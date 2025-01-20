Когда белорусам сеять помидоры на рассаду в 2025 году? Не упустите эти даты в феврале и марте

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Опубликовано: 20.01.2025 10:22 , Обновлено: 20.01.2025

На дворе календарная зима, но уже пора задуматься об урожае. И февраль как раз тот месяц, когда опытные садоводы начинают заниматься рассадой помидоров дома. Важно не упустить момент, чтобы пожать обильные плоды своих трудов в течение года. Журналисты Telegraf.news посмотрели, в какие даты согласно лунному календарю это стоит делать. И, главное, - как правильно.

Помидоры — теплолюбивые растения, поэтому перед отправкой в ​​грунт их следует выращивать дома на подоконнике или в другом помещении с постоянной температурой. Многие покупают готовую рассаду, но если вы хотите получить удовольствие от самого процесса, начните с семян. Получить популярные у белорусов овощи в домашних условиях несложно, но крайне важны даты посева. Обязательно сохраните их в своем календаре.

Когда сеять помидоры в феврале 2025?

Как узнали журналисты Telegraf.news, согласно календарю на февраль 2025, с 1 по 11 февраля будет растущая фаза Луны. Люди верят, что в это время энергия направляется вверх, что положительно отражается на росте. В это время можно посеять на рассаду не только помидоры, но и огурцы, капусту, баклажаны, перец, кабачки, горох.

“Это отличный период для посадки растений, урожай которых формируется над землей”, - рассказала астролог Юлия Рольник.

А вот 12 февраля - полнолуние. Посадка растений в это время не рекомендуется. Но можно использовать время с пользой и заняться дополнительными работами: рыхлением почвы и внесением удобрений.

13-27 февраля ожидается убывающая Луна. Этот период благоприятен для посадки корнеплодов, но никак не томатов. Поскольку при убывающей Луне энергия концентрируется в корнях.

28 февраля будет новолуние. Оно так же, как и полнолуние, отрицательно скажется на посадке и пересадке растений.

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В какие даты сеять помидоры в марте 2025?

Первый месяц весны - самое оптимальное время для посадки семян томатов. Желательно это сделать на второй неделе марта.

Растущая луна будет со 2 по 12 марта и 31 марта . Самые благоприятные дни - 4 и 5 марта.

и . Самые благоприятные дни - Убывающая луна ожидается с 17 по 27 марта.

Полнолуние - с 13 по 16 марта .

. Новолуние - 1 марта и с 28 по 30 марта .

и с . Нейтральные дни - 1-3, 6, 10, 11, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 26 марта.

Нежелательные дни - 28, 30 марта.

Самый неблагоприятный день для посадки семян - 29 марта.

Как посадить помидоры дома?

Вот инструкция, как правильно посадить семена томатов для рассады. Имейте в виду несколько вещей, чтобы ваши кусты не оказались пусты, а все труды не оказались насмарку.

Выберите достаточно гибкий контейнер, чтобы впоследствии вы могли без труда вытащить весь корневой ком и не повредить его (можно купить специальные ёмкости в магазине, но подойдут и обычные баночки от йогурта); Поместите семена в почву и засыпьте их примерно на 1 сантиметр землей; Субстрат должен быть плодородным, богатым кальцием с РH от 5,5 до 6,5; После посадки семян обильно опрыскайте их водой; Поставьте формы в теплое место с температурой от 20 до 25 °C.

Имейте в виду, что первые всходы могут появиться уже через 2 недели. Но саму рассаду вы получите только через 9 недель. Должно пройти достаточно времени, прежде чем ростки можно будет перенести в открытый грунт.

Ранее Telegraf.news писал, что каждую подготовку к новому огородному сезону неизменно сопровождает процесс закупки семян овощей. Придя в магазин и столкнувшись с огромным многообразием видов и сортов, многие огородники часто теряются и предпочитают покупать семена, ориентируясь на изображение на картинке. Опытный садовод и главный редактор газеты “6 соток” рассказал в TikTok, на что следует обращать внимание при закупке семян помидоров, чтобы не разочароваться урожаями. Telegraf.news записал подробно эти рекомендации.

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