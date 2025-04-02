Этот кустарник защитит ваш сад от вредителей. Куда и как посадить чёрную смородину в апреле?

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Опубликовано: 02.04.2025 09:42 , Обновлено: 02.04.2025

Полёвки, хоть и кажутся безобидными и даже забавными на вид грызунами, могут нанести большой ущерб саду за короткое время. Они уничтожают грядки и газоны, съедают корни, молодые побеги и кору растений, охотно поедают плоды. Однако для борьбы с полёвками следует использовать только гуманные методы. Они плохо переносят определённые запахи, и именно это нужно использовать для избавления от них. Например, некоторые садоводы убеждены, что грызуны не любят чёрную смородину. Поэтому стоит посадить этот кустарник в саду, чтобы полёвки даже близко не подошли к вашему участку.

Весенняя посадка смородины

Чёрная смородина является настоящей витаминной бомбой – её плоды богаты витамином С, а также содержат множество полезных минералов и антиоксидантов. Именно поэтому ягоды чёрной смородины рекомендуется включать в рацион взрослых и детей. Их можно использовать для приготовления различных видов варенья, но они также вкусны и в сыром виде.

Фото иллюстрационное

Чёрная смородина – один из самых популярных плодовых кустарников у садоводов. Он будет расти практически в любой почве и не требует специального ухода.

Хотя для посадки смородины лучше время — это осень, можно посадить её и весной, в марте-апреле.

Фото иллюстрационное

Важным условием при выращивании чёрной смородины является правильная подготовка почвы. После выбора подходящего места (оно должно быть солнечным и защищённым от сильных ветров) нужно удалить сорняки, а затем перекопать и взрыхлить почву. Хотя особых требований к земле у растения нет, но лучшей почвой для него будет плодородная, водопроницаемая, с нейтральным или слабокислым pH. Желательно избегать слишком глинистых и тяжёлых почв, где возможно застаивание воды.

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Перед тем как посадить кусты смородины в грунт, стоит погрузить их в воду примерно на 2 часа. Это касается растений без земляного кома, с голыми корнями.

Лунки должны быть глубиной не менее 30 см, а субстрат на дне следует смешать с компостом или навозом. Затем поместите кусты в лунки так, чтобы корни были равномерно распределены и не искривлены (это обеспечит правильный рост и развитие смородины). Оптимальное расстояние между саженцами должно составлять 1,2-1,5 м, а междурядий – около 1,8 м.

Фото иллюстрационное

После посадки саженцы смородину следует обильно полить. Также их можно замульчировать, что поможет подавить рост сорняков и уменьшить испарение воды.

Чёрная смородина – ужас полёвок

Ягоды чёрной смородины вкусные и полезные. Однако не все знают, что кусты смородины — это эффективное средство борьбы с полёвками, которые могут нанести большой вред.

Фото иллюстрационное

Эти мелкие грызуны повреждают газоны, грядки, так как питаются корнями, корневищами или луковицами растений. Они могут грызть кору молодых деревьев, что приводит к их гибели. Кроме того, они охотно поедают различные виды семян и плодов и питаются молодыми побегами и листьями (особенно весной). О присутствии полёвок в саду свидетельствуют круглые отверстия, словно вырезанные в земле. Как отпугнуть этих вредителей и не дать им появиться вновь?

У полёвок очень чувствительное обоняние, поэтому некоторые запахи могут их отпугнуть. По убеждению некоторых садоводов, чёрная смородина издаёт запах, который эти вредители не переносят. Поэтому просто посадите кусты чёрной смородины, и полёвки будут обходить ваш участок стороной.

Также есть информация, что эти грызуны не любят такие растения, как чеснок, мята, ромашка, молочай, донник и бузина. Полёвки не селятся там, где растут эти виды.

Ранее Telegraf.news писал, что ключевой процедурой, влияющей на здоровье кустов смородины и обилие урожая, является внесение удобрений. Это необходимо не только в начале вегетационного периода, но и в период интенсивного роста. Чтобы ваша смородина дала много сладких плодов, вносите органические удобрения уже сейчас. Результаты вас непременно удивят.

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