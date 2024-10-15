Железный трон из «Игры престолов», меч Джона Сноу и платье Дейенерис продали на аукционе. За сколько?

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Опубликовано: 15.10.2024 09:44 , Обновлено: 25.11.2024

На аукционе Heritage Auctions в американском Далласе ушли с молотка более 900 лотов, использовавшихся на съёмках культового сериала HBO "Игра престолов" - от рыцарских доспехов, мечей и костюмов любимых героев до самого главного предмета, за который боролись персонажи сериала на протяжении восьми сезонов, Железного трона.

В торгах принимали участие более 4,5 тыс. человек. Общий объём выручки организаторов аукциона превысил 21 млн долларов , сообщил телеканал CBS News.

Самым дорогим лотом стал собственно Железный трон. Это реплика, сделанная из пластика по образцу оригинальной экранной версии, окрашенная в цвет метала и украшенная камнями. Торги за трон, “выкованный дыханием дракона из мечей тысячи поверженных соперников”, велись в течение шести минут и в результате лот ушёл за 1,49 млн долларов .

Помимо вожделенного Железного трона, ещё 30 лотов ушли по итогам торгов за шестизначные суммы.

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Так, меч Джона Сноу, Длинный Коготь, которым на экране владел Кит Харингтон, был продан за 400 тыс. долларов, а за его одеяние стража Ночного дозора с тяжелым плащом один из участников аукциона отдал не многим меньше - 337,5 тыс. долларов. Как отметили организаторы мероприятия, за оба предмета велись длительные торги.

Начальные ставки за лоты варьировались от 500 до 20 тыс. долларов, но несколько предметов в ходе торгов нарастили цену в тысячи долларов. Так было с несколькими плащами и платьями, которые носили Эмилия Кларк, игравшая роль Дейенерис Таргариен, и Лина Хиди, исполнявшая роль Серсеи Ланнистер. Так, серый замшевый костюм Дейенерис был продан за 112,5 тыс. долларов - на 100 тыс. долларов больше первоначальной ставки, а красное бархатное платье, в котором Серсея появилась в сериале в последний раз, ушло за 137,5 тыс. долларов - на 122,5 тыс. долларов больше первоначальной ставки.

Доспехи также пользовались популярностью у участников аукциона. Черные кожаных доспеха Джейме Ланнистера ушли за 275 тыс. долларов, а его доспехи, которые он носил в Королевской гвардии, включая его знаменитый длинный меч Верный клятве, ушли за 212,5 тыс. долларов. Доспехи Королевской гвардии, которые носил персонаж Григор «Гора» Клиган, были проданы за 212,5 тыс.долларов.

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