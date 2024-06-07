Эти 8 актеров прославились, когда еще были детьми. Как сильно изменились?
Некоторым людям не нужны годы обучения и опыт работы в индустрии, чтобы получить свою первую роль. Есть немало артистов, которые начали покорять сердца зрителей в фильмах, сериалах или телешоу еще в детстве. Кто привык к камере в раннем возрасте и как выглядит сейчас?
Кирстен Данст
У актрисы было много возможностей появиться на экране с самого детства, и уже в раннем детстве она сотрудничала с лучшими режиссерами.
Ее дебют состоялся в пятилетнем возрасте в небольшой роли в фильме Вуди Аллена «Нью-Йоркские истории» (1989). В последующие годы она успела сняться вместе с Мартином Фриманом, Брюсом Уиллисом и Томом Хэнксом в фильмах «Костер тщеславия» (1990, режиссер Брайан Де Пальма), «Маленькие женщины» (1994) и «Джуманджи» (1995) с Робином Уильямсом.
Однако наибольшую известность ей принесла роль в фильме «Интервью с вампиром» (1994), основанном на романе Энн Райс. В нем она сыграла роль молодой, филигранной вампирши. Кроме нее, в главных ролях снялись Брэд Питт и Том Круз.
Кристиан Бэйл
Бэйл начал свою карьеру, снимаясь в рекламе средства для мытья посуды и хлопьев для завтрака. В возрасте 10 лет он дебютировал на сцене Вест-Энда в комедии, в которой также снялся Роуэн Аткинсон.
Свою первую главную роль в кино получил в военной драме Стивена Спилберга «Империя солнца» (1987), за которую получил признание критиков.
Значение Бэйла в мировом кинематографе огромно. Его физические метаморфозы и незабываемая игра в «Американском психопате» (2000) и трилогии о Бэтмене вознесли его на вершину популярности.
Джоди Фостер
Известная, в частности, по фильму «Молчание ягнят» (1991), актриса дебютировала на экране в возрасте трех лет, участвуя в рекламных роликах. В раннем возрасте она также получала эпизодические роли в телесериалах.
Прорывом в ее карьере стала роль в фильме Мартина Скорсезе «Таксист» (1976), за которую она была номинирована на «Оскар». На тот момент ей было всего 14 лет.
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Натали Портман
Награжденная «Оскаром» за роль в «Черном лебеде» (2010), актриса снялась в ряде ключевых фильмов, созданных в 1990-е годы.
Известность пришла к ней в возрасте тринадцати лет, когда она снялась вместе с Жаном Рено в фильме Люка Бессона «Леон» (1994). Последующие годы принесли ей роли и в других популярных фильмах: «Схватка» (1995), «Марс атакует!» (1996) или в серии фильмов «Звездные войны».
В последние годы мы также видим ее в фильмах из вселенной Marvel, в том числе в фильме 2022 года «Тор: Любовь и гром».
Райан Гослинг
У Гослинга обширная фильмография; актер снимался как в художественных, так и в более мейнстримовых работах.
Совсем недавно он сыграл роль Кена в фильме «Барби» (2023), обретя множество новых поклонников. Ранее он также принимал участие в таких проектах, как: «Дневник памяти», «Драйв», «Валентинка», «Эта дурацкая любовь», «Ла-Ла Ленд», «Бегущий по лезвию 2049».
Однако его карьера началась с… появления в «Клубе Микки Мауса»! В подростковом возрасте Гослинг также снимался в сериалах «Мурашки» и «Боишься ли ты темноты?».
Скарлетт Йоханссон
По слухам, Йоханссон с юных лет мечтала стать актрисой.
Ключевыми ролями в ее карьере стали фильмы «Мэнни и Ло» (1996) и «Заклинатель лошадей» (1998), в котором она снялась вместе с Робертом Редфордом.
С тех пор она последовательно осуществляет свою детскую мечту, снимаясь во всемирно известных работах: «Трудности перевода» (2003), «Кролик Джоджо» (2019) или в фильмах вселенной Marvel в роли Черной вдовы.
Кристен Стюарт
Популярный вампирский сериал «Сумерки» не стал началом карьеры актрисы. Стюарт начала ее гораздо раньше: предвкушение славы пришло с триллером Дэвида Финчера «Комната страха» (2002), в котором она снялась вместе с Джоди Фостер. За роль в этой постановке она получила номинацию на премию Young Artists Award.
Свою первую главную роль она сыграла в 14 лет в экшн-комедии “Запретная миссия” (2004).
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Леонардо Ди Каприо
Будучи ребенком-актером, он неоднократно снимался в рекламных роликах, а его первой главной ролью считается роль в фильме ужасов “Зубастики 3”. В 1993 году он снялся в фильме «Жизнь этого парня» вместе с Робертом Де Ниро. Его последующая роль в драме «Что гложет Гилберта Грейпа?» высоко оценили критики, она и принесла ему номинацию на премию «Оскар» в категории «Актер второго плана».
Ходят слухи, что его мать, будучи беременной, водила его в музеи, чтобы он с самого начала приобщился к искусству.
Сегодня Ди Каприо считается одним из самых значимых актеров всех времен.
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