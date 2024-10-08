Так нужно ли сгребать листья в саду? Эколог объяснил, что нанесет меньше вреда почве и растениям

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Опубликовано: 08.10.2024 13:09 , Обновлено: 08.10.2024

Сгребание опавших листьев в саду - одно из главных осенних занятий. Но так ли необходимо это делать? По словам эксперта по защите растений и экологии, листья, лежащие на земле, выполняют важную функцию, защищая почву от мороза. Однако, с другой стороны, они могут стать причиной гниения газона. Так нужно ли сгребать листья или оставить их на волю природы?

Доктор Войцех Сломка объяснил, что единого ответа на этот вопрос не существует и что все зависит от конкретного случая. В интервью Onet он поделился, что делать с опавшими листьями в своем саду.

[info_b]Доктор Войцех Сломка - польский специалист по защите растений и охране окружающей среды, любитель природы, сторонник озеленения городов. Он утверждает, что благодаря растениям наша окружающая среда и жизнь становятся более приятными и комфортными. Автор многочисленных научно-популярных статей и советов, в том числе в ежемесячном журнале «Urban Greenery». Он ведет аккаунт в Instagram @eko_wojtek, где с любопытством и увлеченностью рассказывает о городской биологии, экологии, жизни растений и животных.[/info_b]

По словам специалиста, все зависит от места падения листьев и формы озеленения. Это также важно для ограничения развития болезней и вредителей растений.

Сломка обратил внимание, что целью сгребания листьев, особенно в общественных местах, является “поддержание безопасности”. Он объяснил, что опавшие, размокшие, слегка подмерзшие листья очень скользкие. Когда они покрывают бетонные поверхности дорог и тротуаров, это может способствовать увеличению числа столкновений и падений людей. В такой ситуации не обойтись без ушибов, вывихов и переломов.

Эколог считает, что не стоит сгребать листья там, где их можно использовать, например, в качестве мульчи для защиты растений от морозов зимой. По его словам, скопившиеся на грядке листья дольше сохраняют влагу в почве, чем те грядки, где нет мульчирования природными материалами.

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Что будет, если оставить листья?

Исчезновение газона

Эксперт заявил, что это зависит от того, где лежат эти листья. Если у вас ухоженный газон, листья стоит сгребать. Если же они остаются до полного разложения, то способствуют исчезновению травы на том месте, где они упали. Кроме того, они могут стать источником микроорганизмов, способных вызвать гниение травы.

Защита деревьев

А вот если оставить листья под деревьями, они будут поставлять в почву значительное количество фосфора, калия и магния наряду с процессом химической трансформации. Тогда лучше, чтобы они пролежали до весны, так как они защитят почву от морозов и ранних весенних заморозков.

Компост

Листья некоторых видов деревьев также можно использовать в качестве добавки к компосту, сказал эколог. Но помните, что опавшие листья “бедны азотными соединениями”. Чтобы процесс разложения был эффективным, рекомендуется смешивать осенние листья с уже приготовленным компостом или добавлять в него немного навоза или мочевины, купленной в садовом магазине.

Следует также помнить, что если разбросать листья на грядках с бедной азотом почвой, то время биологического разложения будет более длительным. Кроме того, и это следует подчеркнуть, не все листья компостируются за одинаковое время.

Листья каких деревьев вредят растениям?

Эксперт заявил, что листья дуба и ольхи разлагаются очень долго и выделяют в почву большое количество дубильных веществ, которые могут препятствовать росту многих декоративных растений.

Также обратите внимание на листья грецкого и черного ореха. Они богаты химическими соединениями, которые ограничивают и вредят большинству растений, которые мы сажаем в саду.

Польза листьев для растений и почвы

Сломка утверждает, что опавшие листья - это источник легкодоступных питательных веществ для растений во время и после их разложения. Таким образом, используя, например, компост с добавлением листьев, мы избавляемся от необходимости использовать минеральные удобрения и тем самым не увеличиваем производство парниковых газов, которые образуются при производстве таких удобрений.

Оставляя листья, мы также заботимся о почвенных микроорганизмах.

“Мы слишком мало говорим об их роли и значении в садоводстве и сельском хозяйстве. Почва, бедная такими организмами, быстрее высыхает, подвержена выдуванию, а растения на бедных почвах хуже растут и менее устойчивы к болезням и вредителям”, — заявил эксперт.

Кроме того, по его словам, разлагающиеся листья медленно поставляют в почву макроэлементы. Растения могут получать их последовательно в течение всего вегетационного периода.

А еще опавшие листья ограничивают рост сорняков, которые атакуют наши ухоженные растения.

Также Сломка подчеркнул, что, убирая листья, мы избавляемся от многих полезных насекомых, в том числе жуков-бегунов, которые с аппетитом поедают многочисленных гусениц, божьих коровок, питающихся тлей, и пауков, которые, например, являются основой для уничтожения надоедливых мух.

Новость Телеграф

Так стоит ли сгребать листья?

Исходя из слов доктора Войцеха Сломки, стоит сгребать листья:

на газоне;

на дорожках;

в местах роста декоративных растений.

Также нужно убирать листья грецкого и черного орехов. Собранные, их можно положить в компостную кучу.

На остальной территории листья стоит оставить.

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Ранее Telegraf.news писал, что если вы сделали выбор в пользу того, чтобы убрать опавшую листву с газона, то стоит заручиться рядом хитростей. Эти рекомендации позволят сделать процесс уборки листьев быстрее и эффективнее.

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