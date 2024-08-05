В Польше болезни напали не только на огурцы, но и на картошку и помидоры. Белорусам приготовиться?

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Опубликовано: 05.08.2024 20:10 , Обновлено: 05.08.2024

Нынешний год принёс много проблем и разочарований для людей, занимающихся выращиванием сельскохозяйственных культур. Нестабильность погоды стала триггером для зарождения целых эпидемий грибковых заболеваний, уничтожающих растения. Польские фермеры начали бить тревогу одними из первых. Теперь стало известно, что заболевания начали поражать не только огурцы, но и множество других овощных и садовых культур в Польше. Стоит ли ждать подобного в Беларуси?

В июле польские фермеры заявили об эпидемии “огуречной чумы”, которая оставила без урожая целые хозяйства. Появление агрессивного заболевания, уничтожающего посевы огурцов и не только, констатировали и многие белорусы в социальных сетях.

Тогда же эксперты отмечали вспышки заболевания на других сельскохозяйственных культурах, и теперь это явление разрослось до масштабов эпидемии.

О массовом поражении грибками посевов помидора, картофеля, тыквы и даже кабачков и сельдерея начали рассказывать многие владельцы фермерских хозяйств. Более того, проблема перебросилась и на сады. На гибель растений и урожаев начали жаловаться владельцы яблонь и груш.

Что за заболевания поражают посевы?

Как рассказал эксперт из Люблинского сельскохозяйственного консультативного центра в Кароль Клопот, основной из причин массового поражения посевов грибками стала способствующая этому явлению погода в 2024 году.

“Когда очень тепло и температура остается высокой, грибковые заболевания не развиваются. Но если так, как сейчас: роса утром и вечером, туман, время от времени дождь и высокая температура днём, то это отличные условия, способствующие развитию таких заболеваний, как ложная мучнистая роса”, - рассказал главный специалист по овощам LODR в Коньсковоле Кароль Клопот.

Помимо мучнистой росы, фермеры также отмечают буйство таких грибковых заболеваний, как антракноз, серая гниль, альтернариоз и фитофтороз на растениях. Также замечено поражение моркови корневой гнилью.

Бактериальные болезни также поразили яблони и груши. Повышение температуры воздуха в сочетании с осадками и сильными ветрами привело к массовому заражению цветков и молодых побегов плодовых деревьев бактерией Erwinia amylovora. Это заболевание садоводы называют бактериальным ожогом.

Бороться с этим заболеванием очень сложно и в запущенных случаях справиться смогут только химические средства. На зараженных плодах появляются бурые пятна – бактериальные экссудаты, которые вызывают гниение растения и могут привести не только к его гибели, но и перенестись на другие культуры.

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Стоит ли ждать эпидемии в Беларуси, и как помочь растениям?

Появление “огуречной чумы” на посевах огурцов белорусов и схожие с Польшей погодные условия создают большие предпосылки к тому, что грибковые инфекции могут поразить и другие растения и деревья в нашей стране.

Одним из лучших способов бороться с появлением грибковых заболеваний растений является профилактика и своевременная реакция при обнаружении первых симптомов.

Следует регулярно удобрять сад и огород и следить за появлением возможных признаков заболевания. Особое внимание нужно уделять контролю за растениями в августе.

Если вы заметили симптомы бактериального ожога, такие как побурение листьев или выделение молочно-белого вещества на плодовых деревьях, то необходимо немедленно удалить больные части растения. Срежьте заражённые ветви и листья, а также участки здоровой древесины, чтобы свести к минимуму риск дальнейшего распространения болезни.

Помните, что садовые инструменты следует тщательно дезинфицировать между срезами, чтобы избежать распространения грибка в других местах. После удаления больных частей обязательно защитите места среза садовым варом. Это предотвратит вторичное заражение и поможет растению выздороветь.

Для профилактики и при первых симптомах грибкового заболевания на растениях можно воспользоваться домашними спреями , которые не окажут вредного воздействия на плоды.

Например, вы можете приготовить настой из полевого хвоща . Он эффективно борется с паршей, мучнистой росой, фитофторозом, серой плесенью, септориозом, ржавчиной, гнилью и другими заболеваниями. Ранее Telegraf.news писал как его приготовить и использовать в саду.

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Спрей из хвоща и обрезка поражённых побегов стерильными садовыми инструментами станет лучшим шагом в борьбе с фитофторозом и на помидорах. Также для поддержания иммунитета растений вы можете использовать настой из крапивы.

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