Адаптация Кинга, сиквел Бриджет Джонс и новый Капитан Америка. Собрали 6 мировых премьер февраля, которые нельзя пропустить

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Опубликовано: 03.02.2025 14:58 , Обновлено: 03.02.2025

Февраль ознаменовался всплеском новых кинопремьер, среди которых есть место как для лёгких и ненавязчивых ромкомов к 14 февраля, так и для разношёрстной фантастики, драм и даже ужасов. Журналисты Telegraf.news посмотрели, чем планирует радовать зрителей мировой кинематограф, и выбрали 6 самых интересных новинок на любой вкус.

Белорусские кинотеатры часто опаздывают с показом мировых премьер, а что-то и вовсе до больших экранов не доходит. Однако часто посмотреть новые фильмы можно, воспользовавшись популярными стриминговыми площадками и киноплатформами в Сети. Некоторые новинки из этой подборки выйдут только в цифровом релизе. Но это не так уж и плохо. Посмотреть свежее кино у себя дома часто даже удобнее. Вот какие интересные ленты, по мнению Telegraf.news, точно стоят того, чтобы потратить время.

“Бриджит Джонс без ума от мальчишки”

Сложно поверить, но с момента выхода первой «Бриджит Джонс» минуло почти 25 лет, и вот 55-летняя Рене Зельвегер вновь вернулась к этой роли. Известно, что к своей роли вернётся Хью Грант, сыгравший разлучника Дэниела Кливера в первых двух частях франшизы. А вот сюжетная арка с Марком Дарси (Колин Фёрт) уже не получит активного развития.

Съёмки сиквела начались ещё в 2022 году, и в основу сюжета легла третья часть из серии книг Хелен Филдинг о Бриджит Джонс. Любопытно, что экранная хронология событий не полностью соответствует книжной. Так, предыдущий фильм «Бриджит Джонс 3» был снят по мотивам четвёртой книги.

Будет ли эта история заключительной — неизвестно. Книг о Бриджит Джонс пока написано только четыре. Однако, учитывая тот факт, что экранизации трёх частей собрали свыше 850 миллионов долларов в прокате, это может вдохновить Филдинг на написание нового сценария.

Как бы то ни было, каждая новая часть ромкома от сиквела к сиквелу не разочаровывает ни зрителей, ни критиков и держит марку остроумной и хлёсткой мелодраматической комедии. В канун 14 февраля ещё есть время, чтобы пересмотреть предыдущие части и припомнить, на чём приостановилось повествование. Новая лента о злоключениях сумасбродной британки наверняка станет лучшим, что можно будет посмотреть парой в День Влюблённых.

Синопсис:

Фильм расскажет о жизни Бриджит Джонс, которая в свои 51 год стала вдовой с двумя детьми. Однако она не теряет надежды устроить свою личную жизнь и активно зависает на сайтах знакомств. Предметом её интереса становятся двое мужчин: школьный учитель её детей и молодой человек по имени Рокстер. Героиня попадает в уже традиционный для себя любовный треугольник и, среди прочего, противостоит общественному осуждению со стороны других матерей из школы.

Покажут ли фильм в белорусских кинотеатрах к 14 февраля пока неизвестно. Однако в день влюблённых его уже можно будет посмотреть в некоторых киноплатформах онлайн. Например, на “Кинопоиске”.

“Ущелье”

В спину новой Бриджит Джонс уверенно дышит первый большой оригинальный фильм Apple с любимчиками Голливуда Аней Тейлор-Джой (“Фуриоса: Хроники Безумного Макса”) и Майлзом Теллером (“Одержимость”). На “Кинопоиске” в ожидании премьеры замерло без малого 50 тысяч пользователей платформы, и это не удивительно.

Фильм находится на таком стыке жанров, который может угодить всем категориям зрителей. Здесь вам и фантастика, и ужасы, и боевик, и мелодрама, и приключение.

