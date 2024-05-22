"Крик души" - Белоруска пожаловалась в TikTok на нашествие медведки на участке. Как избавиться?

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Опубликовано: 22.05.2024 17:38 , Обновлено: 22.05.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где пожаловалась на нашествие медведки на дачном участке. Комментаторы поделились своим опытом борьбы с этим насекомым: посоветовали использовать пшено, корки цитрусовых и не только.

“Ребята, просто крик души. Вскопала одну грядку, посмотрите, сколько накопала я этой гадости, медведки. Напишите мне в комментариях, чем бороться”, - попросила на видео автор.

И комментаторы поделились своими рекомендациями. “Кладу кашу в дырки. За ночь штук 200 собираю”, - написал юзер TikTok, пояснив, что использует смесь средства для защиты растений БИ-58 и пшенной крупы.

Другая пользовательница посоветовала поливать землю нашатырным спиртом. “Они уйдут, проверено”, - заверила она. Другая комментаторша уточнила пропорции: “На 10 литров воды две столовые ложки нашатырного спирта. И по 0,5 литра под каждый кустик”.

Еще один юзер посоветовал измельчить скорлупу от яиц и раскидать ее на грядке. “[Медведки] едят, но не могут переварить”, - отметил он. К слову, этот комментарий - один из наиболее популярных, набрал больше 600 лайков.

“Осень, зиму сушу корки цитрусовых, и весной у меня весь огород усыпан измельченными корками. Больше этой заразы у меня нет”, - поделилась опытом комментаторша.

Другая посоветовала использовать гранулы “От медведки” фирмы Rubit. “Это средство параллельно еще и с колорадским жуком борется. Отличное средство”, - заверила белоруска.

Кто-то же поделился радикальным методом: “Заведите крота”.

“Даешь объявление “Медведка даром” в газету или на Kufar, рыбаки приедут, всю выберут. Лучшая наживка для сома, не благодарите”, - предложила еще одна пользовательница TikTok.

Ранее Telegraf.news рассказывал о лайфхаке по избавлению от муравьев на садовых деревьях, которым поделился белорус в TikTok. «[Способ] рабочий, 100 процентов”, - заверил автор ролика.

«Способ рабочий, 100 процентов» — Белорус показал, как избавиться от муравьев на садовых деревьях. Что нужно делать?