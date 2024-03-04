Какие деревья и кустарники нельзя обрезать весной? Этим вы их можете только повредить

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Опубликовано: 04.03.2024 13:55 , Обновлено: 04.03.2024

Наступил март, а для садоводов это значит, что пришла пора заняться обрезкой деревьев. Это хорошее решение, однако есть исключения. Некоторые растения не следует обрезать весной — вместо того, чтобы освежить их, вы им только навредите. Каких деревьев и кустарников это касается?

Обрезка растений весной - это основная обязанность каждого, кто хочет иметь красивый сад летом. В этом есть много преимуществ — например, контроль роста растений, а также избавление от старых и загнивших частей, которые только ослабляют ветви.

Существует основные три группы растений, которые по-разному переносят обрезку.

Первая - растения, которые могут продолжать расти благодаря обрезке. Вторая — растения , которые можно обрезать, но делать это следует ближе к концу года, а не весной. Третья - растения, которые нельзя обрезать, так как это может их окончательно повредить. Единственное исключение - больные части кустарников, которые необходимо удалить, чтобы защитить растение.

Какие нельзя обрезать весной?

К деревьям, которые не следует обрезать весной, относятся:

береза;

клен;

грецкий орех;

фруктовые деревья.

А к кустарникам:

сирень;

форзиция;

жасмин.

Какие растения нельзя обрезать независимо от времени года? Здесь мы выбираем исключительно цветущие растения:

пион;

азалию;

рододендрон ;

магнолию.

Если весной вам захочется удалить побеги, лучше подумайте дважды.

А зачем вообще обрезать садовые растения?

Остальные растения можно обрезать в первые же дни весеннего потепления. Такая обрезка принесет много пользы и заставит большинство кустарников расти и загущаться по максимуму. Растения, которые регулярно обрезаются, имеют больше воздушных потоков между ветвями, и, как следствие, солнце попадает в более глубокие слои кустарника. Но это еще не все.

Слишком много ветвей в саду может быть опасно. Плотно переплетенные ветви будет трудно выкорчевать, и растение превратится в один большой узел, что, конечно, не скажется на его привлекательности. Обрезка влияет не только на внешний вид растения, но и на его здоровье и функциональность.

Если обрезка кажется вам жестокой процедурой, знайте, что избавление от лишних веток положительно скажется на состоянии растения, а оно в свою очередь одарит вас самым лучшим.

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