Дефицит азота, калия или болезнь? Эксперт пояснил, о чем говорит желтизна листьев на огурцах. Как помочь?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 02.07.2024 16:28 , Обновлено: 16.09.2024

Садовод-эксперт Дмитрий Кастрицкий рассказал в блоге белорусского производителя средств защиты растений Procvetok в TikТok, как определить проблему огурцов по типу пожелтения листвы и что делать, чтобы сохранить урожай.

По словам опытного садовода, пожелтение листвы огурцов является тревожным симптомом и требует своевременного вмешательства. В одних случаях пожелтевшая листва может говорить о дефиците определённых микроэлементов, которые нужно восполнить, в других - об опасном заболевании, которое не вылечить без применения спецсредств.

Так, если нижние листья огурца пожелтели вместе с прожилками , то это свидетельствует о нехватка азота. В этом случае подкормить огурцы нужно “бродиловкой” из травы или азотным удобрением, например, мочевиной.

Пожелтение края листьев говорит о краевом ожоге, который вызвала нехватка калия. Если огурец не подкормить, то плоды будут мелкими и кривыми. Для этого стоит растворить 1 ст. л. монофосфата калия в ведре воды и полить этой смесью огурцы.

А вот небольшие жёлтые пятнышки на листьях говорят об опаснейшем заболевании – пероноспорозе. Лечится оно уже только тяжёлой химией, но заболевание можно предупредить, говорит эксперт. В частности, он порекомендовал воспользоваться биопрепаратом от производителя Procvetok, которое можно недорого приобрести на популярном маркетплейсе.

Ранее Telegraf.news писал о том, что угроза потери урожая - проблема, с которой сталкиваются как новички, так и опытные огородники. Чтобы долгие часы трудов на грядках не стали бесплодными, стоит особое внимание уделить здоровью саженцев. Одна из самых популярных проблем, с которой сталкиваются при выращивании огурцов - это пожелтение листьев этой культуры. Иногда установить точную причину такого явления затруднительно, Но вы можете избавиться от проблемы, приготовив лечебный спрей на основе дешёвого аптечного средства. Эксперты отмечают, что этот способ часто становится простым и эффективным методом оздоровить растение.

Листья огурцов пожелтели? Это аптечное средство спасает урожай, даже когда причины неясны