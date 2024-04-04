Как белорусам вырастить лук с кулак? Не забудьте про метод 3:15 и правильную подкормку

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Опубликовано: 04.04.2024 10:51 , Обновлено: 28.04.2024

Лук - один из самых популярных овощей для выращивания на огороде. Он выделяется среди других своим характерным вкусом и ароматом, а также содержит множество питательных веществ, которые очень полезны для нашего здоровья. Лук чаще всего высаживают весной, и ключ к его успешному выращиванию - не только выбор даты, но и техника посадки. Ознакомьтесь с простым методом, который гарантирует, что луковицы будут крупными и урожайными.

Когда лучше всего сажать лук?

Лук - один из самых распространенных овощей, выращиваемых в домашних условиях. Сроки его посадки зависят от способа выращивания, а также от местных условий.

При выращивании из рассады рекомендуется начинать высевать семена в начале марта. Растения можно будет высаживать на огород примерно через два месяца. Такой способ позволит вам ускорить получение урожая на несколько недель.

Лук также можно высевать сразу же прямо в грунт, предпочтительно в период с 5 по 20 апреля. Однако стоит помнить, что задержка с посевом может привести к снижению будущего урожая.

[info_b]Согласно лунному календарю, лучшими днями для посадки лука весной являются:

1, 2, 21-23, 25, 28-30 апреля.

Неблагоприятные дни:

7-9, 24 апреля.

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Где садить лук?

Лучше всего этот овощ растет на солнечных местах, но переносит и частичное затенение. Почва должна быть плодородной и хорошо дренированной, с почти нейтральным pH (6,5-7).

[info_b]Осенью, за год до выращивания лука, почву рекомендуется перекопать на глубину около 20 см и смешать с навозом. При соблюдении всех этих условий можно ожидать обильного урожая.[/info_b]

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Посадка лука по методу 3:15

Выбор правильной даты посадки имеет решающее значение для успешного выращивания лука. Однако важно помнить, что это не единственное условие. Хотя посадка лука - одна из самых простых задач для садовода, стоит придерживаться нескольких основных правил.

Распространенной практикой является его обработка. Перед посадкой неплохо бы замочить луковицы в растворе специального препарата, чтобы защитить их от болезней и добиться обильного урожая. Хотя это и необязательно, такой метод имеет дополнительные преимущества.

Не стоит забывать и о том, что сажать лук нужно пяткой вниз, а заостренной частью вверх. Кончики должны слегка выступать из почвы, поэтому не следует полностью закрывать их землей.

При посадке лука также важно помнить о правильном расстоянии между растениями. Их следует сажать на глубину около 3 см, сохраняя между ними расстояние около 15 см. Это так называемый метод 3:15. Это обеспечит растениям достаточное пространство для роста и доступ к необходимым питательным веществам.

Кроме того, не забывайте о регулярном поливе (особенно в засушливые периоды), а также о прополке. Это обеспечит крупные головки лука и отсутствие болезней, что приведет к большому урожаю.

Чем подкармливать лук?

Лук нуждается в регулярной подкормке. Об этом также необходимо позаботиться на последней фазе его роста. Благодаря этому после сбора он будет крупным и здоровым, и в то же время более устойчивым, что обеспечит его большую долговечность.

Еще до посадки лука стоит удобрить почву древесной золой. Он будет действовать как дезинфицирующее средство, защищая от вредителей. В то же время это фантастическое удобрение, обогащающее почву. В нем можно найти калий, кальций и многие другие микроэлементы. Древесная зола также снижает кислотность почвы (лук не переносит кислую почву).

Первую подкормку лука можно производить уже через 4 недели после посадки. Вторая подкормка должна проходить в фазе бутонизации. В заключительной фазе роста необходима внекорневая подкормка лука, т. е. подкормка лука через листья.

Стоит подкормить растения кальцием, приготовив самостоятельно натуральное удобрение из яичной скорлупы и уксуса. Яичную скорлупу следует тщательно промыть внутри и оставить сохнуть. Затем их нужно измельчить, поместить в банку, залить яблочным уксусом и оставить на 21 день. По истечении этого времени добавьте 2-3 столовые ложки раствора в 1 литр воды. Затем получаем готовый раствор, который опрыскиваем растения.

Раствор золы также прекрасно напитает и укрепит лук. Важно, чтобы раствор вырабатывался только в результате сжигания древесины, чтобы он был свободен от других загрязнений, не пригодных для подкормки растений.

Золу необходимо просеять, чтобы не повредить луковицы.

Добавьте 100 грамм золы в 1 литр воды.

Оставьте смесь на час-два, а затем разбавьте ее 9 л воды. Всего у нас получится 10 литров раствора.

Перед применением стоит еще несколько раз перемешать раствор, чтобы все растворилось как можно лучше. Также следует предварительно слегка полить посевы водой, чтобы питательные вещества еще лучше растворились в почве. Подкормку листьями следует производить утром или вечером. Такое домашнее средство идеально подходит для периода перед сбором урожая лука.

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