Этот кустарник защитит ваш сад от вредителей. Куда и как посадить чёрную смородину в апреле?
Полёвки, хоть и кажутся безобидными и даже забавными на вид грызунами, могут нанести большой ущерб саду за короткое время. Они уничтожают грядки и газоны, съедают корни, молодые побеги и кору растений, охотно поедают плоды. Однако для борьбы с полёвками следует использовать только гуманные методы. Они плохо переносят определённые запахи, и именно это нужно использовать для избавления от них. Например, некоторые садоводы убеждены, что грызуны не любят чёрную смородину. Поэтому стоит посадить этот кустарник в саду, чтобы полёвки даже близко не подошли к вашему участку.
Весенняя посадка смородины
Чёрная смородина является настоящей витаминной бомбой – её плоды богаты витамином С, а также содержат множество полезных минералов и антиоксидантов. Именно поэтому ягоды чёрной смородины рекомендуется включать в рацион взрослых и детей. Их можно использовать для приготовления различных видов варенья, но они также вкусны и в сыром виде.
Чёрная смородина – один из самых популярных плодовых кустарников у садоводов. Он будет расти практически в любой почве и не требует специального ухода.
Хотя для посадки смородины лучше время — это осень, можно посадить её и весной, в марте-апреле.
Важным условием при выращивании чёрной смородины является правильная подготовка почвы. После выбора подходящего места (оно должно быть солнечным и защищённым от сильных ветров) нужно удалить сорняки, а затем перекопать и взрыхлить почву. Хотя особых требований к земле у растения нет, но лучшей почвой для него будет плодородная, водопроницаемая, с нейтральным или слабокислым pH. Желательно избегать слишком глинистых и тяжёлых почв, где возможно застаивание воды.
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Перед тем как посадить кусты смородины в грунт, стоит погрузить их в воду примерно на 2 часа. Это касается растений без земляного кома, с голыми корнями.
Лунки должны быть глубиной не менее 30 см, а субстрат на дне следует смешать с компостом или навозом. Затем поместите кусты в лунки так, чтобы корни были равномерно распределены и не искривлены (это обеспечит правильный рост и развитие смородины). Оптимальное расстояние между саженцами должно составлять 1,2-1,5 м, а междурядий – около 1,8 м.
После посадки саженцы смородину следует обильно полить. Также их можно замульчировать, что поможет подавить рост сорняков и уменьшить испарение воды.
Чёрная смородина – ужас полёвок
Ягоды чёрной смородины вкусные и полезные. Однако не все знают, что кусты смородины — это эффективное средство борьбы с полёвками, которые могут нанести большой вред.
Эти мелкие грызуны повреждают газоны, грядки, так как питаются корнями, корневищами или луковицами растений. Они могут грызть кору молодых деревьев, что приводит к их гибели. Кроме того, они охотно поедают различные виды семян и плодов и питаются молодыми побегами и листьями (особенно весной). О присутствии полёвок в саду свидетельствуют круглые отверстия, словно вырезанные в земле. Как отпугнуть этих вредителей и не дать им появиться вновь?
У полёвок очень чувствительное обоняние, поэтому некоторые запахи могут их отпугнуть. По убеждению некоторых садоводов, чёрная смородина издаёт запах, который эти вредители не переносят. Поэтому просто посадите кусты чёрной смородины, и полёвки будут обходить ваш участок стороной.
Также есть информация, что эти грызуны не любят такие растения, как чеснок, мята, ромашка, молочай, донник и бузина. Полёвки не селятся там, где растут эти виды.
Ранее Telegraf.news писал, что ключевой процедурой, влияющей на здоровье кустов смородины и обилие урожая, является внесение удобрений. Это необходимо не только в начале вегетационного периода, но и в период интенсивного роста. Чтобы ваша смородина дала много сладких плодов, вносите органические удобрения уже сейчас. Результаты вас непременно удивят.
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