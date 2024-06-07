Звезда "Сумерек" Роберт Паттинсон женился

Опубликовано: 07.06.2024 08:59 , Обновлено: 07.06.2024

Британский актёр Роберт Паттинсон, известный по ролям вампира Эдварда Каллена в киносаге "Сумерки" и нового "Бэтмена" Мэтта Ривза, тайно женился ещё в начале года. Об этом сообщило издание In Touch.

Кумир девушек конца 2000-х и начала 2010-ых - Роберт Паттинсон - известный “конспиратор” в вопросах личной жизни. После его скандальных отношений с партнёршей по “Сумеркам” Кристен Стюарт актёр предпочитает не распространяться журналистам о своих отношениях и статусе. Однако известно, что с 2018-го года 38-леитний Паттинсон встречался с британской моделью и актрисой 32-летней Сьюки Уотерхаус. Более того, в марте пары появилась дочь, и актёр впервые стал отцом.

Близкие к звезде источники сообщили, что Роберт женился на девушке ещё до рождения их совместного ребёнка. Церемония бракосочетания прошла скромно и с малым количеством гостей, что позволило сохранить его семейный статус в тайне так долго. Многие знакомые поняли, что он женат, лишь обратив внимание на то, что он обращается к девушке как к жене.

“Какую бы церемонию они ни проводили, она была очень маленькой и частной и, насколько мне известно, состоялась в начале этого года. Для них, как семьи, все, что связано со свадьбой, уже в зеркале заднего вида. (…) Теперь они стараются быть любящими родителями, и Роб нашел свое предназначение в жизни. Он находится в прекрасном месте, если сравнивать его с кораблем без руля, которым он был девять или десять лет назад ”, - сообщил In Touch анонимный источник.

Сам Роберт Паттинсон официально информацию о своей женитьбе пока не комментировал.

Ранее Telegraf.news писал о том, что старшая биологическая дочь голливудских актёров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло приняла решение отказаться от фамилии своего отца. Она подала документы на изменение фамилии в день своего совершеннолетия.

Дочь Джоли и Питта решила отказаться от фамилии отца