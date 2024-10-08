Выписка «матери дракона» из роддома в Барановичах собрала полмиллиона просмотров в TikTok. Чем удивил «папа-креативщик»?

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Опубликовано: 08.10.2024 14:56 , Обновлено: 08.10.2024

Короткое видео выписки мамы с ребёнком из роддома в Барановичах за сутки в TikTok собрало почти 600 тыс. просмотров. Всё благодаря креативному подходу свежеиспечённого отца, который не стал ограничиваться традиционными воздушными шариками и уже никого не удивляющими двухметровыми медведями. Свою "мать драконов" мужчина встречал на выходе из роддома в буквальном смысле во всеоружии.

“Вы стоите в присутствии Дейнерис Бурерождённой из Дома Таргариенов, законной наследницы Железного трона, законной королевы андалов и первых людей, защитницы Семи Королевств, Матери драконов, кхалиси Великого Травяного моря, неопалимой, разбивающей оковы”, - такими словами под всемирно известный саунд-трек к популярному сериалу “Игра престолов” встречали родные молодую мать с малышом на ступенях Барановичского роддома.

Отец новорождённого встречал свою супругу в образе Благородного мужа, с мечом, который он “сложил перед своей королевой”, а сопровождали его одетые в доспехи и вооружённые мечами и копьями рыцари.

Оценили такой оригинальный подход и продуманную подготовку к выписке не только зрители в TikTok, но и та, для кого всё это было задумано: судя по реакции женщины, для неё такой “маскарад” оказался приятным сюрпризом.

“Муж не только фанат “Игры престолов”, но и папа-креативщик”, - оценили зрители в комментариях.

Многие же оценили само прозвище, которым назвал мужчина свою супругу, отметив, что всякая женщина, родившая ребёнка в 2024 году, автоматически становится “матерью дракона”. Всё дело в том, что по восточному календарю нынешний год объявлен годом Зелёного деревянного дракона.