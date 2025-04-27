"Зрелище не для слабонервных" - Белоруска показала, как "чумеет" медведка от этого раствора. Подписчики раскрыли свои лайфхаки

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Опубликовано: 27.04.2025 17:17 , Обновлено: 27.04.2025

Блогер из Дрогичина Надежда Колосей опубликовала в TikTok ролик, где поделилась своим "чудо-средством" по борьбе с медведкой, от которой это насекомое, по словам профессиональной огородницы, "чумеет" и выползает из своих норок. Комментаторы стали делиться своими лайфхаками по борьбе с этим вредителем.

“Чудо-средство, самое эффективное и самое безопасное для нас, для окружающей среды. Послушайте, мыльный раствор творит чудеса. Я позаливала норки по всему огороду - и вот что стало происходить”, - сказала на видео его автор, показав шевелящуюся медведку в мыльном растворе на земле.

По словам Колосей, если с медведкой не бороться, она выведет в июне-июле потомство. “Сотни будут малышей, которые съедят не то что наши растения, но и самих огородников. Поэтому чуть где видите норку - заливайте мыльный раствор. Она от него чумеет, видно, от щелочи, начинает выползать из норок. Нам остается ее только собрать”, - продолжила блогер.

И добавила: “Это, конечно, зрелище не для слабонервных, но по-другому никак”.

“Не волнуйтесь, ей [медведке] невероятно больно”, - написала одна комментаторша. Другой было жалко медведку: “Как же мне стало ее жалко, у нее же семья, детки, она пытается выбраться”.

“Я стала все садить с потертой яичной скорлупой. Она ее ест, но не переваривает и погибает. Так я избавилась от медведки”, - поделилась своим лайфхаком третья. Еще одна пользовательница TikTok подсказала, что яичная скорлупа может помочь справиться также со слизнями: “А я еще и после высадки рассады по поверхности земли рассыпаю яичную скорлупу. А летом рассыпаю еще и под капусту: слизням скорлупа тоже не нравится”.

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Другая комментаторша раскрыла свой лайфхак: “С осени сушу шкурки всех цитрусовых, измельчаю, весной при посадке сыплю во все лунки по щепотке вместе со скорлупой яичной - уже три года медведок и проволочника нет”.

Кто-то спросил у автора видео, будут ли расти культуры после мыла. “Все растет, мыло хозяйственное, самое натуральное”, - ответила Надежда Колосей.

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Ранее Telegraf.news писал, что другая белоруска опубликовала в TikTok ролик, где пожаловалась на нашествие медведки на дачном участке. Комментаторы поделились своим опытом борьбы с этим насекомым: посоветовали использовать пшено, корки цитрусовых и не только.

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