Просто то, что доктор прописал, аккурат к 14 февраля. К тому же срежиссировал картину небезызвестный Скотт Дерриксон, который, кроме обласканных публикой ужастиков, также поставил “Доктора Стрэнджа”. На одну из второплановых ролей также исполнила звезда “Чужого” и “Аватара”, ныне 75-летняя Сигурни Уивер.

Создатели фильма сопроводили нетривиальный сюжет зрелищным экшеном, в котором исполнители главных ролей выполнили все трюки самостоятельно.

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Синопсис:

Два высококлассных снайпера привлечены к важной миссии — контролировать загадочное ущелье с обеих сторон. Герои расположились напротив друг друга в башнях, готовые вести обстрел, если неведомое зло выберется из подземелья. Им запрещено общаться, но это не мешает им рассмотреть в этих суровых условиях в друг друге родственную душу.

Премьера фильма состоится 14 февраля на Apple TV+.

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“Одна ночь в Токио”

Февраль — время, когда хочется смотреть больше милого кино о влюблённых в объятиях любимых. Тем, кому наскучили голливудские истории, стоит обратить внимание на лёгкую драму «Одна ночь в Токио». Маркетинговая компания ленты проходит тихо, но сюжет и отзывы с предпоказа обещают по-настоящему тёплое кино, которое, вероятно, даже можно будет внести в личный шорт-лист валентиновских картин. На IMDb, согласно первым оценкам, лента зависла на отметке 8,8.

Лёгкая романтическая драма с элементами комедии разворачивается в японской столице и подкупает простым и очаровательным сюжетом. В нём двое незнакомцев, которых исполнили ещё не утомившие глаза Реза Эмамие и Токико Китагава, встречаются и создают чувственную химию, пытаясь преодолеть языковой барьер.

Синопсис:

Сэм приезжает из Америки в Токио, чтобы, наконец, провести время со своей девушкой-иммигранткой, как внезапно узнаёт, что она решила с ним расстаться. Раздосадованный и потрясённый разрывом, парень чувствует себя одиноко и решает позвонить своему другу Джуну. Тот приглашает его выпить коктейль вместе со своей девушкой Аякой вечером после работы. Аяка встречает Сэма и неохотно ведёт его к своим друзьям, чтобы он не чувствовал себя покинутым. Молодые люди едва понимают друг друга, ведь говорят на разных языках. Однако вскоре они оказываются близки в своей проблеме и находят способ общаться.

Релиз картины состоится 14 февраля в Сети.

“Капитан Америка: О дивный новый мир”

Если вы ещё не устали от супергероики Marvel и готовы посмотреть на новую главу приключений Капитана Америки, то знайте: она уже спешит в мировые кинотеатры.

Однако не удивляйтесь смене действующего лица в этой истории. Теперь роль Капитана Америки сыграет не Крис Эванс, а Энтони Маки, более известный по роли одного из Мстителей - Сэма Уилсона (Сокол).

Для тех, кто “был в танке” и упустил нить повествования киновселенной, напомним, что это не замена одного актёра другим, а сюжетный поворот, согласно которому Стив Роджерс решил отойти от своих “капитанских” дел и остаться в прошлом, чтобы счастливо состариться со своей давней возлюбленной Пегги Картер. Уже пожилой Роджерс повстречал Сэма Уилсона в настоящем и перепоручил ему свою миссию, подарив свой щит и мантию.

Этот фильм станет первым сольным выходом “Сокола”, однако уже в расширившемся амплуа с качествами Капитана Америки.

Интересно, что данный проект Marvel оказался достаточно многострадальным: до того как получить окончательную дату премьеры, он четырежды подвергался пересъёмкам из-за отрицательных отзывов на предпоказах.

Критики к новому блокбастеру настроены скептически, и судя по всему, зрителей ждёт очередная история противостояния героя Капитана Америки и злодея в (на этот раз в лице Красного Халка.

