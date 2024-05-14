Винтерфелл и Дистрикт 12 существуют! Сможете угадать фантастические фильмы и сериалы по съёмочным локациям?

Тест

Опубликовано: 14.05.2024 09:00 , Обновлено: 15.11.2024

Знаете ли вы, что суровый Винтерфелл из фантастического сериала “Игра престолов” и мятежный Дистрикт 12 из голливудской антиутопии “Голодные игры” снимались не на фоне хромакея и закрытых киноплощадках? Всё это – реально существующие локации, идеально подошедшие для натурных съёмок. Замок Старков на экране “сыграл” замок Уорд в Северной Ирландии, а Дистрикт 12 – заброшенная деревня в Северной Каролине, покинутая жителями после закрытия текстильной фабрики.

Безусловно, настоящие киноманы способны узнать любой фильм или популярный сериал по одному стоп-кадру. А если усложнить задачу? В этом тесте мы предлагаем вам попытаться угадать название фильма или сериала по одной фотографии того места, где он снимался.

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