитали, что это слишком прозрачная отсылка к 7 октября, дню, когда палестинские террористы ворвались в Израиль, убили сотни человек и захватили в том числе женщин, детей и стариков в заложники.

В тексте песни было такие строчки “Они все были хорошими детьми, каждый из них” и “Кто вам сказал, что мальчики не плачут/Часами напролет/ И цветами/ Жизнь - это не игра для трусов”.

Сначала израильская телекомпания заявила, что не собирается менять текст песни October Rain. Однако президент Израиля Исаак Герцог призвал ее внести “необходимые коррективы”, чтобы гарантировать Израилю участие в шоу.

В заявлении, опубликованном в воскресенье, телекомпания Kan сообщила, что связалась с авторами текстов обеих песен и попросила их “переработать тексты, сохранив при этом их творческую свободу”.

Там пояснили, что отреагировали таким образом на просьбу президента Израиля Герцога, который “подчеркнул, что именно в то время, когда те, кто ненавидит нас, стремятся подавлять государство Израиль и бойкотировать его”, страна “должна возвысить свой голос” на международных форумах.

Представители Израиля уже четырежды побеждали на песенном конкурсе “Евровидение”. В этом году мероприятие пройдет в Швеции, которая выиграла прошлогодний контент.