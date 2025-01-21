Успейте обрезать эти 3 плодовых дерева в январе и феврале. Опытные садоводы рассказали, от чего это спасет в сезон

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Опубликовано: 21.01.2025 14:01 , Обновлено: 21.01.2025

Опытные садоводы утверждают, что важно регулярно обрезать плодовые деревья. И для многих из них самый благоприятный период для этого - рубеж января и февраля. Ведь именно зимой, когда деревья стоят без листьев, как нельзя лучше заметны любые повреждения, пятна заражения и следы вредителей. Но, как и в любом вопросе, главное - не навредить. Журналисты Telegraf.news нашли подробную инструкцию от экспертов, как поухаживать за садом прямо теперь так, чтобы вы порадовались урожаю в сезон.

Зачем обрезать плодовые деревья зимой?

Регулярная обрезка плодоносящих деревьев позволяет поддерживать их в хорошем состоянии, придавать нужную форму кроне и не пропустить ничего важного в уходе. Однако важно понимать, что не все виды деревьев можно обрабатывать зимой. Лучше всего январскую обрезку переносят груши, сливы и яблони, пишет deccoria.pl.

Вот 3 причины:

Стрижка кроны позволяет дереву лучше развиваться и пышнее цвести.

Регулярно обрезаемое дерево приносит больше полезных и вкусных плодов.

Для многих деревьев лучшим решением является зимняя обрезка с фитосанитарной точки зрения.

Весеннее развитие вспышек грибковых заболеваний можно предотвратить более эффективно, если проредить крону. Так ее состояние улучшится, а риски заболеть, к примеру, паршой, снизятся.

[info_b]Парша (фитопатология) - опасная болезнь растений. Вызывается преимущественно микроскопическими патогенными грибами, а также актиномицетами и бактериями. Поражает поверхностные ткани листьев, плодов, цветков, побегов и клубней. Внешними признаками являются шелушения кожицы, образования пятен и язвочек. Наибольший ущерб причиняется паршой яблони и груши. Парша вишни и других культур наносит меньший ущерб.[/info_b]

Не меньший ущерб может нанести и распространенная в наших широтах бурая гниль.

[info_b]Бурая монилиозная гниль (Monilinia fructicola) - опасное карантинное заболевание плодовых культур, широко распространенное в европейских странах.[/info_b]

Парша яблони

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Преимущества зимней обрезки

Растения находятся в состоянии покоя;

У садоводов и дачников много свободного времени;

Возбудители болезней и вредители не активны в зимние месяцы;

Кроны деревьев оголены;

Можно обрезать почти любые плодовые культуры.

Недостатки зимней обрезки

Дискомфорт работы;

Ограничения по погоде;

Короткий световой день.

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Как обрезать яблони, сливы и груши в январе?

Планируйте оздоровление сада, когда погода стабилизируется и температура будет держаться выше -5°C в течение последующих нескольких дней. Таким образом, вы защитите более чувствительные побеги в местах среза от вымерзания.

Для начала подготовьте инструменты: выбирайте острые садовые ножницы, ручные и автоматические, и имейте под рукой садовую пилу для более толстых веток; Если инструмент недостаточно острый, обязательно подготовьте его, поскольку тупые лезвия ножниц вызывают разрывы тканей, а такие раны на дереве труднее заживают и с большей вероятностью могут стать источником грибковых заболеваний; Прежде чем использовать ножницы, секатор или пилу, обязательно продезинфицируйте лезвие; Начните с обрезки больных ветвей, поврежденных и ослабленных побегов с низкой продуктивностью в течение сезона; Затем избавьтесь от ветвей, которые перекрещиваются внутри и являются слишком толстыми; Обратите внимание на побеги, растущие к центру кроны, их тоже стоит держать под контролем, и если они станут слишком толстыми, обрезать; Укоротите годичные приросты на 1/3 от их общей длины. У сливы однолетние побеги можно обрезать еще больше до 1/3 длины, но будьте осторожны, чтобы не оголить слишком много внутренних тканей и не повредить защитный слой коры.

Опытный агроном-садовод Иван Бабин с 300 тыс. подписчиков на Youtube также поделился экспертным мнением, как правильно обрезать деревья зимой.

Как защитить дерево после среза?

Некоторые садоводы предлагают после зимней обрезки ветвей плодовых деревьев дополнительно защитить рану от среза специальным фунгицидным препаратом.

[info_b]Фунгициды – препараты химического происхождения для борьбы с заболеваниями различных культур. Лечебные фунгициды для растений подавляют развитие грибков, которые вызывают инфекционные заболевания, уничтожающие культуру.[/info_b]

Эта форма защиты особенно полезна при обрезке более толстых побегов и ветвей с большой раневой поверхностью, а также сливовых деревьев, которые относятся к очень чувствительным растениям.

Ранее Telegraf.news рассказывал о том, что еще нужно сделать тем, кто рассчитывает получить достойный урожай. Случается, что часы заботы о деревьях и кустах не окупаются ничем, кроме разочарования. Немалую лепту в это вносят вредители и всевозможные болезни. К счастью, есть простые и доступные способы уберечь урожай сада от вредителей. Как защитить плоды деревьев и кустов с помощью фольги и домашнего спрея?

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