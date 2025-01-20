Какие цветы нужно успеть посадить белорусам в январе? Эти 10 видов порадуют невероятным цветением в новом сезоне

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Опубликовано: 20.01.2025 10:03 , Обновлено: 20.01.2025

В январе природа еще спит под снежным покровом, но душа садовода уже просыпается с мыслями о весеннем саде. Именно сейчас самое время задуматься о том, какие цветы стоит посадить, чтобы они порадовали вас своим ярким цветением в новом сезоне.

Цветы, которые начинают выращивать в январе, делятся на две группы:

цветы, которые медленно растут;

цветы для черенкования (маточные растения).

Цветы для черенкования

Семена некоторых цветов сажают в январе, чтобы вырастить маточные растения для черенкования. Это позволяет сэкономить весной время и получить больше посадочного материала.

Петуния

В январе можно сажать для будущего черенкования петунию. Цветок очень популярен — его любят за роскошные крупные цветы самой разнообразной формы и цвета, способность сильно ветвится и формировать большие кусты, продолжительное и обильное цветение. Цветёт петуния с июня и до первых осенних заморозков.

Популярность петунии не уменьшается — весной её рассада буквально разлетается. Стоимость цветка также стремительно растёт. В конце января петунию можно посадить на рассаду семенами и в марте получить с каждого куста 18-20 черенков, что позволит сильно сэкономить на покупке готовой рассады.

[info_b]Важно: так как семена у петунии очень мелкие, их удобнее сеять с помощью смоченной в воде зубочистки или кисточки. Многие производителя продают семена петуний в виде гранул, содержащих несколько семечек растения.[/info_b]

Также в январе на черенкование сажают колеусы, гипоэстесы, дихондру и пеларгонию.

Колеус

Колеус — одно из самых эффектных растений с удивительно разнообразной окраской листьев. Сортов колеуса великое множество. Но главное — это очень неприхотливое растение. Цветок нетребователен к почве и способен расти под прямыми солнечными лучами. Очень любит обильный полив и высокую влажность воздуха, но при этом способен переносить периоды засухи.

Гипоэстес

Гипоэстес — тропическое растение, два сорта которого, гипоэстес листоколосниковый (Hypoestes phyllostachya) и гипоэстес кроваво-красный (Hypoestes sanguinolenta) выращивают в домашних условиях. Оба сорта внешне очень похожи и цены декоративными крупными листьями. Основа у них фиолетовая или зелёная, а по поверхности рассыпаны точки и штрихи розового, кремового или белого цвета.

Гипоэстес красиво смотрится и дома в качестве комнатного растения, и на участке. Цветок довольно неприхотлив в уходе, но любит влажную почву и обилие света. Только при хорошем освещении листва приобретает яркую окраску.

Дихондра

Дихондра серебристая и изумрудная идеальна для ампельного озеленения как на участке, так и на балконе. Растение великолепно смотрится в высоких кашпо и красиво свисает длинными водопадами.

Дихондра отлично укореняется таким же способом, как клубника усами. Кусочек стебля нужно вставить в грунт, прижать к нему и после укоренения отсечь от маточного растения.

Пеларгония

Сортовые пеларгонии стоят недёшево, поэтому лучше посеять растение пораньше, в январе, а затем получить с маточных кустов множество черенков. Пеларгонии очень неприхотливы, хорошо переносят засуху, обильно цветут и великолепно подходят для балконного и садового озеленения.

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Медленнорастущие цветы

Клубневым растениям нужно много времени на формирование клубней, поэтому их рекомендуется сажать в конце января – начале февраля.

Клубневая бегония

В конце января сажают семена клубневой бегонии для комнатного выращивания. Здесь есть особенность — для появления всходов нужна достаточно высокая температура около 25 градусов. После появления ростков их помещают в светлое и прохладное место (примерно 15 градусов).

Бегония довольно требовательна к почве, освещению, поливу и влажности воздуха. Им необходим слабокислый, рыхлый, воздухопроницаемый и питательный грунт, умеренные полив и влажность. При этом корни растения чувствительны к избытку влаги и при частых переливах легко загнивают.

Также в январе высаживают семена других медленнорастущих цветов: лобелии, садовой гвоздики Шабо, вербены и эустомы.

Лобелия

Лобелия — красивое растение с нежными некрупными цветками и овальными или ланцетными листочками. При правильном уходе лобелия цветёт так пышно, что за обилием цветов не видно стеблей и листьев.

Лобелия растёт медленно — после посадки первые цветы появляются спустя три месяца, поэтому сажать её нужно уже в конце января. Рассадный способ выращивания для лобелии оптимальный – он обеспечивает ранее обильное и продолжительное цветение.

Садовая гвоздика Шабо

У садовой гвоздики Шабо очень длинный период вегетации — после посадки семян она зацветёт примерно через полгода. Поэтому сажают её одной из первых уже в январе.

Гвоздика Шабо идеально подходит для срезки на букеты — у неё крупные махровые цветки на высоких стеблях до 60 см. Она популярна у садоводов не только за красоту, но и за продолжительное цветение и неприхотливость. Цветёт гвоздика Шабо до первых заморозков, а каждый цветок «живёт» примерно от 5 до 10 дней.

Вербена

Если хотите всё лето любоваться цветами, обязательно посадите вербену. Она непрерывно и обильно цветёт с июня по октябрь. Вербена представлена большим количеством сортов с самым разнообразным внешним видом.

Компактная вербена гибридная, например, идеально подходит для ампельного выращивания, а также великолепно смотрится на клумбах и балконных ящиках. Её цветки не только красивы, но и ароматны.

Вербена бонарская, достигающая высотой 2 метров, образует пышный куст, усыпанный небольшими цветами. Этот сорт очень неприхотлив: прекрасно растёт на бедных почвах и устойчив к засухе.

В климатических условиях Беларуси вербену лучше всего выращивают рассадным способом из семян или укоренением черенков с маточных растений. Как и у петунии, семена у вербены очень мелкие, поэтому их лучше сеять при помощи смоченной в воде зубочистки или кисточки.

Эустома

Этот цветок давно завоевал сердца садоводов своей нежной красотой. В зависимости от сорта и условий выращивания эустома зацветает от 4 до 8 месяцев с момента посадки. Больше всего времени для роста требуется высокорослым сортам.

Эустома требует хорошего освещения, поэтому опытные садоводы выращивают её на рассаду в фитобоксах, которые позволяют регулировать температуру и свет, или используют мощные фитолампы для досветки.

У эустомы невысокий процент всхожести, поэтому лучше покупать прошедшие профессиональную обработку семена у проверенных производителей.

Эустому можно выращивать и в качестве комнатного растения, но для этого подходят только низкорослые сорта. Для обильного цветения эустому нужно часто срезать на букеты.

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