Чем подкормить яблони весной? Вот какие 8 удобрений сделают урожай обильнее

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Опубликовано: 14.03.2025 09:50 , Обновлено: 14.03.2025

Яблони — одни из самых популярных плодовых деревьев в садах многих белорусов, и это неудивительно. Разнообразие их сортов позволяет удовлетворить самые притязательные вкусы и запросы. Чтобы эти деревья росли здоровыми и активно плодоносили, необходимо обеспечивать их должным количеством питательных веществ. Журналистка Telegraf.news разузнала, в каких веществах нуждаются растения и чем их следует подкормить весной.

С приходом весны сад постепенно оживает: плодовые деревья и кустарники выпускают новые побеги и готовятся к цветению. В это время многие из них нуждаются в полезных витаминах и микроэлементах для интенсивного роста и плодоношения. Чем же подкормить яблони в начале сезона?

Какие питательные вещества важны для яблонь?

Фото: kartinki.pics

Правильно подобранные удобрения не только поддерживают рост растений и повышают их устойчивость, но и оказывают положительное влияние на их последующее плодоношение.

Разные микроэлементы выполняют различные функции, и их недостаток может привести к задержке роста, плохому цветению, снижению урожайности и даже повышенной восприимчивости к болезням.

Вот в каких питательных веществах нуждаются яблони:

Азот является одним из ключевых элементов, способствующих здоровому росту деревьев. Он помогает в развитии побегов и листьев и играет важную роль в фотосинтезе, так как является основным компонентом хлорофилла — зеленого пигмента растений.

является одним из ключевых элементов, способствующих здоровому росту деревьев. Он помогает в развитии побегов и листьев и играет важную роль в фотосинтезе, так как является основным компонентом хлорофилла — зеленого пигмента растений. Фосфор способствует формированию корневой системы, что улучшает поглощение воды и питательных веществ из почвы. Он также необходим для образования цветочных почек, что напрямую влияет на плодоношение деревьев.

способствует формированию корневой системы, что улучшает поглощение воды и питательных веществ из почвы. Он также необходим для образования цветочных почек, что напрямую влияет на плодоношение деревьев. Калий не только способствует росту яблонь, но и влияет на внешний вид, вкус и размер плодов. Кроме того, он повышает устойчивость деревьев к болезням и стрессовым условиям, таким как засуха или заморозки, а также помогает в транспортировке воды и питательных веществ внутри растений.

не только способствует росту яблонь, но и влияет на внешний вид, вкус и размер плодов. Кроме того, он повышает устойчивость деревьев к болезням и стрессовым условиям, таким как засуха или заморозки, а также помогает в транспортировке воды и питательных веществ внутри растений. Магний играет важную роль в фотосинтетическом процессе, поддерживая выработку хлорофилла. Он также отвечает за управление водными ресурсами и повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям окружающей среды.

играет важную роль в фотосинтетическом процессе, поддерживая выработку хлорофилла. Он также отвечает за управление водными ресурсами и повышает устойчивость растений к неблагоприятным условиям окружающей среды. Кальций — важный элемент клеточных стенок побегов, листьев и плодов. Он влияет на качество плодов, их долговечность и возможность хранения. Кроме того, кальций предотвращает физиологические заболевания, вызванные его недостатком.

— важный элемент клеточных стенок побегов, листьев и плодов. Он влияет на качество плодов, их долговечность и возможность хранения. Кроме того, кальций предотвращает физиологические заболевания, вызванные его недостатком. Микроэлементы , такие как бор, медь, железо, марганец, молибден и цинк, хотя и усваиваются растениями в минимальных количествах, также важны для их правильного роста. Они способствуют цветению, завязыванию плодов и повышают устойчивость деревьев к болезням.

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Какое удобрение использовать для яблонь весной?

Фото: Freepik

Правильного удобрение играет ключевую роль в эффективности весенней подкормки. Важно, чтобы оно действовало максимально комплексно и закрывало потребность во всех ключевых минералах и микроэлементах для растения.

Для весенней подкормки подойдут как минеральные, так и органические удобрения. Среди первых хорошо подойдут такие препараты, как аммиачная селитра , сульфат калия , суперфосфат или известковое удобрение . Используйте их, согласно инструкции на упаковке.

Садовод белорусского бренда средств защиты растений Procvetok рекомендует в качестве азотного весеннего удобрения выбирать карбамид . Доза внесения составляет 15-30 грамм на 1 м.кв. Подкармливать им яблони следует в период набухания и распускания почек.

Многие садоводы, являющееся сторонниками натуральных методов удобрения, стремятся использовать органические подкормки. В таком случае отличным выбором станут:

Компост – обеспечивает деревья необходимыми микроэлементами и питательными веществами, а также дополнительно обогащает почву гумусом. Просто распределите компост вокруг растений, а затем аккуратно смешайте его с верхним слоем почвы;

– обеспечивает деревья необходимыми микроэлементами и питательными веществами, а также дополнительно обогащает почву гумусом. Просто распределите компост вокруг растений, а затем аккуратно смешайте его с верхним слоем почвы; Навоз – используйте хорошо компостированный или гранулированный навоз. Он богат питательными веществами, особенно азотом. Еще одним преимуществом удобрения навозом является улучшение структуры почвы — увеличивается содержание гумуса в почве и ее способность удерживать воду и питательные вещества;

– используйте хорошо компостированный или гранулированный навоз. Он богат питательными веществами, особенно азотом. Еще одним преимуществом удобрения навозом является улучшение структуры почвы — увеличивается содержание гумуса в почве и ее способность удерживать воду и питательные вещества; Настой крапивы – богатый источник ценных элементов, таких как азот, калий, железо, кальций, кремний, цинк, а также кислот и минеральных солей. Благодаря этому яблони растут здоровыми и дают обильный урожай;

– богатый источник ценных элементов, таких как азот, калий, железо, кальций, кремний, цинк, а также кислот и минеральных солей. Благодаря этому яблони растут здоровыми и дают обильный урожай; Базальтовая мука – богата минералами, способствующими здоровому росту деревьев. Его также можно использовать для улучшения структуры почвы.

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