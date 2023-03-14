Какое отношение имеют белорусы к оскароносному "Аватару. Путь воды"? Оказалось, самое прямое

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Опубликовано: 14.03.2023 13:31 , Обновлено: 14.03.2023

Белорусы оказались ближе к голливудскому "Аватару. Путь воды", который недавно взял "Оскара" за лучшие визуальные эффекты. Почувствовать себя сопричастными с эпической франшизой Джеймса Кэмерона позволила 19-летняя американская актриса Бэйли Басс.

Вероятно, большинство белорусов даже не знают в лицо эту молодую актрису, ведь на экране она появилась в особом образе. Именно Бэйли Басс исполнила роль Циреи, дочери вождя одного из кланов и подруга сына главного героя “Аватара”.

Фото: celebmafia.com

Оказалось, мать актрисы - уроженка Беларуси Алеся Игнатьева. В свое время она пробовала себя в профессиональном теннисе. В частности, в 1997 году представляла Беларусь на юношеском турнире по теннису в Донецке. Однако, в скором времени она перебралась в США, и в составе команды университета Миссисипи выступала в высшем дивизионе студенческих турниров США. По словам самой Бэйли Басс, именно белорусский теннис привел ее мать в США.

“Это то, что помогло создать меня, ведь из-за этого я выросла в конкурентоспособной семье”, - рассказала актриса в интервью изданию Shape.

Бейли Басс и ее мама Алеся Игнатьева

Сама Бэйли Басс родилась 18 июня 2003 года в американском Нэшвилле, но когда ей едва исполнилось два года, ее семья переехала в один из самых «русскоговорящих» районов Нью-Йорка - Бруклин.

“Я выросла в преимущественно русском районе, поэтому я была погружена в белорусскую культуру, а также в русскую и казахскую культуру. Я выросла, разговаривая по-русски, и мне это нравится”, - рассказала Бэйли Басс в интервью MTV.

“Мне нравится погружаться в свою культуру, потому что, хотя я никогда не был в Беларуси, мне кажется, что я так много о ней знаю”, - добавила актриса.

Бэйли Басс с двух лет пробовала себя в качестве фотомодели, а в пять лет впервые появилась на телеэкране - в рекламе мультсериала My Little Pony. Серьезный успех к актрисе пришел после того, как она прошла кастинг на съемки во втором фильме “Аватара”. Зрители еще не раз увидят эту американскую актрису с белорусскими корнями на большом экране, поскольку ее договор с киностудией предполагает съемку сразу в трех частях популярной франшизы.