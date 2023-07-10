В России потребовали запретить сериал "Ведьмак". Что случилось?

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Опубликовано: 10.07.2023 12:31 , Обновлено: 10.07.2023

Члены российского движения "Сорок Сороков", пользующиеся покровительством патриарха РПЦ Кирилла, призвали запретить в России популярный сериал Netflix "Ведьмак". Поводом к этому послужила сюжетная линия в третьем сезоне.

Оказалось, что один из ключевых персонажей - Лютик - является а сериале геем, хотя в книгах Анджея Сапковского, о его склонностях не упоминалось.

Активисты православного движения уже обратились в правоохранительные органы с требованием запретить сериал.

Звезда сериала «Ведьмак» Джои Бэти, сыгравший Лютика, ещё в декабре 2022 года намекал на бурную любовную жизнь своего героя. «В третьем сезоне многое предстоит сделать. Может быть, будет немного романтики? Вероятно, даже с более чем одним человеком?», - написал актер, уточнив, что фанатов ждет “эпичное, безумное и волшебное зрелище”.

Но никто тогда и подумать не мог, что речь будет идти о гомосексуальных связях.

Тем временем, после выхода третьего сезона сериала на Netflix на сервисе iMDB средний его рейтинг составил всего 6,34 балла, а уровень «свежести» по оценкам зрителей на сайте Rotten Tomatoes — 33%. Для сравнения у первого сезона рейтинг зрителей составил 89%.