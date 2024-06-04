Эти 6 июньских фильмов и сериалов нельзя пропустить. Когда покажут новый шедевр Pixar и где смотреть "Дом дракона"?

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Опубликовано: 04.06.2024 09:14 , Обновлено: 04.06.2024

Начало лета ознаменуется не только открытием горячего пляжного сезона, но и премьерами не менее горячих фильмов и сериалов. Большинство из них - продолжения нашумевших хитов, однако есть и и новые истории. Наиболее ожидаемые картины, к удаче белорусов, можно будет посмотреть в кино, а вот сериалы придется поискать на стриминговых сервисах. Итак, на какие новинки стоит обратить внимание?

Кино и мультфильмы

Каждый месяц кинематограф предлагает зрителям множество новинок, но не все премьеры достойны внимания и потраченного времени. Предлагаем остановиться на самых ожидаемых лентах, которые можно будет посмотреть в кинотеатрах Беларуси уже в июне.

“Плохие парни до конца”

Продолжение нетленной классики комедийных боевиков с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом - одно из самых долгожданных кинособытий июня. Новый фильм станет уже четвёртой частью истории о двух непохожих друг на друга детективах, которые расследуют опасные дела. Главные актёры включились в активный маркетинг франшизы и не однажды появлялись в сюжетах роликов у популярных блогеров в амплуа своих героев. Можно считать, что цель достигнута — рейтинг ожидания новых “плохих парней” на КиноПоиске — 95 процентов.

Тем не менее многие критики настроены скептически, ведь третья часть, вышедшая в 2020 году не смогла оправдать ожиданий и заслужила лишь оценку в 6,7 на российской платформе и 6,5 на IMDb. Тем не менее для юморной и “экшонистой” комедии на вечер, возможно, большего и не нужно.

В новой главе главным героям Маркусу и Майку предстоит столкнуться с новыми проблемами (смена карьеры и кризис среднего возраста). Они примкнут к недавно созданной элитной команде АММО полицейского управления Майами, чтобы уничтожить злобного лидера наркокартеля из Майами Армандо Армаса.

Фильм покажут в кинотеатрах Беларуси с 13 июня.

“Головоломка 2”

Студия Pixar является едва ли не единственной дочкой Disney, которая сегодня занимается созданием оригинальных историй. В то время как медиакорпорация взяла курс на перезапуск золотой классики, аниматоры студии стремятся создавать свои самобытные истории, которые можно смотреть всей семьёй.

“Головоломка 2” - продолжение мультфильма 2015 года, которого ждали многие. Трогательная комедийная история взросления и девочки Райли была высоко оценена как зрителями, так и критиками. В год своего дебюта мультфильм даже получил Оскар как лучший анимационный фильм и стал коммерчески успешным, собрав в прокате $858 миллионов при бюджете в $175 млн.

Вторая часть “Головоломки” должна рассказать о новой главе в жизни повзрослевшей Райли и познакомить зрителя с ещё 4-мя эмоциями: Тревожностью, Завистью, Стыдом и Хандрой, которым теперь предстоит как-то ужиться с основными чувствами девочки.

Ожидание второй части растянулось почти на 10 лет, и, хотя практика создания сиквелов часто в итоге предстаёт для зрителей чем-то разочаровывающем, в случае с Pixar такого часто не происходит (стоит вспомнить хотя бы сиквелы “Истории игрушек” и “В поисках Дори”).

Мультфильм покажут в Беларуси через неделю после мировой премьеры. В кинотеатрах сходить на “Головоломку 2” можно будет с 20 июня.

“Горизонты: Часть 1”

Первый фильм заявленной исторической саги от Кевина Костнера, который уже многие годы успешно совмещает актёрское ремесло с продюсированием и режиссурой. К слову, в последнем он преуспел особенно ещё в 90-х и был отмечен двумя статуэтками Оскар. На этот раз Костнер обратился к достаточно болезненному периоду американской истории, а именно к концу 19 века, когда переселенцы начали обживаться на новых местах и жестоко вытеснять коренное население.

Фильм имеет привлекательный актёрский каст, и помимо самого Костера, в нём появятся звезда “Аватара” Сэм Уортингтон, популярная британо-американская актриса Сиенна Миллер и восходящая звезда Эбби Ли (“Безумный Макс: Дорога ярости”).

