"Падение империи", "Манкимэн" и история о "неджентельменах" от Гая Ричи. Что посмотреть белорусам в апреле?

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Опубликовано: 03.04.2024 09:39 , Обновлено: 03.04.2024

Мировые кинопремьеры в апреле пестрят массой жанров от самых разных режиссёров. Некоторые картины белорусам покажут в кинотеатрах, но кое-что, вероятнее всего, придётся искать в сети. Telegraf.news собрал топ апрельских кинопремьер, которые стоит посмотреть.

“Артур, ты король”

Если вы вдруг соскучились по трогательным и душещипательным историям, то эта апрельская кинопремьера как раз для вас. Экранизация бестселлера Михаэля Линднорда “Артур: Собака, которая пересекла джунгли, чтобы найти дом”, станет отличным вариантом для семейного просмотра и расскажет необычную историю дружбы собаки и человека, которая, к слову, основана на реальных событиях.

Синопсис: Профессиональный гонщик-приключенец Майкл Лайт (Марк Уолберг) участвует в 700-километровой гонке по джунглям Эквадора. Внезапно за ним увязывается бездомный раненый пёс по кличке Артур. Истощённая собака чудесным образом преодолевает непростой путь вместе с Майклом. Но возможно ли победить гонку с такой компанией?

Премьера уже прошла в США и удостоилась рейтинга 7.1 на IMDb.

В Беларуси фильм можно посмотреть в кинотеатрах SKYLINE Cinema уже с 4 апреля .

“Дыши!”

Триллерный боевик-антиутопия поставил не очень известный режиссёр Стефан Бристоль. Однако сценарий Дага Саймона значился в “Блэк-листе” Голливуда (Списке самых популярных киносценариев, которые ещё не запущены в производство).

Надежду на яркий и динамичный экшен подарил и факт нахождения на главных ролях звёзд всемирно известных блокбастеров — Милы Йовович (“Обитель зла”, “Пятый элемент”) и Сэма Уортингтона (“Аватар”).

Синопсис: Дeйствие фильма разворачивается в будущем. Земля стала непригодной для жизни из-за нехватки кислорода. Майя (Дженнифер Хадсон) и ее дочь Зора (Квенжане Уоллис) вынуждены жить под землей. Они изредка выбираются на поверхность используя кислородный костюм, который создал вероятно уже мёртвый муж Майи. Внезапно в бункер к семье прибывает загадочная пара, которая утверждает, что имеет о нём сведения.

Рейтинг ожидания на Кинопоиске - 98 процентов.

В Беларуси премьера фильма пройдёт в кинотеатрах с 11 апреля .

“Падение империи”

“Падение империи” британского режиссёра и сценариста Алекса Гарланда назвали одной из самых смелых и авантюрных экранизаций 2024 года. Многие критики в сюжетной завязке фильма усмотрели политический посыл, который режиссёр решил донести в преддверии осенних президентских выборов в США.

Премьера фильма уже состоялась в США и собрала множество положительных оценок. Так, рецензенты на Rotten Tomatoes отметили, что в фильме есть «великолепно снятая поучительная история, полная великих идей” и похвалили актёрскую игру Кирстен Данст. На IMDb рейтинг фильма — 7.2.

Синопсис: США переживает раскол. Белый дом с помощью регулярной армии притесняет неугодных, а штаты формируют свое правительство. Честная журналистка (Кирстен Данст) документирует конец демократии и стремится попасть в Вашингтон, чтобы взять последнее интервью у президента некогда великой страны.

Рейтинг ожидания на Кинопоиске — 99 процентов.

Точных сведений о премьере фильма в Беларуси нет. Вероятнее всего он появится в сети после показов в России, которые запланированы на 11 апреля.

“Манкимэн” (Человек-обезьяна)

“Манкимэн” - режиссёрский дебют номинанта на Оскар Дева Пателя (“Миллионер из трущоб”, “Лев”). Актёр также сыграл главную роль и выступил в качестве сопродюсера и одного из сценаристов картины.

Любители экшен-боевиков возлагают на криминальный триллер большие надежды, ведь помимо того, что Патель имеет чёрный пояс по тхэквондо, к производству фильма причастен Бэзил Иваник — один из создателей культового “Джона Уика”.

