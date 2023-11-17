В России предложили создать конкурента "Евровидения". "Евразинье"?

Опубликовано: 17.11.2023 15:33 , Обновлено: 17.11.2023

Министерство культуры России предложило организовать новый музыкальный конкурс по аналогии с международным конкурсом "Евровидение", от участия в котором страну отстранили в 2022 году, после начала активных военных действий в Украине. По словам гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, провести собственный музыкальный конкурс могут уже в следующем году и сделать его ежегодным.

Выступая на Петербургском международном культурном форуме, глава российского Министерства культуры Ольга Любимова рассказала, что российский аналог “Евровидения” может получить название “Интервидение”, сообщило российское издание “КоммерсантЪ”.

[info_b]Именно под таким название - “Интервидение” - Международная организация радиовещания и телевидения проводила конкурс эстрадной песни в рамках Международного фестиваля песни в Сопоте в 1977—1980-х годах.

В 2008 году компания “Красный Квадрат” организовала похожий конкурс в Сочи - “Пять звезд. Интервидение”. В нём смогли принять участие исполнители из стран СНГ.[/info_b]

Кто сможет участвовать в “Интервидении”?

В свою очередь Константин Эрнст заверил, что “никаких политических ограничений и влияний” в новом песенном конкурсе не будет.

“Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки”, — заявил он.

При этом организаторы конкурса отметили, что в первую очередь видят среди участников исполнителей из стран БРИКС, но присоединиться предложили и музыкантам из любых других стран.

[info_b]БРИКС — это блок развивающихся экономик, в который входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка.[/info_b]

Ещё одной инициативой России в сфере культуры, по словам Любимовой, станет открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремия. Всё это, отметила глава российского ведомства, делается для “продвижения разнообразия культур в многополярном мире”.

[info_b]Напомним, Беларусь не участвовала в “Евровидении” даже дольше, чем Россия. Страна пропустила уже четыре конкурса: в последний раз Беларусь была представлена на “Евровидении-2019”, когда исполнительница Zena смогла занять в финале лишь 24-е место из 26.

В 2020 году Беларусь должен был представлять дуэт VAL с песней «Да відна», но конкурс отменили из-за пандемии, а в 2021 году организаторы конкурса дисквалифицировали группу “Галасы ЗМеста” за недопустимый политический подтекст представленной на конкурс песни. В 2022 и 2023 году Беларусь не выдвигала своих представителей на “Евровидение”, после того, как Европейский вещательный союз приостановил членство “Белтелерадиокомпании”, отвечающей за организацию белорусской делегации на конкурсе.[/info_b]