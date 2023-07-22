ИИ дописал «Игру престолов» (автор не сделал этого за 12 лет)

Опубликовано: 22.07.2023 15:37 , Обновлено: 22.07.2023

Один из фанатов вселенной «Песни льда и огня» с помощью нейросети ChatGPT дописал две последние книги из серии: «Ветра зимы» и «Грезы о весне».

Энтузиаст рассказал порталу IGN, что во время работы с ChatGPT использовал одну и ту же подсказку-запрос, чтобы сначала получить от нейросети «скелеты» глав книг, а потом снова ей забрасывал эти «скелеты» для их улучшения и завершения. Всего таким образом удалось добыть 45 готовых глав для одной книги и примерно столько же для другой.

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В итоге нейросеть издала полноценные и большие по объему произведения, в которых не выпускает персонажей из виду и по-разному обобщает с ними сюжетные ходы и повороты. «А повороты эти не всегда бывают очевидными, совсем как в произведениях, написанных человеком», — отметил энтузиаст.

По его наблюдению, ChatGPT проявлял себя излишне благосклонно к персонажам и не хотел лишать их жизни по тактике автора книг Джорджа Мартина.

«Однако при этом нейросеть сумела доделать то, чего до сих пор не сделал Мартин на протяжении вот уже 12 лет. Но это не значит, что он этого не сделает. Я очень жду, как и многие другие», — сказал он.

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Серия книг «Песнь льда и огня» легла в основу фэнтезийного сериала «Игра престолов». Телесериал выходил с 2011 по 2019 год и имеет восемь сезонов, в которых разворачивается история борьбы за власть между семью королевствами на континенте Вестерос, которые, в свою очередь, не замечают приближения самой опасной и страшной угрозы во всем мире. Последний сезон стал самым популярным среди зрителей и одновременно с этим показался весьма противоречивым.

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