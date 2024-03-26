Как использовать соду для защиты растений на огороде? Собрали важные правила

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Опубликовано: 26.03.2024 16:14 , Обновлено: 28.04.2024

Об универсальных свойствах соды в быту знают многие. Но немногим приходилось слышать, что она может стать отличным помощником в уходе как за декоративными растениями, так и за садовыми и огородными культурами. Рассказываем, как использовать соду в качестве удобрения, а также как с её помощью бороться вредителями и сорняками.

Что можно обрабатывать пищевой содой?

Использовать пищевую соду в борьбе с вредителями и грибковыми заболеваниями можно как у декоративных, так и у культурных растений.

Так, сода может помочь устранить мучнистую росу на плодовых кустарниках. Опрыскивая кусты малины, крыжовника, смородины, ежевики и винограда вы также защитите их листья от грибков.

Смесь пищевой соды и муки эффективно защитит от вредителей брокколи и капусту. Опрыскивание помидоров и огурцов улучшит качество урожая.

Содовый раствор эффективен в борьбе с мучнистой росой у декоративных растений. В частности, сода может стать настоящим спасением для кустов роз, которые часто поражает мучнистая роса. Опрыскивание гортензий может помочь сохранить синий цвет цветов за счет нейтрализации pH почвы.

Полезное воздействие пищевой соды на растения обусловлено тем, что она действует как природный фунгицид и инсектицид. Сода помогает бороться с такими вредителями как тля, а также с грибковыми заболеваниями без использования вредных химикатов. Особенно это важно для декоративных растений, которые ценятся за эстетичный внешний вид, и для культурных растений, где использование естественных методов защиты позволяет получить здоровые урожаи. Кроме того, пищевая сода не навредит полезным насекомым, например пчёлам.

Как распылять пищевую соду и когда ее использовать?

Для приготовления раствора пищевой соды вам понадобится три ингредиента.

Сода, вода и жир в виде серого мыла, нетоксичной жидкости для мытья посуды или растительного масла. Жирные вещества повышают адгезию смеси. После приготовления раствор нужно будет тщательно перемешать.

В каких пропорциях следует готовить раствор? Вот несколько советов:

Борьба с вредителями: добавьте ¼ чайной ложки пищевой соды и несколько капель жидкости для мытья посуды или половину чайной ложки растительного масла в 1 литр тёплой воды.

Борьба с грибковыми заболеваниями растений: добавьте ½ чайной ложки пищевой соды и 5 мл серого мыла в 1 литр тёплой воды.

Борьба с сорняками: посыпьте содой места, заросшие сорняками, т. е. брусчатку или тротуары и залейте посыпанную поверхность кипятком.

Борьба с улитками: вы можете посыпать растения пищевой содой, которая отгонит улиток, когда они в неё угодят. Делать это следует очень осторожно и не распылять непосредственно на растения.

Лучшее время для распыления пищевой соды — ранний вечер, потому что тогда меньше солнечного света и температура воздуха ниже. Опрыскивать стоит раз в 3-4 дня. Регулярность очень важна, особенно когда вредители и грибок на растениях уже есть.

[info_b]Не забывайте опрыскивать в разумных дозах , иначе можно повредить растения. Способы будут эффективны, только если использовать их правильно.[/info_b]

Пищевая сода в борьбе с сорняками и насекомыми

От более мелких можно избавиться вручную, но более крупные доставляют больше хлопот и постоянно «крадут» у растений ценные питательные вещества. Вы можете посыпать пищевой содой место, где были вырваны сорняки, чтобы они не выросли снова. Его также можно использовать на стыках между тротуарной плиткой или брусчаткой.

Серьезную угрозу для растений также представляет чума тли, паутинного клеща и белокрылки. Однако и в этом случае можно использовать более экологические продукты в виде раствора пищевой соды и серого мыла. Добавление этого второго ингредиента прилипнет к телу насекомого и не позволит ему дышать. Помимо опрыскивания пищевой содой, также стоит промыть растения после удаления чешуек и чашечек . Если муравьи начинают сеять хаос в вашем саду или доме, вы также можете использовать смесь пищевой соды и сахара.

Пищевая сода как удобрение

Пищевую соду можно использовать в качестве удобрения для множества растений, предпочитающих более щелочной pH почвы. Его благотворное воздействие укрепит корни и сделает растение более терпимым к засухам. Какие виды получат большую пользу от подкормки пищевой содой?

Садовые растения – азалии и рододендроны любят кислую почву. Однако, если они слишком кислые, пищевая сода поможет регулировать pH почвы. Гортензии же меняют цвет своих цветов в зависимости от pH почвы. Так удобрение из пищевой соды поможет им получить более синие оттенки цветов. Для этого рассыпьте пищевую соду вокруг основания растения, а затем полейте ее водой, чтобы она проникла в почву.

Картофель – переносит небольшое количество натрия в почве. Это не обязательный ингредиент для большинства растений, но он может быть полезен в небольших дозах, особенно на почвах с низким содержанием калия. В случае с картофелем натрий может помочь улучшить структуру почвы, увеличивая ее проницаемость и тем самым облегчая доступ к воде и питательным веществам. Кроме того, натрий может улучшить вкус картофеля, поскольку влияет на накопление сахаров в клубнях.

Горшечные растения – после подкормки содой пальмы и фикусы начнут расти лучше, поскольку предпочитают слабощелочную почву. Вносить содовое удобрение стоит каждые 2-3 недели с весны до осени .

Зерновые культуры — в случае ячменя, шафрана, овса и райграса натрий может повысить их засухоустойчивость, вызывая увеличение осмотического давления растительных клеток, что позволяет им лучше удерживать воду.

Подкормка пищевой содой проста : достаточно смешать 1 чайную ложку пищевой соды с 4 литрами воды и поливать этим раствором растения раз в 1-2 недели. Также стоит обогатить приготовленное таким образом удобрение 1 чайной ложкой соли, чтобы повысить его пищевую ценность.

[info_b]Не забывайте использовать удобрения в умеренных количествах и наблюдайте за реакцией растений, так как избыток любых удобрений может навредить растениям. Пищевая сода — вариант, особенно рекомендуемый тем, кто предпочитает естественные методы выращивания.

Помните, что использование пищевой соды в саду должно быть тщательно продумано и адаптировано к конкретным потребностям растений и условиям сада. Всегда полезно протестировать раствор на небольшом участке, чтобы убедиться, что раствор не нанесет вреда вашим растениям.

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Ещё несколько советов по использованию соды

Вы можете продлить жизнь срезанных цветов с помощью пищевой соды. Просто добавьте половину чайной ложки пищевой соды в вазу с водой. Это смягчит воду и устранит неприятный запах.

Также вы можете использовать соду в качестве чистящего средства для садового инвентаря . В этом случае смешайте его с водой и уксусом.

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