Приквел "Короля льва", новый "Дракула" и "Властелин колец" в жанре аниме. Собрали 6 новинок кино, которые белорусам нельзя пропустить в декабре

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Опубликовано: 03.12.2024 09:53 , Обновлено: 03.12.2024

Декабрь - идеальное время не только для пересмотра любимых рождественских фильмов, но и для наслаждения новыми кино- и телепремьерами. Помимо праздничной суеты, этот месяц несёт множество картин для самого разного настроения. В мировом кинематографе зрителей ожидают новинки, среди которых есть место не только для оригинальных историй, но и для долгожданных приквелов и ремейков. Пока Telegraf.news готовит подборку лучших рождественских фильмов, предлагаем вам ознакомиться с разношёрстными новинками из мира кино, которые выйдут на экраны в декабре.

Если вы вдруг планируете провести время за просмотром чего-то кроме рождественских комедий, то эта подборка мировых новинок уходящего года как раз для вас. Киноиндустрия пестрит небывалым разнообразием жанров и историй, однако как скоро появятся все эти фильмы на больших экранах в Беларуси (и появятся ли) пока точно неизвестно.

Как бы то ни было, новинки мирового кинематографа, которые не доехали до кинотеатров, со временем всегда можно найти в Сети. А кое-что из лучших картин прошлого месяца можно посмотреть сейчас. Например, вы ещё можете успеть сходить на “Субстанцию”, “Гладиатора” и “Моану 2”. О лучших новинках ноября писали по ссылке ниже.

Сиквел «Гладиатора», блокбастер про похищение Санты и драма со звёздами «Фореста Гампа». Собрали топ-6 кинопремьер ноября

“Крэйвен-охотник”

Жанр супергероики готовится встряхнуть новая глава из вселенной о Человеке-пауке от Sony. Центральный персонаж - один из самых грозных врагов Питера Паркера по комиксам Marvel - Сергей Кравинов, русский иммигрант и опытный охотник на дичь, которому суждено стать настоящим злодеем.

Главную роль исполнил Аарон Тейлор-Джонсон, который уже успел появиться во вселенной Marvel (“Мстители: Эра Альтрона”) в роли Ртути. Роль отца главного героя досталась Расселу Кроу (“Гладиатор”, “Отверженные”).

Среди шоураннеров - сценаристы “Железного человека” и “Великого уравнителя”, что дарит надежду на хорошо прописанный сюжет. Ожидания от новинки высокие: на “Кинопоиске” в закладке “Буду смотреть” его пометили почти 50 тысяч киноманов. Кроме того, картина имеет рейтинг R, что дает надежду на зрелищный экшен.

Синопсис:

Сложные отношения Крэйвена с его безжалостным отцом Николаем Кравиновым толкают его на путь мести с жестокими последствиями. Это побуждает его стать не только величайшим охотником в мире, но и одним из самых опасных.

Мировая премьера назначена на 13 декабря.

“Властелин колец: Война рохиррим»

Одни только-только успели досмотреть сериал “Кольца власти” от Amazon Studios, а другие преданно ждут премьеру “Охоты на Голлума” от Питера Джексона, которая намечена на 2026 год.

А между тем Warner Bros. Animation в сотрудничестве с Sola Entertainment (снявшей трилогии “Властелина колец” и “Хоббита”) решила создать приквел к оригинальной трилогии “Властелин колец” и позвала для этой цели японского аниматора Кендзи Камияму.

Анимационный мультфильм вот-вот покажут на экранах в необычном для многих жанре аниме. Известно, что сценаристов консультировала Филиппа Бойенс, работавшая над фильмами Питера Джексона, а основой для истории послужил легендариум Дж. Р. Р. Толкина.

Это отличная возможность вновь погрузиться в любимое фэнтези и взять с собой детей (возрастное ограничение 13+).

