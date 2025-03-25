Почему у яблок появляются пятна и горький привкус? Как не допустить этого уже сейчас, объяснили в Ботаническом саду Минска

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Опубликовано: 25.03.2025 09:34 , Обновлено: 25.03.2025

Весна для садоводов - самое время побороться с заболеванием плодовых деревьев, в основном яблонь, известным как "горькая ямчатость". Последствия этой болезни весьма неприятные - вкус плодов приобретает характерную горечь. Специалист Центрального ботанического сада НАН Беларуси Михаил Рудевич рассказал Telegraf.news о том, как же предотвратить недуг у садовых яблонь.

[info_b]Михаил Рудевич заведует дендрарием Центрального ботанического сада в Минске (коллекция деревьев и кустарников). Ранее работал в лаборатории экологической физиологии растений, занимался вопросами лесной экологии (преобразование веществ, загрязнение тяжёлыми металлами, развитие корневых систем деревьев).

С 1996 года работает в лаборатории интродукции древесных растений. Занимается вопросами, связанными с распространением иноземных растений.

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Горькая ямчатость (подкожная пятнистость) – физиологическое заболевание, характерное для плодов яблони во всех зонах садоводства. Вследствие развития болезни значительно ухудшаются органолептические и товарные качества плодов, что не даёт в полной мере насладиться полноценным вкусом яблок. Бороться с этим можно начинать уже весной.

По словам Михаила Рудевича, недуг может проявляться в двух вариантах: как при хранении (обычно через 4-6 недель после съёма урожая), так и на плодах ещё в саду до уборки. На яблоках появляются мелкие округлые углублённые пятна различных оттенков диаметром до 5 мм. При этом обычно на той половине плода, что обращена к чашечке (остатку цветка). Далее эти участки приобретают коричневый окрас, а мякоть под ними становится опробковевшей и горькой на вкус.

На данный момент причина заболевания окончательно не выявлена. Но известно, что степень поражения зависит от широкого спектра факторов. Так, по одной из версий специалистов, горькая ямчатость – следствие борьбы плодов и листьев за воду. При её недостатке благодаря большей сосущей силе листьев вода поступает к ним, а плоды испытывают её дефицит и при этом повреждаются концы проводящих пучков в плодах, - отметил Рудевич.

Эксперт подчеркнул, что болезнь имеет сортовую специфичность. Так, крупные плоды больше предрасположены к болезни , чем мелкие. При высокой урожайности вероятность развития заболевания ниже. На молодых деревьях при наличии единичных крупных плодов риск развития болезни возрастает.

Что способствует развитию болезни?

Михаил Рудевич объяснил, что есть несколько факторов:

Нарушения минерального баланса в плодах – недостаток кальция, калия, магния, избыток азота (при внесении избыточных доз азотных удобрений).

Погодные условия вегетационного периода : высокие температуры в период роста плодов, жара, засуха, резкие обильные осадки после засухи.

: высокие температуры в период роста плодов, жара, засуха, резкие обильные осадки после засухи. Избыточное орошение (при этом вымывается кальций из зоны расположения корней растений).

(при этом вымывается кальций из зоны расположения корней растений). Слишком сильная обрезка.

Как бороться с горькой ямчатостью у яблонь?

В целом, по словам Михаила Рудевича, для борьбы с горькой ямчатостью от садовода требуется лишь гибкое применение простых агротехнических и агрохимических мероприятий , которые обеспечат растениям более комфортные условия их роста и развития.

Так, в частности, рекомендуется обработка препаратами кальция в концентрации 0,05-0,1%. Первое опрыскивание проводят через 10 дней после опадения лепестков. По данным Т.Г. Причко, результативной оказалась схема применения препаратов кальция против горькой ямчатости в фенофазах “плод с лещину”, “плод с грецкий орех”, за 60, 40, 30, 20 дней до съёма урожая.

Эксперт заметил, что можно использовать такое удобрение, как “Кристалон”. Препарат выпускается в 8 видах (зелёный (универсальный), жёлтый, красный, голубой, коричневый, оранжевый, белый и огуречный). Каждый из них подходит к любым видам почв, но в составе имеет разное соотношение веществ. Поэтому, прежде чем приобретать удобрение, рекомендуется соблюдать инструкцию и учитывать нормы расхода. Необходимо помнить, что вносить полезные вещества нужно во время активного роста растений.

Также, по рекомендациям специалистов компании BAYER, эффективен следующий алгоритм мер защиты:

Проведение в период вегетации 6-10 опрыскиваний CaCl2 или кальцийсодержащими препаратами с интервалом 15 дней, начиная через 10 дней после опадения лепестков.

Сбор только зрелых плодов, отбраковка плодов с намечающейся подкожной пятнистостью.

Хранение плодов зимних сортов при температуре от –1 до +2 °С относительной влажности воздуха 90-95%.

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