Когда белорусам сеять помидоры на рассаду в 2025 году? Не упустите эти даты в феврале и марте
На дворе календарная зима, но уже пора задуматься об урожае. И февраль как раз тот месяц, когда опытные садоводы начинают заниматься рассадой помидоров дома. Важно не упустить момент, чтобы пожать обильные плоды своих трудов в течение года. Журналисты Telegraf.news посмотрели, в какие даты согласно лунному календарю это стоит делать. И, главное, - как правильно.
Помидоры — теплолюбивые растения, поэтому перед отправкой в грунт их следует выращивать дома на подоконнике или в другом помещении с постоянной температурой. Многие покупают готовую рассаду, но если вы хотите получить удовольствие от самого процесса, начните с семян. Получить популярные у белорусов овощи в домашних условиях несложно, но крайне важны даты посева. Обязательно сохраните их в своем календаре.
Когда сеять помидоры в феврале 2025?
Как узнали журналисты Telegraf.news, согласно календарю на февраль 2025, с 1 по 11 февраля будет растущая фаза Луны. Люди верят, что в это время энергия направляется вверх, что положительно отражается на росте. В это время можно посеять на рассаду не только помидоры, но и огурцы, капусту, баклажаны, перец, кабачки, горох.
“Это отличный период для посадки растений, урожай которых формируется над землей”, - рассказала астролог Юлия Рольник.
А вот 12 февраля - полнолуние. Посадка растений в это время не рекомендуется. Но можно использовать время с пользой и заняться дополнительными работами: рыхлением почвы и внесением удобрений.
13-27 февраля ожидается убывающая Луна. Этот период благоприятен для посадки корнеплодов, но никак не томатов. Поскольку при убывающей Луне энергия концентрируется в корнях.
28 февраля будет новолуние. Оно так же, как и полнолуние, отрицательно скажется на посадке и пересадке растений.
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В какие даты сеять помидоры в марте 2025?
Первый месяц весны - самое оптимальное время для посадки семян томатов. Желательно это сделать на второй неделе марта.
- Растущая луна будет со 2 по 12 марта и 31 марта . Самые благоприятные дни - 4 и 5 марта.
- Убывающая луна ожидается с 17 по 27 марта.
- Полнолуние - с 13 по 16 марта .
- Новолуние - 1 марта и с 28 по 30 марта .
- Нейтральные дни - 1-3, 6, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26 марта.
- Нежелательные дни - 28, 30 марта.
- Самый неблагоприятный день для посадки семян - 29 марта.
Как посадить помидоры дома?
Вот инструкция, как правильно посадить семена томатов для рассады. Имейте в виду несколько вещей, чтобы ваши кусты не оказались пусты, а все труды не оказались насмарку.
- Выберите достаточно гибкий контейнер, чтобы впоследствии вы могли без труда вытащить весь корневой ком и не повредить его (можно купить специальные ёмкости в магазине, но подойдут и обычные баночки от йогурта);
- Поместите семена в почву и засыпьте их примерно на 1 сантиметр землей;
- Субстрат должен быть плодородным, богатым кальцием с РH от 5,5 до 6,5;
- После посадки семян обильно опрыскайте их водой;
- Поставьте формы в теплое место с температурой от 20 до 25 °C.
Имейте в виду, что первые всходы могут появиться уже через 2 недели. Но саму рассаду вы получите только через 9 недель. Должно пройти достаточно времени, прежде чем ростки можно будет перенести в открытый грунт.
Ранее Telegraf.news писал, что каждую подготовку к новому огородному сезону неизменно сопровождает процесс закупки семян овощей. Придя в магазин и столкнувшись с огромным многообразием видов и сортов, многие огородники часто теряются и предпочитают покупать семена, ориентируясь на изображение на картинке. Опытный садовод и главный редактор газеты “6 соток” рассказал в TikTok, на что следует обращать внимание при закупке семян помидоров, чтобы не разочароваться урожаями. Telegraf.news записал подробно эти рекомендации.
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