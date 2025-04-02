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Этот кустарник защитит ваш сад от вредителей. Куда и как посадить чёрную смородину в апреле?

Этот кустарник защитит ваш сад от вредителей. Куда и как посадить чёрную смородину в апреле?
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Полёвки, хоть и кажутся безобидными и даже забавными на вид грызунами, могут нанести большой ущерб саду за короткое время. Они уничтожают грядки и газоны, съедают корни, молодые побеги и кору растений, охотно поедают плоды. Однако для борьбы с полёвками следует использовать только гуманные методы. Они плохо переносят определённые запахи, и именно это нужно использовать для избавления от них. Например, некоторые садоводы убеждены, что грызуны не любят чёрную смородину. Поэтому стоит посадить этот кустарник в саду, чтобы полёвки даже близко не подошли к вашему участку.

Весенняя посадка смородины

Чёрная смородина является настоящей витаминной бомбой – её плоды богаты витамином С, а также содержат множество полезных минералов и антиоксидантов. Именно поэтому ягоды чёрной смородины рекомендуется включать в рацион взрослых и детей. Их можно использовать для приготовления различных видов варенья, но они также вкусны и в сыром виде.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Чёрная смородина – один из самых популярных плодовых кустарников у садоводов. Он будет расти практически в любой почве и не требует специального ухода.

Хотя для посадки смородины лучше время — это осень, можно посадить её и весной, в марте-апреле.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Важным условием при выращивании чёрной смородины является правильная подготовка почвы. После выбора подходящего места (оно должно быть солнечным и защищённым от сильных ветров) нужно удалить сорняки, а затем перекопать и взрыхлить почву. Хотя особых требований к земле у растения нет, но лучшей почвой для него будет плодородная, водопроницаемая, с нейтральным или слабокислым pH. Желательно избегать слишком глинистых и тяжёлых почв, где возможно застаивание воды.

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Перед тем как посадить кусты смородины в грунт, стоит погрузить их в воду примерно на 2 часа. Это касается растений без земляного кома, с голыми корнями.

Лунки должны быть глубиной не менее 30 см, а субстрат на дне следует смешать с компостом или навозом. Затем поместите кусты в лунки так, чтобы корни были равномерно распределены и не искривлены (это обеспечит правильный рост и развитие смородины). Оптимальное расстояние между саженцами должно составлять 1,2-1,5 м, а междурядий – около 1,8 м.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

После посадки саженцы смородину следует обильно полить. Также их можно замульчировать, что поможет подавить рост сорняков и уменьшить испарение воды.

Чёрная смородина – ужас полёвок

Ягоды чёрной смородины вкусные и полезные. Однако не все знают, что кусты смородины — это эффективное средство борьбы с полёвками, которые могут нанести большой вред.

Фото иллюстрационное
Фото иллюстрационное

Эти мелкие грызуны повреждают газоны, грядки, так как питаются корнями, корневищами или луковицами растений. Они могут грызть кору молодых деревьев, что приводит к их гибели. Кроме того, они охотно поедают различные виды семян и плодов и питаются молодыми побегами и листьями (особенно весной). О присутствии полёвок в саду свидетельствуют круглые отверстия, словно вырезанные в земле. Как отпугнуть этих вредителей и не дать им появиться вновь?

У полёвок очень чувствительное обоняние, поэтому некоторые запахи могут их отпугнуть. По убеждению некоторых садоводов, чёрная смородина издаёт запах, который эти вредители не переносят. Поэтому просто посадите кусты чёрной смородины, и полёвки будут обходить ваш участок стороной.

Также есть информация, что эти грызуны не любят такие растения, как чеснок, мята, ромашка, молочай, донник и бузина. Полёвки не селятся там, где растут эти виды.

Ранее Telegraf.news писал, что ключевой процедурой, влияющей на здоровье кустов смородины и обилие урожая, является внесение удобрений. Это необходимо не только в начале вегетационного периода, но и в период интенсивного роста. Чтобы ваша смородина дала много сладких плодов, вносите органические удобрения уже сейчас. Результаты вас непременно удивят.

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