Тем не менее режиссёр фильма всячески подогревает интерес к своему детищу и в частности в одном из интервью заверил, что новый блокбастер имеет черты “параноидального триллера”. Так ли это на самом деле — можно будет узнать совсем скоро. Как бы то ни было, новый фильм Marvel может стать отличным вариантом для тех, кто соскучился по фантастическим попкорновым боевикам.

Синопсис:

Таддеус Росс, будучи новым президентом США, желает учредить официальную должность Капитана Америки. Сэм Уилсон, находясь в не очень хороших отношениях с ним, сомневается в правильности этой затеи. Однако вскоре на президента Росса совершается покушение, и ему приходится выяснять, кто в его окружении предатель. Попутно Сэм пытается избежать сравнений со Стивом Роджерсом и компенсировать отсутствие качеств “суперсолдата” технологиями и смекалкой.

Мировая премьера фильма состоится 12 февраля.

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“Обезьяна”

Для поклонников жанра ужаса среди февральских новинок тоже есть что посмотреть. Уже в конце февраля в прокат выходит “Обезьяна” — адаптация одноимённого рассказа Стивена Кинга. Однако уже известно, что оказавшийся в кресле режиссёра и сценариста Осгуд Перкинс (“Собиратель душ”) внёс немало изменений в знакомый кинговский хоррор.

Как бы то ни было, по признанию Перкинса, “Король ужасов”, ознакомившись с правками сюжета, не стал делать никаких замечаний, а, посетив препремьерный показ, остался доволен экранизацией.

Перкинс решил подать историю не просто как кровавый “замес”, каким она является в оригинале, но и привнести в жанр элементы чёрной комедии. В актёрский каст на главную роль позвали звезду “Дивергента” Тео Джеймса, а также Элайджу Вуда, который вновь попытается открепить от себя образ Фродо из “Властелина колец”. Кроме того, на первых планах засветился и сам Осгуд Перкинс.

Первые отзывы с закрытых показов в целом достаточно лестные. Критики назвали ужастик “дико смешным и кровавым” и заверили, что он “приклеит зрителей к местам”. Так ли это — уже совсем скоро можно будет убедиться самостоятельно.

Синопсис:

Близнецы Билл и Хэл в юности находят на чердаке старую игрушку-обезьянку своего отца, после чего обнаруживают, что вокруг них начинают разворачиваться ужасные убийства. Братья решают избавиться от игрушки, пытаются обо всём забыть и жить дальше. Прошло много лет, и уже повзрослевшие герои обнаруживают, что история со смертями начала повторяться. Они возвращаются домой, чтобы спасти близких от смертоносной обезьянки.

Мировая премьера “Обезьяны” запланирована на 21 февраля.

“Последний вздох” (Дыхание шторма)

Ещё одной лентой, которая обращает на себя внимание как сюжетом, так и звёздным кастом, в феврале определённо можно считать “Последний вздох”. Драматический триллер с Вуди Харрельсоном (“Настоящий детектив”, “Голодные игры”) и звездой “Острых козырьков” Финном Коулом является римейком одноимённого документального фильма 2019 года.

Сюжет истории основан на реальных событиях и рассказывает о событиях, произошедших в 2012 году. Тогда во время одной из подводных миссий дайвер Крис Лемонс оказался под водой на глубине 100 метров с критическим запасом кислорода, которого хватало всего на 5 минут. У его команды не было времени, чтобы спасти его. Однако случай оказался поистине уникальным и поверг учёных в шок.

Не будем раскрывать всех подробностей сюжета, чтобы не спойлерить, и советуем найти время для того, чтобы погрузиться в эту напряжённую, полную человеческих переживаний историю.

Синопсис:

Фильм повествует об истории трёх глубоководных дайверов, которые сражаются с бушующей водной стихией, чтобы спасти застрявшего на глубине океана товарища.

Мировая пренмьера назначена на 28 февраля.

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