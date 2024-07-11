Как понять, что с огурцами по их форме? Эта шпаргалка от экспертов поможет улучшить качество урожая

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Опубликовано: 11.07.2024 11:59 , Обновлено: 11.07.2024

Белорусский производитель средств защиты растений Procvetok поделился в TikТok шпаргалкой, с помощью которой можно определить, чего не хватает огурцам, по форме их плодов. О чём говорят кривые и грушевидные огурцы и как исправить ситуацию?

В июле белорусские огородники собрали уже не один урожай огурцов, и растения продолжают свой период плодоношения. Однако очень многие также столкнулись с тем, что их огурцы заболели, либо плоды начали получаться странной и непонятной формы. Оказывается, по форме огурцов можно определить, каких именно питательных веществ им не хватает. Такой шпаргалкой поделился блог производителя средств защиты растений Procvetok.

Если огурцы растут кривыми и закручиваются в “баранки” то это свидетельствует о недостатке влаги. Не забывайте, что огурцы на 95 процентов состоят из воды, и обильный и своевременный полив очень важен в период плодоношения. Поливать огурцы нужно каждые 2-3 дня по 5-7 литров воды под куст.

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Если огурцы выросли, истончившись по середине , то это говорит о том, что вы используете слишком холодную воду для полива. Её температура должна быть в пределах от 20 до 30 градусов Цельсия.

Если среди плодов наблюдается много огурцов грушевидной формы , то это явный признак дефицита калия. Быстро решить проблему можно, осуществив подкормку. 1 ст. л. сульфата калия разведите на 10 литров воды и поливайте растение под куст. Не забывайте, что вы также можете использовать и домашние подкормке.

Так, например, чтобы насытить огурцы калим, можно полить их удобрениями из мёда, пива и даже кока-колы, про которые ранее рассказывал Telegraf.news.

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Если у плоды огурца вырастают с узкими и пожелтевшими кончиками , то это верная примета дефицита азота. Растение необходимо удобрить. Разведите 1 ст. л. карбамида на 10 л. воды и поливайте по 1 л. под куст.

Появление жёлтых точек на листах огурца свидетельствует о наличии заболевания - пероноспорозе. Лечится оно уже только тяжёлой химией, но заболевание можно предупредить. В частности, эксперты Procvetok рекомендовали воспользоваться биопрепаратом “Расти овощи” от своего производителя, которое можно недорого приобрести на популярном маркетплейсе.

К слову, листья огурцов также важный индикатор их состояния.

Ранее Telegraf.news писал о том, как садовод-эксперт Дмитрий Кастрицкий из Procvetok рассказал в TikТok, как определить проблему огурцов по типу пожелтения листвы и что делать, чтобы сохранить урожай.

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