Продолжение "Игры в кальмара", экранизация "Сто лет одиночества" Маркеса и приквел "Декстера". Вот какие 5 сериалов стоит начать смотреть в декабре

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Опубликовано: 04.12.2024 10:08 , Обновлено: 04.12.2024

Уходящий год спешит порадовать киноманов новинками сериалов разного толка, и декабрь, на удивление, выдался особенно богатым на интересные премьеры. Запасайтесь попкорном основательно, ведь кроме продолжения "Игры в кальмара", которое выйдет в конце декабря, ожидается ещё несколько интригующих сериалов. Telegraf.news собрал топ-5 новинок, которые точно стоит начать смотреть в декабре.

Скоротать время за просмотром нового и интригующего сериала — вид досуга, который всегда находит своих поклонников. Благо, кинокомпании и стриминговые сервисы не скупятся на их производство и регулярно предлагают что-то интересное в самых разных жанрах. Однако определить сходу, на что стоит потратить своё время, а просмотр каких сериалов обернётся разочарованием, бывает непросто. Держите шпаргалку на декабрь.

«Звездные войны: Опорная команда»

После того, как Джордж Лукас продал права на своё детище, корпорация Disney поставила производство фильмов, сериалов и мультиков по вселенной “Звёздных войн” на конвейерный поток. Спустя более чем 10 лет франшиза обросла немыслимым количеством сиквелов, приквелов и прочих историй в историях, в хронологии которых неподготовленному фанату будет тяжело сориентироваться.

Хотя критики чаще принимают новые истории прохладно, а поклонники и вовсе негодуют, это не мешает зарождению новых проектов. Но справедливости ради стоит отметить, что некоторые из них приятно удивляют. Например, сериал “Мандалорец” 2019 года удостоился высоких оценок у публики и на “Кинопоиске” вошёл в золотой топ-200 лучших сериалов с оценкой 8.0.

К слову, появление “Опорной команды” чем-то обязано третьему сезону “Мандалорца”, который представил команду пиратов, скрывающихся вокруг реформированной планеты Неварро. События обоих сериалов разворачиваются в одном временном интервале.

Над проектом работала целая плеяда режиссёров и сценаристов, которые ставили “Человека-паука” с Томом Холландом. В числе шоураннеров Брайс Даллас Ховард, которая помогала режессировать “Мандалорца”, и сам Джордж Лукас, который, однако, принимает косвенное или прямое участие во всех историях по своей франшизе.

По словам создателей, в этот раз они решили придать истории более молодёжный и приключенческий тон, сходный с тем, который можно было наблюдать в “Балбесах” 1985 года. Шоураннеры даже признавались, что поначалу хотели привлечь к ролям взрослых персонажей актёров из этой комедийной нетленки. Однако раздавать обаяние поручили небезызвестному Джуду Лоу (“Шерлок Холмс”, “Гаттака”) и молодой плеяде ноунеймов.

Синопсис:

В центре повествования история взросления четырех детей, которые совершают открытие на своей родной планете, теряются в галактике и отправляются в приключение, чтобы вернуться домой.

Премьера 2 декабря на Disney Plus.

«Черные голуби»

Звезда «Искупления» и «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли с появлением детей надолго пропала с кинорадаров. Теперь 39-летняя актриса вернулась на экраны, но на этот раз не в типичном для себя образе аристократки, а в роли тайного агента, ищущего мести. Компанию Найтли на экране составил Бен Уишоу, которого многие вспомнят по ролям в «Облачном атласе» и «Парфюмере: История одного убийцы».

Да, шпионскими боевиками кинематограф уже перенасыщен, но известно, что шоураннеры-британцы разбавили сюжет мини-сериала мрачным юмором и духом Рождества, в канун которого и происходят действия сериала.

Первые скромные отзывы кинокритиков на Rotten Tomatoes присудили сериалу 100 процентов «свежести». Рецензенты назвали «Чёрных голубей» откровением в «пресном жанре» и заметили, что, несмотря на его заезженность, создателям удалось «встряхнуть проверенную временем формулу». Дуэт Найтли и Уишоу похвалили, как и выверенное сочетание картинок зимнего Лондона, «нежных признаний» и экшена.

Пожалуй, 6-серийный шпионский триллер с праздничными нотками и новым амплуа именитой актрисы уже служит большим поводом, чтобы посмотреть его в канун Нового года.

Интересно, что сериал ещё не увидел свет, но уже получил одобрение на съёмки второго сезона.

Синопсис:

Шпионка, находящаяся на службе у загадочной группы «Черные голуби», на протяжении десяти лет ловко передавала секретную информацию о своем супруге-политике, когда вдруг её любовника убивают. Теперь ей необходимо выяснить, кто стоит за этим преступлением, и разоблачить масштабный заговор.

Премьера на Netflix 5 декабря.

“Сто лет одиночества”

Всемирно известный роман колумбийца Габриэля Гарсия Маркеса уже много раз хотели перенести на экраны, однако этого долго не происходило. В первую очередь потому, что сам автор не считал это хорошей идеей. Маркес полагал, что многослойный эпос «Сто лет одиночества» невозможно уместить в ограниченные рамки кино, а сама концепция экранизации смажет впечатление, которое можно было бы получить от прочтения книги. Кроме того, нобелевский лауреат заметил, что если и экранизировать его произведение, то только на испанском, ведь сила слова в нем очень важна.

