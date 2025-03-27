"Точно не поможет от тли" — Ландшафтный дизайнер призвала не белить деревья весной. Почему?

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Опубликовано: 27.03.2025 11:36 , Обновлено: 27.03.2025

С приходом весеннего тепла белорусы возобновляют работу в саду и, как водится, стремятся обеспечить должное внимание состоянию плодовых деревьев. Помимо сезонной обрезки некоторые садоводы также предпочитают их побелить, однако, по мнению некоторых экспертов, такая практика весной больше вредит деревьям, чем помогает. Журналистка Telegraf.news поговорила с ландшафтным дизайнером Вероникой Васильевой и узнала, какую роль играет побелка и почему весной, по ее мнению, она не нужна.

Побелка деревьев — мероприятие, без которого не обходится практически ни один субботник. Многие белорусы стремятся перенести эту известную ещё с советских времён практику в свои сады, но весной она окажет деревьям “медвежью услугу”, уверены некоторые эксперты.

Почему весной нельзя белить деревья?

[info_b]Вероника Васильева — ландшафтный дизайнер, увлечённый садовод и эко-огородник. Ведёт блог, посвящённый ландшафтному дизайну и огороду без химии в Instagram.

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По мнению эксперта, многие люди, практикующие весеннюю побелку деревьев, не знают, какую роль на самом деле играет эта процедура. Она заявила, что это больше вредит деревьям, чем помогает.

“Побелка образует плотную корку, которая препятствует газообмену и влагообмену дерева. Эти факторы особенно важны весной, поскольку дерево пробуждается. Побелка, как правило, затормаживает все процессы, и дерево просыпается позже, - объяснила Вероника Васильева.

Также эксперт убеждена, что побелка не защитит дерево от паразитов, грибков, инфекций и бактерий, как полагают некоторые.

“И уж точно она не поможет от тли, потому что муравьи прекрасно передвигаются по побеленному дереву. То, что побелка спасает от этого, - большой миф”, - подчеркнула ландшафтный дизайнер.

Она обратила внимание, что в последние годы сообщества садоводов и ландшафтных дизайнеров всё активнее борютя с практикой весенней побелки. И привела пример, что в 2019 году Московское областное министерство благоустройства запретило побелку зеленых насаждений в Московской области как процедуру, которая вредит деревьям и портит внешний облик города.

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Когда стоит белить деревья?

Фото: Shutterstock

В то же время Вероника Васильева отметила, что отказываться от практики побелки деревьев в принципе не следует. Так, такая процедура действительно может принести пользу в саду осенью.

“Белить деревья надо обязательно не весной, как это делают в городах, а осенью, в конце сезона. Потому что именно зимой происходят два физических процесса, из-за которых повреждается кора дерева: притяжение солнечных лучей и оттаивание и замерзание воды в стволе”, - рассказала эксперт.

Ствол дерева имеет тёмный цвет, который притягивает солнечные лучи . Они отражаются от поверхности земли, в результате чего дерево получает солнечные ожоги. Побелка защитит ствол от пагубного воздействия солнца, поскольку белый цвет отражает солнечный свет.

Кроме того, осенняя побелка убережёт садовые деревья от морозобоин . Дело в том, что уже в феврале под действием солнечных лучей поверхность деревьев может нагреваться до 8-10 градусов внутри ствола и начинает оттаивать. Однако ночью столбик термометра опускается до минусовой отметки, и вода в стволе замерзает и расширяется. Как результат: кора трескается, образуются повреждения.

“Что касается молодых деревьев, то их нельзя белить ни весной, ни осенью”, - высказалась эксперт.

К слову, мнение Вероники Васильевой о необходимости осенней побелки деревьев созвучно с точкой зрения экспертов белорусского бренда средств для защиты растений Procvetok. В то же время биолог и садовод Юлия Кондратенок высказалась за покраску молодых саженцев деревьев “хорошей краской”. Как она аргументировала это, можно прочитать по ссылке ниже.

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