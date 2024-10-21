Telegraf.news
ru

Нужно ли белить деревья осенью? Садоводы объяснили, почему это не "чисто советская практика"

Нужно ли белить деревья осенью? Садоводы объяснили, почему это не "чисто советская практика"
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Побелка плодовых (и не только) деревьев — агрономическая процедура, на которую у многих сегодня расходятся взгляды. Одни полагают, что это просто бессмысленная практика времён СССР, другие — что это очень полезное и защищающее деревья мероприятие. Есть ли в ней польза на самом деле? Садоводы белорусского бренда средств по уходу и защите растений Procvetok ответили.

Мнение о том, что побелка — это устаревшая практика, которая была актуальна в прошлом, озвучила в комментариях в телеграм-канале Procvetok одна из подписчиц. В посте, посвящённом осенней побелке деревьев, девушка спросила у экспертов, какой в этом смысл.

“Говорят, в Европе никто так деревья не белит, и это чисто советская практика. Есть ли какие-то исследования, которые доказывают эффективность этой процедуры и её пользу? Например, как это помогает защитить деревья от рака?” — поинтересовалась подписчица.

Отвечая на вопрос, эксперты отметили, что эта процедура вовсе не так бессмысленна, как может показаться на первый взгляд. Побелка — эффективная защитная мера, и это подтверждается многолетним опытом.

“Кора для дерева — как кожа для человека: защищая внутренние органы, она первой встречает все неблагоприятные условия внешней среды. А их немало: резкие колебания температур, хлёсткий ветер, солнцепёк, сильные морозы, зубы грызунов. В трещинках зимуют болезни и вредители. Поэтому деревья нужно белить.”

Говоря об опыте других европейских стран, эксперт заметил, что там деревья могут находиться в более стабильных условиях без резких перепадов температур и вполне возможно, что они не нуждаются в такой обработке.

“Советы не могут быть одинаковы для всех регионов. Наша практика в наших природных условиях показывает, что покраска деревьев под зиму является необходимой мерой”, — подчеркнули в Procvetok.

Что будет с деревьями в саду, если не избавиться от этих наростов? Эксперты посоветовали нанести один раствор

Почему нужно белить деревья осенью?

image

Говоря об осенней побелке деревьев, садовод и биолог Юлия Кондратенок отметила, что эту процедуру в саду нужно проводить обязательно. Это поможет защитить кору дерева от морозобоин и солнечных ожогов , с риском возникновения которых та столкнётся в феврале-марте.

Процедуру лучше всего проводить в солнечную погоду . Желательно, чтобы в течение 2-3 дней после покраски не было дождя. Это нужно для того, чтобы краска хорошо схватилась и застыла.

Для защиты деревьев можно использовать садовую краску. Побелку на основе мела, по мнению садовода, лучше не использовать, так как она не очень эффективна и быстро смывается. Часто от такой обработки не остаётся следа даже зимой.

Перед нанесением краски кору дерева необходимо обязательно зачистить от отмерших частичек, мха и возможных «квартирантов». Этот шаг позволит избавить кору от возможных личинок и яиц насекомых, а краска будет расходоваться экономичнее в 2-3 раза .

[info_b]Для побелки можно использовать обычную интерьерную краску на основе акриловых эмульсий, например, Sniezka или белорусскую MAV для внутренних работ. Главное условие — краска должна быть белой или светлой. По желанию в неё можно добавить красящий пигмент для получения оттенка.[/info_b]

Лучше отдать предпочтение краскам с добавлением фунгицидов. Если таких красок нет, можно добавить необходимые компоненты самостоятельно, например, раствор медного купороса из расчёта 50 г купороса на 1 литр краски. Это окажет дополнительное защитное и лечебное воздействие.

Красить дерево следует до уровня первых скелетных ветвей, обязательно прокрашивая их развилки. Удобнее всего использовать круглую кисть.

К слову, приготовить домашнюю побелку для осенней обработки деревьев можно и самостоятельно. Так, садовод Сергей Жардецкий показал, как это сделать из 3 ингредиентов.

Как защитить плодовые деревья в октябре? Садовод показал рецепт качественной побелки из 3 ингредиентов

Нужно ли белить молодые саженцы?

image

Как отметила садовод Юлия Кондратенок, многие садоводы опасаются красить молодые саженцы, полагая, что краска может забить чечевички и будет мешать им дышать.

“Во-первых, стоит помнить, что основным органом дыхания у деревьев являются листья. Во-вторых, зимой растения находятся в состоянии покоя и практически не дышат. Кроме того, садовая краска не образует сплошного покрова, который бы забивал чечевички. Со временем краска покрывается большим количеством трещинок, через которые происходит газообмен. А вот непокрашенные молодые саженцы в первую же зиму в солнечную погоду получают солнечные ожоги. Поэтому молодёжь нужно красить обязательно, но хорошей краской,” - объяснила эксперт на YouTube-канале бренда.

Ранее Telegraf.news писал о том, что медный купорос — эффективное противогрибковое и антисептическое средство, которое издавна пользуется популярностью у садоводов и огородников. Но работа с медным купоросом требует определённых знаний и навыков. Если приготовить и использовать медный купорос неправильно, он может не помочь растениям, а навредить. Рассмотрим основные аспекты использования медного купороса, его преимущества и недостатки, а также рекомендации по правильному применению этого средства.

Когда осенью проводить обработку сада медным купоросом? Вот как не превратить полезное средство в яд