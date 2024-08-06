Заметили жёлтые пятна на огурцах? Только это действие поможет спасти посевы от гибели

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Опубликовано: 06.08.2024 09:15 , Обновлено: 06.08.2024

В нынешнем году дачный сезон припас для огородников множество сложностей, одной из которых стало появление большого количества заболеваний на посевах. Одной из культур, подвергшейся атаке вирусов больше остальных, стали огурцы. Рассказываем, что нужно делать при появлении жёлтых мозаичных пятен на листьях огурца.

Симптомы вируса огуречной мозаики

Вирусная мозаика – одно из наиболее распространенных заболеваний, поражающих посевы огурца. Его симптомы достаточно специфичны, что позволяет внимательным огородникам вовремя поставить диагноз и принять меры по спасению урожая огурцов. Как определить огуречную мозаику?

Мозаичные пятна на листьях. Изменение внешнего вида листьев - первый тревожный симптом, на который нужно обратить внимание. Появляющиеся жёлто-зелёные пятна со временем могут даже деформировать листья. Эти изменения цвета являются результатом неравномерного распределения хлорофилла и, как следствие, нарушения процесса фотосинтеза.

Изменение внешнего вида листьев - первый тревожный симптом, на который нужно обратить внимание. Появляющиеся жёлто-зелёные пятна со временем могут даже деформировать листья. Эти изменения цвета являются результатом неравномерного распределения хлорофилла и, как следствие, нарушения процесса фотосинтеза. Пятна на плодах. Иногда пятна появляются и на самих огурцах. Это не только портит их внешний вид, но и делает плоды горькими и неприятными на вкус.

Иногда пятна появляются и на самих огурцах. Это не только портит их внешний вид, но и делает плоды горькими и неприятными на вкус. Деформация листьев. При поражении огурцов мозаичным вирусом его листья начинают морщиться и скручиваться. Из-за этого растение хуже подвергается фотосинтезу, что приводит к снижению количества и качества урожая.

При поражении огурцов мозаичным вирусом его листья начинают морщиться и скручиваться. Из-за этого растение хуже подвергается фотосинтезу, что приводит к снижению количества и качества урожая. Медленный рост. Растения, атакованные этим заболеванием, могут быть мельче, а огурцы порой не могут достичь полной зрелости. Из-за ослабленного иммунитета растение становится легкой мишенью для других болезнетворных микроорганизмов, что ещё больше усугубляет его состояние.

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В чём причина заболевания?

Вирус мозаики огурца инактивируется при температуре 60-70 градусов Цельсия. Нередко он появляется ещё весной, когда распространяется цветами и декоративными растениями, такими как георгины, гладиолусы и лилии.

Переносить его также могут сорняки и насекомые (в основном тля, являющаяся основным переносчиком заболевания, а также тепличная белокрылка). Тля и белокрылка передают вирус от одного растения к другому, когда высасывают сок растения.

Другой путь передачи вируса — через зараженные садовые инструменты, а также семена, хотя последний способ встречается реже.

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Как пресечь развитие мозаичного вируса?

Защита от вирусной мозаики огурца требует комплексного подхода, включающего как профилактические методы, так и вмешательство при выявлении заболевания.

При посадке в грунт семена нужно дезинфицировать , замачивая в 1 % растворе марганцовки на 1 час.

После посадки огурцов необходимо контролировать огород на предмет присутствия тли . Для этого нужно использовать инсектициды , ставить ловушки, заводить естественных хищников (например, божьих коровок), содержать садовые инструменты в чистоте (дезинфицировать), избегать работы во влажных условиях, и использовать физические барьеры для вредителей, например, сетки.

Также стоит избегать посадки огурцов рядом с растениями, восприимчивыми к подобным заболеваниям, и соблюдать севооборот (не садить на одном и том же месте). Эти меры снизят риск заражения.

Полностью искоренить заболевание, если оно уже появилось, невозможно, но течение огуречной мозаики можно локализировать. При обнаружении первых симптомов мозаики огурца необходимо незамедлительно удалить и уничтожить зараженные растения , чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни. Для этого их лучше сжечь или закопать, чтобы уменьшить вероятность распространения вируса на другие растения.

Инструменты после обработки растения нужно продезинфицировать спиртом, марганцевым раствором или кипятком.

Если поражения листьев огурца небольшое (до 20%), то можно обработать грядку светлым марганцевым раствором . Также на раннем этапе заболевания будет действенным использование раствора молочной сыворотки . Нужно разбавить её в воде в пропорции 1:10 и добавить 15 капель йода.

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