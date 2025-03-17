Удалите эти ветки — и урожай станет богаче. Как обрезать старую яблоню весной?

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Опубликовано: 17.03.2025 10:01 , Обновлено: 17.03.2025

Яблони - одни из самых долгоживущих плодовых деревьев в садах белорусов. Однако со временем качество и количество фруктов на них ухудшается. Чтобы деревья росли здоровыми и давали обильный урожай, им необходима омолаживающая обрезка. Журналистка Telegraf.news разузнала, как ее провести правильно.

Некоторые яблони растут на одном месте несколько десятков лет и радуют своими плодами несколько поколений семьи. Но если не обрезать яблоню в течение многих лет, она вырастает слишком большой и густой, что мешает попаданию света и воздуха внутрь кроны. Как итог, плоды дерева мельчают, медленнее созревают и становятся не такими вкусными. Кроме того, отсутствие обрезки способствует развитию болезней дерева. Однако, сделав правильную обрезку, вы можете вернуть жизненную силу старым яблоням и обеспечить их плодоношение на долгие годы.

Когда лучше всего обрезать старые яблони?

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Лучшее время для обрезки старых яблонь — поздняя зима или ранняя весна, то есть до начала вегетационного периода. Как правило, это время с конца февраля по апрель.

В этот период деревья находятся в состоянии покоя, а раны от обрезки заживают быстрее, что сводит к минимуму риск возникновения заболеваний.

Для обрезки лучше всего выбрать сухой, бездождливый день с температурой выше 0 градусов Цельсия. Если ещё держатся заморозки, процедуру лучше отложить.

Также не должно быть сыро, поскольку влажность способствует росту грибков.

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Как обрезать старые яблони?

Фото: Freepik

Обрезка старых яблонь позволяет омолодить их: улучшается освещение кроны, обеспечивается правильная циркуляция воздуха, и всё это способствует повышению урожайности. Однако стоит помнить, что процесс обрезки старых яблонь занимает несколько лет.

Нельзя обрезать слишком много ветвей за один раз, так как интенсивная обрезка может ослабить деревья. Кроме того, может вырасти много так называемых волчков (вертикально растущих побегов). Лучше всего распределить омолаживающие процедуры на 2–3 сезона.

Для процедуры подготовьте инструменты: продезинфицированные и острые секаторы, ножницы или садовые пилы, чтобы избежать зазубрин и предотвратить перенос болезней между деревьями.

Как проводить обрезку?

Сначала удалите мёртвые, больные или поврежденные ветви . Эти действия помогают ограничить распространение болезней.

Затем переходим к “полупрозрачному срезу”, который обеспечивает лучший доступ света и воздуха ко всем ветвям. Для этого удалите побеги, которые перекрещиваются, растут внутрь и чрезмерно загущают крону .

В случае с высокими экземплярами не забудьте обрезать верхушку (это будет способствовать развитию нижних ветвей).

Также важно удалить “волчки” , чтобы деревья могли направить свою энергию на производство плодов, а не на рост ненужных побегов.

Кроме того, стоит укоротить старые ветви, которые наклоняются к земле под тяжестью плодо в. Это действие заставит яблони вырастить новые, сильные боковые побеги.

Агрохимик-растениевод Виктория Карелина, которая ведёт блог бренда «Семена Алтая» в TikTok показала схематично, какие ветви старой яблони стоит удалить, а какие наиболее перспективны.

https://www.tiktok.com/@semena.altaya/video/6956429801838185729?q=%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D1%8F%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8&t=1742192407811

Что сделать после обрезки?

Фото: facenewss.ru

После обрезки старых яблонь не забудьте обработать места срезов мягким садовым варом. Это ускорит их заживление и предотвратит возникновение инфекций. Состояние деревьев после проведённой обрезки следует регулярно проверять.

Также очень важно после процедуры подкормить яблони удобрением. Особенно важно внести препараты, богатые калием и фосфором. Именно они поспособствуют успешной регенерации растений.

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