Синопсис:

Сюжет мультфильма расскажет о событиях, произошедших за 183 года до «Властелина колец». В центре истории девятый король Рохана Хельм Молоторукий и его семья, которые защищают свое королевство от армии дунландцев и их предводителя Вульфа, который жаждет отомстить за своего отца. Именно эти события дадут название Хельмова Падь крепости, у подножия которой в будущем произойдёт легендарное сражение войск Рохана и энтов с силами колдуна Сарумана.

Мировая премьера мультфильма назначена на 13 декабря.

“Муфаса: Король лев”

Disney, увлечённый в последние годы пересъёмкой своей классики, решил сказать новое слово в любимой многими истории про Короля льва. Напомним, что в 2019 году покадровый анимационный римейк мультфильма 1994 года собрал в прокате более 1,5 миллиарда долларов и установил целую серию рекордов.

Он был самым кассовым анимационным фильмом (до выхода второй части “Головоломки”), до сих пор входит в десятку самых кассовых фильмов планеты и остаётся самым кассовым римейком. Многие критики ругали нового “Короля льва” за реалистичную графику, которая некоторым показалась странной и лишённой очарования по сравнению с рисованной анимацией оригинальной картины.

Однако цифры сборов говорят сами за себя, и вопрос продолжения стал делом времени.

К слову, последний трейлер пролил свет на то, о чём будет новая история, которая может вызвать немало вопросов, вынудив зрителей ринуться в кинотеатры для выяснения подробностей.

Синопсис:

Сюжет приквела расскажет о львёнке-сироте Муфасе, который знакомится с молодым принцем Шрамом. Вскоре Муфасу усыновит королевская семья, и он станет не только близким другом принца, но и его братом.

Мировая премьера мультфильма состоится 20 декабря.

“Носферату”

Если вы думаете, что хоррор — не то, что хочется видеть перед Новым годом и Рождеством, то вы ошибаетесь. Готический фильм ужасов и ремейк одноименного немецкого экспрессионистского фильма 1922 года в лист ожидания на “Кинопоиске” добавили почти 40 тысяч киноманов платформы (это больше, чем у приквелов “Короля льва” и “Властелина колец”).

[info_b]Фильм «Носферату: симфония ужаса» 1922 года был создан студией Prana Film и является неофициальной адаптацией романа Брэма Стокера «Дракула», опубликованного в 1897 году. В этой версии изменили имена персонажей и ряд других аспектов, такие как переименование графа Дракулы в графа Орлока. Данные изменения были осуществлены для предотвращения возможных обвинений в нарушении авторских прав.[/info_b]

Но это не так уж удивительно, ведь к актёрскому касту “Носферату” привлекли по-настоящему звёздный состав, включая Лили-Роуз Депп (дочь Джонни Деппа), Николаса Холта (“Тепло наших тел”, «Безумный Макс: Дорога ярости»), Билла Скарсгарда (“Оно”, “Ворон”) и Уильяма Дефо (“Бедные несчастные”, «Отель Гранд Будапешт»).

Режиссировать фильм позвали Роберта Эггерса, который ранее ставил нешироко известные массовому зрителю, но получившие хорошие отзывы фильмы “Маяк” и “Северянин”.

Известно, что работать над “Носферату” режиссёр начал ещё в 2015 году, и, по признанию в некоторых интервью, долгое время боялся браться за такой масштабный и ответственный проект, полагая, что ему не хватает опыта. Основные съёмки вели в Чехии, в огромном кинематографическом комплексе зданий эпохи барокко, а также в замке Рожмиталь XIV века.

Осенью 2023 года состоялся показ ранней версии фильма, и он оставил достаточно неоднозначные отзывы критиков, которые отметили “плоскость персонажей” и “отсутствие новизны”. Однако версия, дошедшая до кинотеатров, вероятно, будет многим отличаться от ранней. Тем не менее ожидать чего-то совершенно нового от истории графа Дракулы, которая претерпела множество экранизаций и адаптаций, непросто.

