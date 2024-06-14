Сколько лет актёрам, играющим молодых аристократов в "Бриджертонах"? Разница вас удивит

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Опубликовано: 14.06.2024 11:01 , Обновлено: 14.06.2024

Новый сезон сериала «Бриджертоны» отмечает очередной триумф. Любовные интриги представителей лондонского высшего света вот уже в третий раз заставляет фанатов истории не отрывать свой взгляд от экранов. Приходилось ли вам задаваться вопросом, насколько реальный возраст актёров соответствует экранному? Вы удивитесь, но в некоторых случаях разница составляет почти 20 лет.

Сериал «Бриджертоны», несомненно, является одним из флагманских проектов Netflix. Экранизация серии любовных романов Джулии Куинн, наполненной скандалами, интригами и романами эпохи Регентства, быстро завоевала симпатии зрителей, а продюсеры наткнулись на настоящую золотую жилу. Поэтому неудивительно, что очередная история британских аристократов увидела еще один, третий сезон.

Как это часто бывает в кинематографе, возраст актёров и их экранных персонажей различается. Однако в случае “Бриджертонов” разница в возрасте между некоторыми персонажами и актёрами может оказаться настоящей неожиданностью. В некоторых случаях она составляет аж 18 лет.

Пенелопа Фезерингтон

Пенелопа Фезерингтон — главная героиня третьего сезона сериала «Бриджтоны». Хотя юной аристократке, которую сыграла в сериале Никола Кофлан, 19 лет, на самом деле актрисе уже под сорок, а именно 37 лет.

Колин Бриджертон

Объектом желаний Пенелопы является Колин Бриджертон, который старше её на 5 лет. Однако на самом деле актёр моложе своей партнерши по сериалу. 24-летнего аристократа сыграл 31-летний Люк Ньютон.

Гиацинта Бриджертон

Флоренс Хант играет младшую из сестёр Бриджертон, 12-летнюю Гиацинту. Актриса родилась в 2007 году, сегодня ей 17 лет.

Элоиза Бриджертон

Роль 19-летней Элоизы Бриджертон играет 34-летняя Клаудия Джесси. Актриса старше своей героини на 15 лет.

Франческа Бриджертон

Неожиданностью может оказаться и возраст актрисы, играющей роль 18-летней Франчески Бриджертон. Ханне Додд, которая играет юную аристократку, на самом деле 29 лет.

Грегори Бриджертон

Грегори, самому младшему мужчине среди братьев и сестер Бриджертонов в сериале, 14 лет. Однако на самом деле актёр несколько старше. Уилл Тилсон родился в 2007 году, ему сейчас 17 лет.

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