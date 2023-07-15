Голливуд забастовал из-за искусственного интеллекта. Чего ждать зрителям?

Опубликовано: 15.07.2023 13:30 , Обновлено: 14.07.2023

Голливудские актеры и сценаристы объединили свои усилия в пятницу и объявили общую забастовку, после того как студии не смогли достичь соглашения с Гильдией киноактеров – Американской профсоюзной федерацией артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA). Это первый случай с 1960 года, когда два профсоюза забастовали одновременно. Тогда актер и будущий президент США Рональд Рейган возглавил протесты.

В рядах SAG-AFTRA, насчитывающей 160 000 человек, много крупнейших мировых звезд. Знаменитости Голливуда, от Тома Круза до Анджелины Джоли и Джонни Деппа, являются членами этого профсоюза.

В 2023 году такие звезды, как Мэрил Стрип, Бен Стиллер и Колин Фаррелл, публично выступили в поддержку забастовки.

Почему бастует Голливуд?

Протесты начались после скандала по поводу оплаты труда и влияния искусственного интеллекта на киностудии и потоковые сервисы.

Двум профсоюзам (сценаристов и актеров) не удалось достичь соглашения со стульями о более справедливом распределении прибыли и усилении защиты прав с учётом использования искусственного интеллекта (ИИ). Профсоюзы обеспокоены тем, что контракты отстают от инфляции, беспокойство у них вызывают также платежи в эпоху потокового вещания и необходимость ограничений использования искусственного интеллекта, имитирующего работу сценаристов и актеров.

Как простесты в Голливуде повлияют на выпуск фильмов и сериалов?

Производство голливудских фильмов уже значительно замедлилось с тех пор, как в начале мая началась забастовка сценаристов. Сериалы с готовыми сценариями, такие как “Властелин колец: Кольца власти”, смогли продолжить съемки этим летом, хотя и без сценаристов на съемочной площадке.

Но, в общем-то, без актеров единственные постановки в США, которые могут продолжаться, - это несколько мыльных опер, у которых контракт не зависит от профсоюзов, а также реалити- и игровые шоу.

По этой причине телеканал Fox на этой неделе обнародовал осеннее телевизионное расписание, полное ненаписанных сериалов, таких как “Кухонные кошмары” и “Лего Мастерс”. Их выход под серьезной угрозой.

Выпуск больших фильмов затрагивается в меньшей степени из-за длительного промежутка времени между окончанием съемок и началом показа в кинотеатрах. Но чем дольше продолжается забастовка, тем сильнее это сказывается на выпуске кинофильмов.

Крупнейшие голливудские студии уже переделали свои календари релизов. Например, Disney недавно отложила показ нескольких фильмов о супергероях Marvel, перенеся их на более дальние сроки.

Сколько продлится забастовка?

Исторически сложилось так, что продолжительность забастовок в Голливуде сильно различалась – от нескольких месяцев до чуть более трех часов.

“Это зависит от них (студий - Ред). Мы открыты для разговора с ними сегодня вечером”, - заявила президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер на пресс-конференции в четверг. Он предсказал, что забастовка продлится, по крайней мере, до осени.

Ущерб от забастовки почувствуют не только студии, но и целые штаты.

“Пятнадцать лет назад, когда сценаристы бастовали – это была 100-дневная забастовка – и ущерб составил чуть более 2 миллиардов долларов. Таким образом, это было порядка 20 миллионов долларов в день”, - сказал юрист индустрии развлечений Джонатан Хендел. По его словам, с поправкой на инфляцию только в Калифорнии из-за забастовки в 2023 году теряется около 30 миллионов долларов в день.