Премьера исторического вестерна уже прошла в некоторых странах в конце мая и собрала первые хвалебные отклики. Предварительная оценка на IMDb составила 7, 8 балла. На КиноПоиске ленту также очень хотят увидеть. Рейтинг ожидания - 99 процентов.

В Беларуси картину покажут в кинотеатрах с 27 июня.

Новые сериалы

Пока кто-то досматривает “Бриджертонов”, в пору готовить запасы попкорна для уютных диванных вечеров за просмотром новых сезонов полюбившихся хитов. К слову в июне их предвидится немало. На что стоит потратить время?

“Презумпция невиновности”

Детективный триллерный сериал по мотивом одноимённого романа Скотта Туроу на Кинопоиске имеет рейтинг ожидания в 100 процентов. В режиссёрском кресле оказались Грег Яйтанс, который работал над сериалами “Доктор Хаус”, “Побег”, “Остаться в живых” и “Дом Дракона”, и Анне Севитски, работавшая над “Чёрным зеркалом”. В главной роли оказался номинант на Оскар Джейк Джиленхолл, который славится своим притязательным подходом у выбору кинопроектов и также дарит надежду на качественное и захватывающее кино.

Сериал расскажет об успешном помощнике прокурора Расти Сэбич. Главному герою поручают дело о расследовании убийства его любовницы и тот, пытаясь скрыть следы своей интимной связи с убитой, дабы спасти свой брак, вскоре сам оказывается на скамье подсудимых в качестве главного подозреваемого.

Премьера 8-серийного проекта стартует на Apple TV+ с 13 июня.

“Дом дракона”

Несмотря на то, что новая история по вселенной “Игры престолов” хорошо сыграла на изголодавшейся фанбазе в 2022 году, по окончании сезона и критики, и фанаты сошлись во мнении, что “Дом Дракона” не смог приблизиться к успеху первой знаменитой экранизации романов Джорджа Мартина. Сериал ругали за затянутость, бессмысленную замену основного актёрского каста и отсутствие новизны. Однако это не помешало выйти ему на рейтинг 8,4 на IMDb и в 8,1 на КиноПоиске, где сериал вошёл в золотой топ-200 на платформе.

Вне всякого сомнения, “Дом Дракона” по-прежнему остаётся одним из самых долгожданных сериалов 2024 года. Тут стоит впомнить, что концовка затянутого первого сезона пообещала зрителям зрелищность и экшен в предстоящем сезоне. К тому же и зрители, и критики высоко оценили одного из самых противоречивых и интересных персонажей - Деймона Таргариена в исполнении британца Мэтта Смита.

Напомним, что “Дом Дракона” основан на книге Джорджа Мартина “Пламя и кровь” и повествует о событиях, произошедших за 200 лет до действий в “Игре престолов”. Новый сезон расскажет о периоде гражданской войны в Вестеросе, который возник из-за кризиса престолонаследия. Премьера сериала состоится на HBO и Max 16 июня.

“Пацаны”

Стартанувший ещё в 2019 году сериал “Пацаны” стал достойным ответом классической и надоевшей попкорновой супергероике студий Marvel и DС и удачно обыграл сюжет о людях со сверхспособностями, которые “спасают мир”. Автор истории, режиссёр и продюсер Эриком Крипке предложил зрителям альтернативный взгляд на супергероику, положив в основу одноимённый комикс.

Под лоском благородных супергероев-звёзд оказались не самые приятные люди, среди которых откровенные злодеи, маньяки и психопаты, которые злоупотребляют своими сверхспособностями и не несут за это никакой ответственности. Для борьбы с их произволом появился отряд, называющий себя “пацанами”. Именно они и являются нестоящими героями этой истории. Первый сезон сериала и зрители, и критики оценили высоко, отметив великолепный сюжет, игру актёров и сочный и смелый юмор. Он получил оценку 8, 7 на IMDb и 8,3 на КиноПоиске, где вошёл в золотой топ платформы, заняв 40-ое место.

Четвёртый сезон задуман как предпоследний, и шоураннеры обещали, что он “будет самым жестоким из всех, с рейтингом R”. По сюжету, после ряда конфликтов между “Пацанами” и “Суперами” последние потеряли несколько участников, что откроет окошко для появления новых персонажей. В центре внимания вновь окажется противостояния главных героя и злодея - Бутчера и Хоумлендера.

Премьера сериала запланирована на Amazon Prime Video 13 июня сразу с 3 серий.

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