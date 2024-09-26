Как быстро убрать опавшую листву осенью? Этот трюк с граблями избавит от болей в спине

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Опубликовано: 26.09.2024 11:06 , Обновлено: 04.10.2024

Усыпанный листвой газон осенью - головная боль многих владельцев приусадебного участка. Уборка территории может отнимать много времени и сил. Однако если делать всё в лучшее время и с нужным инструментами, то процесс становится не таким утомительным. Рассказываем, как быстрее убрать опавшую листву в саду и как сделать из неё качественное удобрение.

Нужно ли убирать листву осенью?

Сторонники органического земледелия придерживаются мнения, что опавшую листву лучше не убирать вовсе. Нельзя сказать, что их аргументы безосновательны. Во-первых, оставленные осенью на земле сухие листья создают естественную «подушку», которая служит защитой для корней деревьев от морозов зимой и помогает сохранить влагу в почве. Поэтому многие специалисты рекомендуют оставлять листву для мульчирования как минимум у приствольных кругов.

Во-вторых, отказ от уборки листвы сбережёт силы хозяев приусадебного участка, ведь иногда объём работы в саду выходит очень впечатляющим и требует и много времени.

Однако неухоженный и усыпанный гниющей листвой сад мозолит глаза многим садоводом. Кроме того, стоит признать, что иногда листву с газона действительно лучше убрать.

Так, например, иногда выделяющиеся из листвы вещества могут заразить газон, что приведет к развитию грибков и плесени, а со временем даже к разрушению покрова газона. Поэтому, удалив их в нужный момент, можно сохранить качество покрытия.

Если же в саду растут плодовые деревья, которые подверглись поражению грибками и вредителями, то это может обернуться потерей урожая в следующем сезоне. Дело в том, что они могут успешно пережить заморозки под опавшей листвой заражённого дерева. Если их не убрать, то ситуация с заражением повторится, и вам снова придётся тратиться деньги и время на борьбу с вредителями и грибками.

Такую листву стоит сгрести и сжечь.

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Как быстро избавиться от листвы?

Если вы сделали выбор в пользу того, чтобы убрать опавшую листву с газона, то стоит заручиться рядом хитростей. Эти рекомендации позволят сделать процесс уборки листьев быстрее и эффективнее.

В первую очередь стоит выбирать день с подходящей погодой . Лучше заниматься уборкой листвы в сухие и солнечные дни, тогда они не будут липкими и тяжёлыми.

Не убирайте листву утром. В этот период сохраняется повышенная влажность, и на листве присутствует роса, которая затруднит процесс. Убирайте листву днём , когда роса уже сошла.

Процесс уборки листьев может занять много времени, но существуют инструменты, которые значительно облегчат эту задачу.

Если участок небольшой, то для уборки достаточно простых садовых граблей . Благодаря им вы сможете быстро и с удобством сгрести всю листву.

Хорошим решением будет приобретение ветродува-пылесоса для садовых листьев. Некоторые такие устройства оснащены полезной функцией измельчения листвы.

Для перевозки листьев можно использовать тачку , однако иногда более удобным решением может оказаться простой строительный мешок . Его легче переносить и листва из него не будет раздуваться, как в случае, если бы вы катили нагруженную доверху тележку.

Иногда в уборке территории может помочь даже газонокосилка . С её помощью можно измельчить листву и оставить её в таком виде на газоне в качестве удобрения.

Сгребайте листву в виде сетки , разделяя газон на четверти, а не на линии. Это поможет вам быстро добраться от одного конца к другому и сэкономит время на пути к середине.

Интересный метод для людей, которым тяжело сгибаться, — прикрепите к граблям части ортопедических костылей , которые можно подогнать под руки. Благодаря им грести станет легко и приятно, а спина не будет болеть .

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Куда девать опавшую листву?

Опавшую листву можно использовать для создания компоста . Например, можно разложить листву по небольшим чёрным пакетам и полить раствором триходермы. Она поможет компосту быстрее созреть и уничтожит болезнетворные микроорганизмы. Завяжите пакет и проделайте в нём несколько отверстий для доступа воздуха, поставьте где-нибудь в саду. К весне удобрение будет готово.

Если есть подозрение, что листья могут быть заражёнными, то можно сжечь их и получить золу , которую также можно использовать в качестве удобрения.

[info_b]В золе в большом количестве содержится калий, фосфор, кальций, а также такие микроэлементы, как магний, сера, бор, марганец. Её после остывания следует просеять, а для хранения использовать стеклянные банки. В таком виде золу можно хранить годами. Использовать в качестве минерального удобрения золу при подготовке грядок под капусту, корнеплоды, лук, огурцы, томаты, салат, укроп, шпинат (как правило, вносят не более 300 г на 1 кв. м).[/info_b]

Либо создать компост с добавлением доломитовой муки и триходермы.

В таком случае можно использовать листву, ботву от растений и даже опавшие яблоки. Уложите растительный компост , чередуя слоями соломы, пересыпанной доломитовой мукой. Укройте кучу плёнкой, а через месяц, когда процесс горения закончится, полейте кучу раствором триходермы. Вновь накройте кучу плёнкой. Процесс переработки компоста будет продолжаться даже при холодной температуре. К весне компост можно использовать для удобрения грядок и подкормки растений.

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