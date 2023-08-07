Выбрасываете чесночную шелуху? Лучше положите ее на фрукты и овощи

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Опубликовано: 07.08.2023 11:34 , Обновлено: 07.09.2023

Иногда необычные решения могут быть действительно эффективными. Так обстоит дело с использованием чесночной шелухи, которую мы обычно просто выбрасываем в мусорное ведро. Вместо того, чтобы избавится от шелухи, дайте ей вторую жизнь. Например, она отлично поможет фруктам и овощам.

Благодаря этому странному способу вы сможете сэкономить время и даже деньги. Шелуха от чеснока действительно очень ценна.

Оказывается, с ее помощью можно значительно продлить свежесть овощей и фруктов, которые вы храните дома. Как?

Возьмите горсть шелухи чеснока и посыпьте ею овощи и фрукты, хранящиеся в кладовке или холодильнике. Это замедлит процесс их старения и гниения. Благодаря этому приему овощи и фрукты будут оставаться свежими до нескольких дней, и вы сможете купить больше овощей или фруктов за один раз, не беспокоясь о том, что они быстро испортятся.

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Как еще можно использовать чесночную шелуху?

Еще отличная идея использования чесночной шелухи — это приготовление натурального, органического спрея, который спасет ваши растения от различных вредителей.

Чтобы он подействовал с удвоенной силой, соберите шелуху не только с чеснока, но и с лука и положите ее в кастрюлю. Залейте все водой и кипятите на слабом огне 20 минут. Дайте отвару остыть, перелейте его в пульверизатор и обработайте зараженные растения.

Этот самодельный препарат хорошо справляется с тлей и паутинным клещом, которые могут уничтожить урожай. Регулярно опрыскивайте растения два раза в неделю, и проблема исчезнет в кратчайшие сроки.

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