Как бы то ни было, в 2014 году у Маркеса не стало, а его сыновья Родриго Гарсии и Гонсало Гарсии Барча, оказались более сговорчивыми. Наследники уступили Netflix права на экранизацию, но стоит отдать должное, активно включились в производство сериала, став исполнительными продюсерами и позаботившись о том, чтобы адаптация максимально соответствовала первоисточнику.

Так, сериал целиком снимали в Колумбии, и с полностью колумбийским актёрским составом. А герои экранизации в оригинальной озвучке говорят на испанском. Сыновья Маркеса уверены, что зрители будут рады посмотреть сериал с субтитрами.

“В последние три или четыре года уровень, качество и успех сериалов и мини-сериалов значительно вырос. Netflix одним из первых доказал, что люди готовы смотреть сериал на иностранном языке с субтитрами. Старых проблем больше нет», - высказывался в одном из интервью сын писателя Родриго Маркес.

Netflix пообещали сохранить глубину оригинала, включая нелинейное повествование, мифы и метафоры.

Будут ли диалоги сериала соответствовать первоисточнику побуквенно, пока неизвестно. Однако очевидно, что наследники Маркеса действительно постарались учесть многие нюансы, что не может не внушать доверие.

Несколько поколений известной семьи Буэндиа, обитающей в легендарном городке Макондо, страдают от безумия, сталкиваются с гражданскими конфликтами и попадают в сети запрещенной страсти. Они пытаются вырваться из своего прошлого и избежать предначертания судьбы, однако семейное проклятие обрекает их на 100 лет одиночества.

Премьера 11 декабря на Netflix.

«Декстер: Первородный грех»

Первый сезон экранизированной истории о полицейском эксперте и серийном убийце Декстере Моргане вышел почти 20 лет назад и стал одним из самых значимых и долгоживущих шоу нулевых. Сериал растянулся на 8 сезонов и дополнительный мини-сериал, пока у его создателей, наконец, публика не охладела, а идеи для его продолжения не иссякли.

Спустя годы телеканал Showtime решил вдохнуть жизнь в подзабытую франшизу и показать 10-серийную историю о культовом персонаже.

Молодого Декстера позвали сыграть пока малоизвестного актёра Пола Гибсона, а зрелую версию героя сыграет всё тот же Майкл С. Холл.

В сериале покажут становление главного героя и его переход от обычного студента к методичному убийце.

Кроме того, приквел прольёт свет на развитие того самого «Кодекса» Декстера — строгого набора правил, которому его научил приёмный отец.

Культовый статус персонажа и напряжённый накал повествования – то, по чему наверняка успели соскучиться многие поклонники франшизы. Но даже если вы не смотрели предыдущие сериалы, приквел будет хорошим входом в историю для новичков.

Синопсис:

События разворачиваются за 15 лет до начала первого сезона «Декстера». Гарри Морган трудится детективом в отделе убийств и одновременно воспитывает своих детей, Дебру и Декстера. Он замечает у Декстера опасную склонность к насилию и старается контролировать его жестокие желания.

Премьера 13 декабря на Paramount Plus.

“Игра в кальмара”

Три года назад первый сезон “Игры в кальмара” произвёл настоящий фурор среди зрителей. Такого головокружительного эффекта от проекта, сценарий которого отвергали на протяжении 10 лет, не ожидал никто. Южнокорейский сериал об отчаянных бедняках и неудачниках, готовых ради денег поставить на кон собственную жизнь, побил все рекорды по просмотрам, став самым популярным сериалом в истории Netflix и затмив успех “Игры престолов”.

Первый сезон уверенно держит высокую планку на агрегаторах и киносервисах по сей день: 95% “свежести” от критиков на Rotten Tomatoes, 8/10 на IMDb, а также попадание в топ 250 лучших сериалов на “Кинопоиске” с оценкой 7,6.

Режиссёр сериала признавался в интервью, что несмотря на то, что в первом сезоне оставили “задел” на продолжение, готового сценария не было. Однако после головокружительного успеха сериала это стало вопросом времени. Спустя долгих три года долгожданный второй сезон готовы показать на экранах. Более того, сериал уже продлили и на третий сезон. Его премьера запланирована на 2025 год и он, по словам разработчиков, станет заключительным.

Ожидания у зрителей очень высоки, однако смогут ли создатели привнести что-то новое, а не просто выйти с историей на второй круг - вопрос открытый.

Известно, что актёрский состав практически полностью обновился, (что не удивительно, учитывая, что герои первого сезона практически все погибли). Режиссёр пообещал более “интригующие” игры и новое раскрытие центрального героя, который очень изменился после переделок первого сезона.

Синопсис:

Участник под номером 456 Ки Хун возвращается в игру, но на этот раз не ради денег, а чтобы найти тех, кто стоит за этой организацией, и положить конец их жестоким развлечениям.

Премьера на Netflix 26 декабря.

Ранее Telegraf.news писал о том, что помимо праздничной суеты, декабрь полнится премьерами множество картин для самого разного настроения. В мировом кинематографе зрителей ожидают новинки, среди которых есть место как для оригинальных историй, так и для долгожданных приквелов и ремейков. Рассказывали, на какие разношёрстные ленты из мира кино, стоит обратить внимание в декабре.

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