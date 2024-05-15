Как вырастить чеснок с кулак? Вот что нужно регулярно делать между рядами

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Опубликовано: 15.05.2024 08:59 , Обновлено: 15.05.2024

Чеснок - культура на первый взгляд неприхотливая, и кажется, что её может вырастить на своём огороде любой, вне зависимости от уровня знаний и умений. Однако в пору сбора урожая размер корнеплодов может разочаровать даже бывалых огородников. Почему так происходит и как заставить овощ вырасти? Помимо ухода, которому стоит уделять время, есть простая, но очень действенная рекомендация. Соблюдая её, вы значительно улучшите ситуацию.

Несмотря на то что чеснок в избытке продаётся в магазинах, он остается одним из самых часто высаживаемых овощей на огороде. И это неудивительно: вырастить чеснок несложно, а собранный на собственном огороде корнеплод радует более ярким запахом и вкусом, нежели тот, что был куплен в супермаркете. К сожалению, иногда случается так, что урожайность с огорода оказывается плохой, и головки овоща получаются слишком мелкими. Почему это происходит? Нередко проблема кроется в не очень плодородной почве. Следует позаботиться об удобрении чеснока, ведь он любит расти на хорошей и богатой гумусом почве.

Как часто и чем удобрять чеснок?

Перед посадкой чеснока стоит подготовить участок и подкормить почву. Если вы используете навоз, то следует его разложить по грядке за один или два года до посадки. В качестве удобрения также можно выбрать сидераты или компост, который нужно закапать в почву. Это обеспечит растения необходимыми питательными веществами. Еще один часто используемый метод – удобрение чеснока при посадке. В лунку можно насыпать древесную золу или базальтовую муку .

Некоторые огородники также предпочитают использовать минеральные удобрения. При выращивании осеннего чеснока за месяц до посадки вносят препарат, богатый фосфором и калием, а с азотом ждут до весенних всходов, разделив его на два приема. Первый используют ранней весной, второй – месяцем позже. При весенней посадке чеснока стоит внести фосфорно-калийные удобрения осенью и азотные непосредственно перед посадкой. Вторую порцию азотного препарата используют во время всходов.

Как заставить чеснок лучше усваивать удобрения?

Стоит знать, что для чеснока характерна сравнительно неглубокая и слаборазвитая корневая система. Его корни врастают в почву всего на 20-30 см и расползаются в ширину примерно на 10 см, а это значит, что недоступны вещества, находящиеся глубоко в почве. Чеснок имеет довольно высокие потребности в подпитке, а также чувствителен к нехватке воды. Он удовлетворит свои потребности только в том случае, если найдет необходимые ингредиенты в своих корнях.

Из-за слаборазвитой корневой системы этот овощ плохо использует имеющиеся в почве вещества, поэтому некоторые огородники подкармливают его внекорневыми удобрениями. Вам не придется этого делать, если вы воспользуетесь простым методом, благодаря которому чеснок лучше впитает удобрения из почвы. Как предлагает автор канала Amator w Ogrodzie на YouTube, для достижения этой цели достаточно аккуратно размешать почву между рядами чеснока, например, мотыгой (верхний слой почвы).

Зачем выполнять эту процедуру? Таким образом вы ломаете нежные боковые корни овощей, что стимулирует их образовывать более сильные побеги и более крупные луковицы чеснока. Корневая система чеснока во время регенерации расширится. Встряхивая почву, полезные компоненты будут глубже проникать в почву при каждом поливе и внесении удобрений, и чеснок будет использовать их более эффективно. Это чрезвычайно простая процедура, которая дает превосходные результаты – овощи здоровые, а головки стройные и крупные.

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