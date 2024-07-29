"Загадочная чума" - В Европе предупредили о дефиците огурцов. Нашли ли способ спасти, который поможет белорусам?

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Опубликовано: 29.07.2024 09:45 , Обновлено: 29.07.2024

Текущий сезон принёс разочарование многим огородникам, которые пытались вырастить огурцы. Из-за капризов погоды на этой культуре в Европе разразилась "огуречная чума" с которой не справились даже многие опытные фермеры. Как защитить огурцы от заболевания?

“Рассада желтеет, погибает и плод уже не растёт. Три дня и все кончено”, - рассказал один из польских производителей огурцов в интервью Wirtualna Polska.

Польские фермеры констатировали эпидемию “загадочной чумы” огурцов не только на грядках под открытым небом, но и в теплицах. Эксперты связали всплеск грибковых заболеваний на огурцах с контрастами погоды, которые можно наблюдать в нынешнем году.

“Если так, как сейчас: роса утром и вечером, туман, время от времени дождь и высокая температура днём, то это отличные условия для развития таких заболеваний, как ложная мучнистая роса”, - пояснил главный специалист по овощам LODR в Коньсковоле Кароль Клопот.

Эксперты утверждают, что причиной напасти огурцов стала ложная мучнистая роса — заболевание, которое обычно поражает растения в условиях повышенной влажности и высоких температур. Однако польские фермеры прозвали напасть, поразившую овощ, “огуречной чумой”.

Проблему констатировали не только в Польше, но и в других странах Европы. Из-за ложной мучнистой росы под угрозой оказались и иные овощные культуры. Грибок губит посевы кабачков, тыкв, помидоров и перцев.

“В этом сезоне нехватка овощей может ощущаться остро, а в некоторых случаях даже сильнее, чем в предыдущие годы. Это не новая ситуация и не должна никого удивлять. Вот уже несколько лет мы переходим от ситуации небольшого перепроизводства овощей к ситуации, при которой в определенные периоды овощей будет просто нехватка” - рассказал Павел Мызяк, владелец компании «Евро-Паприка», член Ассоциации производителей паприки Республики Польша в интервью sadyogrody.pl.

Гибель посадок огурца констатировали и многие белорусы. Внезапно обнаружившееся заболевание поражает культуру так быстро, что большинство огородников даже не успевает среагировать.

Чтобы предотвратить развитие заболевания, по словам специалистов, необходимо проводить специальные опрыскивания несколько раз в неделю. Производители нередко используют для этого химические добавки, но есть и достаточно эффективные домашние спреи. В частности, польские фермеры порекомендовали чесночный спрей.

Как приготовить чесночный спрей для огурцов?

Ингредиенты:

два литра воды;

две чайные ложки растительного масла;

четыре-шесть головок чеснока;

по желанию: несколько капель жидкости для мытья посуды, которая будет выполнять роль эмульгатора.

Очистите и измельчите чеснок до пастообразной консистенции. Смешайте полученную пасту с водой. В полученную массу добавьте растительное масло и жидкость для мытья посуды и еще раз все перемешайте. Полученное вещество отставьте на ночь.

На следующий день процедите все через сито. Перелейте жидкость в распылитель. Тщательно опрыскайте огурцы, внимательно осматривая листья сверху и снизу. Процедуру следует выполнять рано утром или во второй половине дня.

Как ещё можно справиться с пожелтением огурцов и спасти урожай?

Для борьбы с грибковыми заболеваниями у овощей можно использовать и другие опрыскивания.

Так, например, достаточно хорошо себя зарекомендовало опрыскивание содой .

Для приготовления спрея добавьте ½ чайной ложки пищевой соды и 5 мл серого мыла в 1 литр тёплой воды.

Опрыскивать стоит раз в 3-4 дня. Регулярность очень важна, особенно когда грибок на растениях уже есть. Лучшее время для распыления пищевой соды — ранний вечер, потому что тогда меньше солнечного света и температура воздуха ниже.

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Существуют и другие способы борьбы с пожелтением огурцов. Так, например, вы можете использовать домашний спрей с хозяйственным мылом, о котором ранее писал Telegraf.news.

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