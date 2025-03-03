Эти 5 растений нужно посадить рядом с голубикой. Так повысите урожайность и улучшите рост

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Опубликовано: 03.03.2025 09:14 , Обновлено: 03.03.2025

Голубика - одно из самых популярных ягодных растений, которые можно выращивать на своих участках. Чтобы обеспечить здоровый рост и обильное плодоношение, стоит позаботиться не только о правильных почвенных условиях и положении при посадке весной, но и о правильном сочетании с другими растениями. Узнайте, какие растения стоит сажать рядом с голубикой, а от каких лучше отказаться.

Лучшее соседство для голубики

Голубика лучше всего растет в компании растений, которые имеют схожие требования к почве и влажности. Правильное соседство может поддержать ее рост, улучшить микроклимат и помочь сохранить кислую реакцию почвы.

По словам садоводов, есть несколько видов растений, которые можно посадить рядом с голубикой. Это:

Крупноплодная клюква - идеальный компаньон для голубики, который дополнительно обогащает почву органическими веществами. Рододендроны и азалии - декоративные кислотолюбивые кустарники, которые помогают поддерживать кислую pH почвы. Низкорослые хвойные деревья (например, можжевельники, карликовые ели ) - помогают поддерживать необходимый уровень pH почвы и улучшают микроклимат. Папоротники - хорошо растут в частичной тени и на влажной, кислой почве, что делает их идеальным дополнением к выращиванию голубики. Вереск - предпочитает схожие почвенные условия и хорошо сочетается с голубикой в саду.

Хорошо подобранные соседи голубики поддерживают ее рост и плодоношение, создавая при этом эстетически привлекательный и гармоничный сад.

Что не стоит сажать рядом с голубикой?

Тем не менее не все растения будут благоприятствовать росту голубики. Некоторые из них могут конкурировать с ней за воду и питательные вещества, а другие - изменять реакцию почвы. Это:

Растения, требующие щелочной почвы. Например, овощи, груши, яблони и виноградники.

Например, овощи, груши, яблони и виноградники. Крупные лиственные и хвойные деревья . Например, дубы, березы, сосны. Их мощная корневая система конкурирует с голубикой за воду и минералы, а тень ограничивает рост и плодоношение кустарников.

. Например, дубы, березы, сосны. Их мощная корневая система конкурирует с голубикой за воду и минералы, а тень ограничивает рост и плодоношение кустарников. Растения с высокой потребностью в воде . Например, ивы или садовые гортензии. Голубика требует умеренной влажности субстрата, а растения, которые сильно забирают воду, могут ее ослабить.

Кроме того, если в вашем саду есть высокие деревья, при посадке голубики держите от них достаточное расстояние, чтобы обеспечить саженцам доступ к солнечному свету.

[info_b]Продуманная посадка голубики позволит вам наслаждаться здоровыми, обильно плодоносящими кустами в течение многих лет.[/info_b]

Как посадить голубику весной?

Голубику можно сажать как весной, так и осенью. У каждой даты есть свои преимущества и недостатки:

Осенняя посадка (сентябрь-октябрь) - способствует укоренению растений перед зимой, но молодые кусты голубики в этом случае требуют защиты от морозов путем окучивания.

- способствует укоренению растений перед зимой, но молодые кусты голубики в этом случае требуют защиты от морозов путем окучивания. Весенняя посадка (март-апрель) - позволяет избежать риска заморозков, но молодые кусты голубики в этом случае требуют регулярного полива, особенно в засушливые периоды.

Растения в горшках можно высаживать в течение всего сезона, но летней посадки следует избегать, так как высокие температуры и сухая почва могут затруднить адаптацию. Перед посадкой голубики следует как следует подготовить почву. Растению требуется плодородная и хорошо дренированная почва с кислым pH 3,5-4,5.

[info_b]Саженцы голубики продают в Беларуси как в садовых центрах, так и в интернет-магазинах и на онлайн-площадках с объявлениями. Популярны такие сорта как Блюкроп (Bluecrop), Денис Блю (Denise Blue), Дюк (Duke), Нельсон (Nelson), Нортланд (Northland), Патриот (Patriot), Река (Reka) и Элизабет (Elizabeth).

Цены зависят от сорта голубики, а также от возраста, качества и происхождения саженцев. Например, на одном из сайтов мы нашли саженцы по 15 рублей, на другом — по 5,50, на третьем - по 2 рубля. Кто-то продает и за 7-10 BYN.

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Весенняя посадка голубики шаг за шагом:

Выберите солнечное и желательно защищенное место. Удалите траву и сорняки, перекопайте и разрыхлите почву. За несколько часов до посадки замочите саженец голубики в воде. Выкопайте яму шириной 50 см и глубиной 40 см. На дно ямы насыпьте кислый торф или смесь торфа и сосновой коры в пропорции 3:1. Поместите саженец в яму и засыпьте почвой или субстратом для голубики. Обильно полейте и прикройте место посадки сосновой корой.

Не забудьте закрыть яму с саженцем вровень с почвой. Оставьте небольшой перепад уровня, чтобы образовался резервуар, в котором будет собираться вода. Такая процедура позволит воде медленно впитываться в почву, обеспечивая голубике необходимый уровень влажности.

Чем подкормить голубику ранней весной?

Ранее Telegraf.news писал, что, по словам садоводов, голубика — растение капризное. И чтобы она хорошо плодоносила, нужно создать ей правильные условия.

Среди прочего, важна весення подкормка. Есть три простых способа.

Чем подкормить голубику ранней весной? Раскрываем секрет щедрого урожая