Синопсис: Действия фильма разворачиваются в Индии. Молодой человек по кличке «Малыш» выходит из тюрьмы и начинает зарабатывать на жизнь, участвуя в анонимных подпольных боях, где выступает в маске обезьяны. Став свидетелем того, как жадность и коррупция поглотили его город, герой врывается в высший эшелон общества, чтобы найти тех, кто разрушил его жизнь.

Предварительные оценки на IMDb — 7.5, рейтинг ожидания на Кинопоиске — 98 процентов.

Состоится ли премьере фильма в Беларуси пока неясно. Однако он наверняка появится в сети после показов в некоторых кинотеатрах России, которые запланированы на 11 апреля.

“Эбигайл”

Триллер-ужастик с нотками модного в нынешнем сезоне балеткора едва ли станет новым «Чёрным лебедем». Ожидать красивой хореографии не приходится — трейлер демонстрирует явное отсутствие качественной балетной постановки.

Тем не менее, режиссеры Мэттью Беттинелли и Тейлер Джилетт в содружестве со сценаристом Гаем Бусиком выдавали достаточно высокий уровень саспиенса в своей прошлой совместной работе «Я иду искать» в 2019 году (6.9 на КП). Будем надеяться, что и в этот раз сюжет не подкачает.

Синопсис: Группа преступников похищает 12-летнюю балерину Эбигайл в надежде получить за неё многомиллионный выкуп от её отца. Похитители укрываются вместе с девочкой в особняке, однако вскоре обнаруживают, что сами оказываются в нём запертыми, а их роли с жертвой начинают меняться. Теперь преступникам предстоит выжить с схватке с маленькой балериной, которая оказывается настоящим монстром.

Рейтинг ожидания на Кинопоиске — 99 процентов.

Фильмы студии Universal Pictures в белорусский прокат попадают редко и с проволочками. Вероятнее всего, картину придётся искать в сети после мировой премьеры 19 апреля.

“Мятежная Луна, часть 2: Дарующая шрамы”

Вторая часть космической дилогии Зака Снайдера хоть и не самая долгожданная премьера апреля, но, без сомнения, одна из самых заметных.

Именитый режиссёр давно мечтал снять эпопею в духе “Звёздных войн” и нашёл средства для запуска производства сразу двух фильмов.

Первая часть “Мятежная Луна: Дитя огня» вышла в минувшем году, однако получила неоднозначные оценки критиков и телезрителей. Многие ругали фильм за сценарные прорехи и “неубедительных” героев. На Кинопоиске картина получила оценку 5.7, на IMDb — 5,6.

Не лучшие показатели картина продемонстрировала и по мировым сборам. Тем не менее, это не помешало закончить производство второй части, которую, стоит отметить, зрители всё же ждут. Будем надеяться, что новая часть приятно удивит и нивелирует пробелы предшественницы.

Синопсис: Главная героиня Кора и выжившие воины готовятся сражаться и защищать свой новый родной мир Вельдт вместе с его людьми и фермерами от Материнского мира. Воины раскрывают свои мотивы в своем прошлом, а силы Материнского мира прибывают, чтобы найти и уничтожить растущее восстание.

Рейтинг ожидания на Кинопоиске — 97 процентов.

Будет доступно к просмотру на стриминге Netflix с 19 апреля .

“Министерство неджентльменских дел”

Гай Ричи радует количеством новых проектов в текущем году и, видимо, особо воспылал любовью к “джентельменской” тематике.

Приправленный юмором маскулинный боевик именитого режиссёра, без сомнения, одна из самых ярких и ожидаемых премьер апреля.

В актёрском касте Генри Кавилл (“Ведьмак”, “Супермен”), Алан Ричсон (“Джек Ричер”), Алекс Петтифер (“Время”) и даже старина Тиль Швайгер (“Красавчик”, “Достучаться до небес”).

В основу сюжета легли недавно рассекреченные материалы британского военного министерства, а именно история первого в мире «спецназа», который был создан во времена Второй мировой войны премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и небольшой группой военных чиновников, включая писателя Яна Флеминга.

Синопсис: В составе сверхсекретного боевого подразделения оказалась разношёрстная компания из негодяев и индивидуалистов. Команда отправляется на дерзкую миссию против нацистов и использует совершенно «неджентльменские» боевые приемы.

Рейтинг ожидания на Кинопоиске — 99 процентов.

Фильм покажут в Беларуси. В кинотеатрах Silver Screen уже значится премьера с 25 апреля.

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