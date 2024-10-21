Нужно ли белить деревья осенью? Садоводы объяснили, почему это не "чисто советская практика"

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Опубликовано: 21.10.2024 10:52 , Обновлено: 21.10.2024

Побелка плодовых (и не только) деревьев — агрономическая процедура, на которую у многих сегодня расходятся взгляды. Одни полагают, что это просто бессмысленная практика времён СССР, другие — что это очень полезное и защищающее деревья мероприятие. Есть ли в ней польза на самом деле? Садоводы белорусского бренда средств по уходу и защите растений Procvetok ответили.

Мнение о том, что побелка — это устаревшая практика, которая была актуальна в прошлом, озвучила в комментариях в телеграм-канале Procvetok одна из подписчиц. В посте, посвящённом осенней побелке деревьев, девушка спросила у экспертов, какой в этом смысл.

“Говорят, в Европе никто так деревья не белит, и это чисто советская практика. Есть ли какие-то исследования, которые доказывают эффективность этой процедуры и её пользу? Например, как это помогает защитить деревья от рака?” — поинтересовалась подписчица.

Отвечая на вопрос, эксперты отметили, что эта процедура вовсе не так бессмысленна, как может показаться на первый взгляд. Побелка — эффективная защитная мера, и это подтверждается многолетним опытом.

“Кора для дерева — как кожа для человека: защищая внутренние органы, она первой встречает все неблагоприятные условия внешней среды. А их немало: резкие колебания температур, хлёсткий ветер, солнцепёк, сильные морозы, зубы грызунов. В трещинках зимуют болезни и вредители. Поэтому деревья нужно белить.”

Говоря об опыте других европейских стран, эксперт заметил, что там деревья могут находиться в более стабильных условиях без резких перепадов температур и вполне возможно, что они не нуждаются в такой обработке.

“Советы не могут быть одинаковы для всех регионов. Наша практика в наших природных условиях показывает, что покраска деревьев под зиму является необходимой мерой”, — подчеркнули в Procvetok.

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Почему нужно белить деревья осенью?

Говоря об осенней побелке деревьев, садовод и биолог Юлия Кондратенок отметила, что эту процедуру в саду нужно проводить обязательно. Это поможет защитить кору дерева от морозобоин и солнечных ожогов , с риском возникновения которых та столкнётся в феврале-марте.

Процедуру лучше всего проводить в солнечную погоду . Желательно, чтобы в течение 2-3 дней после покраски не было дождя. Это нужно для того, чтобы краска хорошо схватилась и застыла.

Для защиты деревьев можно использовать садовую краску. Побелку на основе мела, по мнению садовода, лучше не использовать, так как она не очень эффективна и быстро смывается. Часто от такой обработки не остаётся следа даже зимой.

Перед нанесением краски кору дерева необходимо обязательно зачистить от отмерших частичек, мха и возможных «квартирантов». Этот шаг позволит избавить кору от возможных личинок и яиц насекомых, а краска будет расходоваться экономичнее в 2-3 раза .

[info_b]Для побелки можно использовать обычную интерьерную краску на основе акриловых эмульсий, например, Sniezka или белорусскую MAV для внутренних работ. Главное условие — краска должна быть белой или светлой. По желанию в неё можно добавить красящий пигмент для получения оттенка.[/info_b]

Лучше отдать предпочтение краскам с добавлением фунгицидов. Если таких красок нет, можно добавить необходимые компоненты самостоятельно, например, раствор медного купороса из расчёта 50 г купороса на 1 литр краски. Это окажет дополнительное защитное и лечебное воздействие.

Красить дерево следует до уровня первых скелетных ветвей, обязательно прокрашивая их развилки. Удобнее всего использовать круглую кисть.

К слову, приготовить домашнюю побелку для осенней обработки деревьев можно и самостоятельно. Так, садовод Сергей Жардецкий показал, как это сделать из 3 ингредиентов.

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Нужно ли белить молодые саженцы?

Как отметила садовод Юлия Кондратенок, многие садоводы опасаются красить молодые саженцы, полагая, что краска может забить чечевички и будет мешать им дышать.

“Во-первых, стоит помнить, что основным органом дыхания у деревьев являются листья. Во-вторых, зимой растения находятся в состоянии покоя и практически не дышат. Кроме того, садовая краска не образует сплошного покрова, который бы забивал чечевички. Со временем краска покрывается большим количеством трещинок, через которые происходит газообмен. А вот непокрашенные молодые саженцы в первую же зиму в солнечную погоду получают солнечные ожоги. Поэтому молодёжь нужно красить обязательно, но хорошей краской,” - объяснила эксперт на YouTube-канале бренда.

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