Зачем озимому чесноку перед посадкой "ванна"? Вот в чём замочить, чтобы получить богатый урожай ранней весной

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Опубликовано: 06.09.2024 12:14 , Обновлено: 06.09.2024

Озимый чеснок сажают осенью, под зиму. Он хорош тем, что вырастает очень крупным, но хранится недолго — не более 7-8 месяцев. Тем не менее озимый чеснок сажают многие огородники ради раннего богатого урожая. Но перед посадкой озимый чеснок необходимо обеззаразить, иначе он может может пострадать от различных заболеваний. Узнали, в чём можно замочить озимый чеснок и как правильно подготовить его к посадке под зиму.

Как подготовить озимый чеснок перед посадкой

Если у вас есть собственноручно выращенный чеснок с крупными и абсолютно здоровыми головками без малейших следов каких-либо заболеваний, в обработке перед посадкой он не нуждается. Единственное, что нужно сделать — хорошенько просушить головки на солнце в течение 2-3 дней.

Если на домашнем чесноке есть признаки каких-либо заболеваний, какие-то пятнышки, или в качестве посадочного материала используется покупной чеснок, его обязательно нужно протравить (обеззаразить) перед посадкой. Бояться этого не нужно — за то время, пока чеснок будет расти и зреть, вся протравка исчезнет.

Непосредственно перед обработкой головки чеснока нужно аккуратно разделить на зубчики, стараясь не повредить их. Чешуйки с зубчиков убирать не нужно.

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Способы протравки озимого чеснока

Способов обеззараживания чеснока перед посадкой множество. Есть два нюанса:

Обработку чеснока нужно проводить в день посадки. Чеснок после замачивания (протравки) нужно будет хорошо просушить.

Замачивание в горячей воде

Этот способ подойдёт противникам применения химических и биологических средств на огороде. Зубчики чеснока нужно на 15 минут опустить в нагретую до 50 градусов воду. Лучше протравить чеснок в термосе, где температура будет держаться на нужном уровне и не остынет.

Ещё один вариант протравки чеснока — выложите зубчики в дуршлаг и на секунду опустите его в нагретую до 70 градусов воду. Сразу же после этого нужно опустить дуршлаг с чесноком в ёмкость с ледяной водой. Процедуру протравки нужно повторить несколько раз.

Замачивание в хлоргексидине

Антисептик и дезинфицирующее средство хлоргексидин продаётся в любой аптеке и стоит недорого. Препарат прекрасно подходит для замачивания озимого чеснока. Вылейте хлоргексидин в ёмкость и на 5-7 минут опустите в средство зубчики чеснока.

Замачивание в марганцовке

Это старый народный способ, который остаётся рабочим и в наши дни. Приготовленный раствор должен быть насыщенного розового цвета. Для обеззараживания в марганцовке чеснока достаточно 15-20 минут.

Замачивание в медном купоре

Ещё один народный способ протравки озимого чеснока перед посадкой. 10 мл 1%-й раствора медного купороса добавьте в 1 литр воды и подержите в этом составе зубчики чеснока 10-15 минут.

Замачивание в специальных средствах

Для протравки семян перед посадкой существуют специальные средства — контактные фунгициды, такие как «Максим» или «Престиж». Действовать нужно строго по инструкции к препаратам и использовать для замачивания перчатки.

Для обеззараживания озимого чеснока от различных патогенных микроорганизмов, можно замочить его в микробиологическом препарате «Фитоспорине».

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Как подготовить грядки под озимый чеснок

Эта огородная культура нуждается в рыхлой почве. Если земля на участке тяжёлая, нужно будет внести на грядку промытый речной песок из расчёта 5-10 литров на квадратный метр.

Чеснок любит нейтральную и хорошо удобренную почву. Если земля на участке слишком кислая, на грядку для чеснока нужно внести любые доступные раскислители — это может быть известь, доломитовая мука или мел.

В качестве удобрения для озимого чеснока лучше всего подходит разнообразная органика — в идеале, хорошо перепревший компост или навоз. Если нет перепревшей органики, можно удобрить грядку недорогим биогумусом, который продаётся в цветочных магазинах.

Из минеральных удобрений в грядку для озимого чеснока нужно внести фосфор и калий.

Так как чеснок не выносит слишком влажную почву, грядку для него нужно размещать в таком месте, где нет застоя воды и зимой не бывает много снега. Лучше всего сажать чеснок на высокую грядку, где точно не будет застоя влаги.

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Хорошие предшественники для озимого чеснока — это морковь, баклажаны, капуста, бобовые культуры и зелень. Специалисты агрофирмы «Семена Алтая» не рекомендуют сажать чеснок после картофеля и томатов, так как у этих культур имеются одинаковые заболевания.

Ранее Telegraf.news писал, что посадка озимого чеснока выглядит делом нехитрым, однако некоторые ошибки могут обернуться тем, что головки корнеплода вырастут мелкими и невкусными. Большую роль в этом играет правильно подобранное для посадки место и предварительная подготовка семян. После каких овощей нельзя садить озимый чеснок и какое место будет лучшим? Рассказываем, как избежать ошибок, чтобы не разочароваться урожаем.

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