Синопсис:

Эллен Хаттер — супруга агента по недвижимости Томаса Хаттера, которая отправляется в командировку в Трансильванию, чтобы встретиться с графом Орлоком и обсудить сделку по продаже дома. Однако Орлок — вампир, и, увидев фотографию супруги Хаттера, Эллен, он влюбляется в нее. Орлок начинает сеять ужас вокруг Эллен и её близких и становится одержим ею.

Мировая премьера фильма назначена на 25 декабря.

“Совершенный незнакомец” (“Никому не известный”)

Едва успела отгреметь биографическая драма о легенде соула Эми Уайнхаус (“Назад к чёрному”), как на экраны спешит новый байопик. На этот раз о всемирно известной звезде рок-музыки Бобе Дилане. Экранизации биографий известных артистов всегда подогревают интерес у фанатов и зрителей, а в этот раз на главную роль ещё и позвали обласканного критиками и публикой Тимоти Шаламе (“Дюна”).

Актёр продемонстрирует свой вокал и покажет переход Боба Дилана от фолка к электро-року. Также в фильме снялись и другие звёзды Голливуда, Эдвард Нортон (“Бойцовский клуб”) и Эль Фэннинг (“Малефисента”).

Ленту поставил небезызвестный режиссёр и сценарист Джеймс Мэнголд, который ранее снял “Прерванную жизнь” и “Логана”. Успешный опыт съёмки биографических драм у Мэнголда также имеется. В 2005 году он срежессировал байопик “Переступить черту” о кантри-певце Джоне Кэше с Хоакином Фениксом.

Фильм был тепло принят критиками и получил 3 номинации на “Золотой глобус”. Новой картине режиссёра уже пророчат место фаворита в гонке за “Оскаром”.

Синопсис:

На дворе 1965 год и никому не известный молодой Боб Дилан неожиданно производит фурор на музыкальном фестивале в Ньюпорте.

Мировая ремьера фильма назначена на 25 декабря. Покажут ли в Беларуси, пока неизвестно.

“Плохая девочка”

Звёзды Голливуда нечасто раздеваются для своих ролей в кино. На этот раз на это решилась 57-летняя Николь Кидман. Актриса снялась в эротическом триллере, который расскажет о тайных сексуальных желаниях успешной бизнесвумен. Фильм изобилует горячими сценами с участием Кидман и её экранного молодого любовника в исполнении Харриса Дикинсона (“Малефисента 2: Владычица тьмы”). Ленте уже пророчат славу, сходную с «Основным инстинктом» или, как минимум, “50 оттенками серого”, ведь такое откровенное кино с именитыми звёздами выходит крайне редко.

Появится в фильме и секс-символ 90-х Антонио Бандерас, который, однако, отыгрывает здесь не роль соблазнителя-Казановы, как когда-то, а наоборот — консервативного супруга героини.

Режиссером фильма стала бывшая актриса и поклонница творчества Пола Верховена Халина Рейн.

Картину уже показали на Венецианском кинофестивале. Критики признали её «безупречной с технической точки зрения», но открытый финал не устроил всех. Тем не менее, ввиду затишья в эротическом жанре и сравнительного пуританства нынешнего Голливуда, критики не сомневаются, что фильм станет хитом, который все будут обсуждать.

Синопсис:

Роми Матис — успешная бизнес-леди и директор технологической компании. Она замужем, но испытывает неудовлетворённость своих сексуальных желаний. Всё меняется, когда у неё завязывается бурный и страстный роман с молодым стажёром Сэмюэлем. Вскоре Матис обнаруживает, что подчинение приказам — это то, что возбуждает её больше всего. И это ведёт к удручающим последствиям.

Мировая премьера назначена на 25 декабря.

Ранее Telegraf.news писал о новинках кино, которые гремели в октябре. Вот какое кино уже точно можно отыскать и посмотреть в Сети.

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