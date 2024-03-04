Какие деревья и кустарники нельзя обрезать весной? Этим вы их можете только повредить
Наступил март, а для садоводов это значит, что пришла пора заняться обрезкой деревьев. Это хорошее решение, однако есть исключения. Некоторые растения не следует обрезать весной — вместо того, чтобы освежить их, вы им только навредите. Каких деревьев и кустарников это касается?
Обрезка растений весной - это основная обязанность каждого, кто хочет иметь красивый сад летом. В этом есть много преимуществ — например, контроль роста растений, а также избавление от старых и загнивших частей, которые только ослабляют ветви.
Существует основные три группы растений, которые по-разному переносят обрезку.
- Первая - растения, которые могут продолжать расти благодаря обрезке.
- Вторая — растения , которые можно обрезать, но делать это следует ближе к концу года, а не весной.
- Третья - растения, которые нельзя обрезать, так как это может их окончательно повредить. Единственное исключение - больные части кустарников, которые необходимо удалить, чтобы защитить растение.
Какие нельзя обрезать весной?
К деревьям, которые не следует обрезать весной, относятся:
- береза;
- клен;
- грецкий орех;
- фруктовые деревья.
А к кустарникам:
- сирень;
- форзиция;
- жасмин.
Какие растения нельзя обрезать независимо от времени года? Здесь мы выбираем исключительно цветущие растения:
- пион;
- азалию;
- рододендрон ;
- магнолию.
Если весной вам захочется удалить побеги, лучше подумайте дважды.
А зачем вообще обрезать садовые растения?
Остальные растения можно обрезать в первые же дни весеннего потепления. Такая обрезка принесет много пользы и заставит большинство кустарников расти и загущаться по максимуму. Растения, которые регулярно обрезаются, имеют больше воздушных потоков между ветвями, и, как следствие, солнце попадает в более глубокие слои кустарника. Но это еще не все.
Слишком много ветвей в саду может быть опасно. Плотно переплетенные ветви будет трудно выкорчевать, и растение превратится в один большой узел, что, конечно, не скажется на его привлекательности. Обрезка влияет не только на внешний вид растения, но и на его здоровье и функциональность.
Если обрезка кажется вам жестокой процедурой, знайте, что избавление от лишних веток положительно скажется на состоянии растения, а оно в свою очередь одарит вас самым лучшим.
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