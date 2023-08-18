В Минске заработал кинотеатр под открытым небом. Когда и что можно посмотреть бесплатно?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.08.2023 10:22 , Обновлено: 18.08.2023

В рамках проекта «Быть лучше каждый день», который проходит в центре Минска на территории Lidbeer Dvor, стартовали открытые показы фильмов и сериалов из видеосервиса МТС ТВ.

В программе - фильмы для детей, взрослых и для всей семьи. Организаторы обещают по два сеанса в день. Их могут посетить все желающие, сообщила БелТА.

Какое отношение имеют белорусы к оскароносному «Аватару. Путь воды»? Оказалось, самое прямое

Расписание ближайших показов:

18 августа, пятница

17:00 Сериал “Мир. Дружба. Жвачка”, 1 сезон;

20 августа, воскресенье

15:00 “Три кота”;

17:00 “Большое путешествие”.

[info_b]Кинопоказы от видеосервиса МТС ТВ запланированы до конца августа. За расписанием можно следить в аккаунтах МТС в соцсетях. Посмотреть фильмы или присоединиться к другим бесплатным активностям проекта “Быть лучше каждый день” можно на территории Lidbeer Dvor по адресу ул. Кульман, 1/8.[/info_b]

Ранее Телеграф писал о том, что в США устроили масштабное шоу дронов в честь перезапуска «Футурамы»:

«Заткнись и возьми мои деньги!» — В США устроили масштабное шоу дронов в честь перезапуска «Футурамы»

ИИ дописал «Игру престолов» (автор не сделал этого за 12 лет)