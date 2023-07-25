«Заткнись и возьми мои деньги!» - В США устроили масштабное шоу дронов в честь перезапуска «Футурамы»

🎥 Видео

Опубликовано: 25.07.2023 09:10 , Обновлено: 25.07.2023

В Сан-Диего (штат Калифорния, США), где в минувшие выходные прошёл главный фестиваль поп-культуры, Comic-Сon, компания Hulu удивила фанатов компьютерных игр, фильмов и аниме масштабным шоу дронов. Оно стало своеобразным «промо-роликом» восьмого сезона культового сериала «Футурама» (Futurama), который компания перезапустила спустя почти 10 лет.

В рамках шоу дронов в небе над бейсбольным стадионом Petco Park сотни квадрокоптеров, управляемых одним единственным компьютером, выстроились в надпись «Футурама», изобразили космический корабль Planet Express и его логотип, а также – основных персонажей сериала.

В числе прочего участники фестиваля Comic-Сon смогли увидеть в исполнении дронов героев популярных мемов, известных во всём мире – легендарную гипножабу и Фрая с его мемом-«визитной карточкой» «Shut up and take my money» (в переводе с английского - «Заткнись и возьми мои деньги»).

Зрители с энтузиазмом делились кадрами с шоу в соцсетях, периодически делая отсылки к известным мемам из сериала.

«Гипножаба сказала мне посмотреть на небо прошлой ночью на #SDCC, и я не был разочарован. Какое классное шоу дронов «Футурама»!» - написал один из пользователей Twitter.

«Hulu порвал всех на #SDCC! Удивительное шоу дронов, отличное бесплатное промо. Теперь я просто обязан посмотреть «Футураму» 24 июля,» - поддержал его другой участник фестиваля.

Действительно, первую серию нового сезона «Футурамы» зрители стримингового сервиса Hulu увидели 24 июля. Как и ранее, восьмой сезон планируется разделить на две части, по 10 эпизодов в каждом. Новые серии пообещали выпускать раз в неделю.

Сериал вышел под руководством создателей «Футурамы» - Мэтта Грейнинга и Дэвида X. Коэна, а в озвучке приняли участие всё те же актеры, голосами которых ранее говорили любимые герои миллионов зрителей.

Отметим, что это уже четвертый перезапуск “Футурамы” после продолжительного перерыва. Первый сезон этого научно-фантастического сатирического мультсериала для взрослых вышел в 1999 году.