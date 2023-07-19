Тысячи писателей потребовали защитить их книги от ИИ. В чем причина?

Опубликовано: 19.07.2023 21:05 , Обновлено: 19.07.2023

Писатели подписали письмо, призывающее компании, занимающиеся развитием искусственного интеллекта, прекратить использование работ, защищенных авторским правом, без их разрешения.

Такие писатели, как Маргарет Этвуд, Джонатан Франзен, Джеймс Паттерсон, Сюзанна Коллинз и Вьет Тхань Нгуен входят в число известных авторов, поддерживающих письмо, адресованное генеральным директорам OpenAI, Meta, Microsoft, Alphabet, IBM и Stability AI, сообщила aljazeera.com.

Дело в том, что генеративные модели искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, используют огромные массивы данных, извлеченных из Интернета, для создания контента, имитирующего человеческую речь. Однако остается неясным, насколько законным является подобное использование информации для обучения ИИ.

В письме, организованном Гильдией авторов, крупнейшей организацией профессиональных писателей в США, тысячи подписавшихся отметили «несправедливость использования произведений, как части ваших систем искусственного интеллекта без нашего согласия, или компенсации».

«Эти технологии имитируют и повторяют наш язык, истории, стиль и идеи. Миллионы книг, статей, эссе и стихов, защищенных авторским правом, обеспечивают «пищу» для ваших систем ИИ, это «бесконечные обеды» для ИИ, за которые не выставляется счет», — говорится в письме.

«Вы тратите миллиарды долларов на разработку технологии искусственного интеллекта. Будет справедливым, если вы вознаградите нас за использование наших произведений, без которых ИИ был бы банальным и крайне ограниченным».

Напомним, ранее Телеграф писал, что из-за искусственного интеллекта забастовал Голливуд:

Голливуд забастовал из-за искусственного интеллекта. Чего ждать зрителям?