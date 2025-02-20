Растения вянут во время отопительного сезона? Проблема вовсе не в сухом воздухе

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Опубликовано: 20.02.2025 15:57 , Обновлено: 20.02.2025

Любители комнатных растений замечают, что в разгар отопительного сезона состояние "зелёных питомцев" значительно ухудшается - растения начинают чахнуть и быстрее вянут при обычном поливе. Обычно люди склонны винить во всём пересушенный батареями воздух, но специалисты объясняют, что истинные причины плохого самочувствия растений кроются совсем в другом. Разобрались, почему на самом деле комнатные цветы загибаются зимой и как им помочь пережить отопительный сезон.

Почему включённое отопление вредит комнатным растениям?

Поскольку многие виды комнатных растений приходят в наши дома прямиком из тропических лесов, многие ошибочно полагают, что повышение температуры в доме пойдёт им только во благо и поможет им пережить холодные месяцы. Однако на деле включённое центральное отопление может быть проблематичным и даже фатальным для некоторых растений.

Как пояснила профильному порталу Homes and Gardens Кайла Гайдаш, соучредитель и президент компании Mental Houseplants, которая занимается распространением положительного влияния растений на психическое здоровье людей, главная проблема отопительного периода в основном заключается в недостатке влажности. Действительно, центральное отопление делает воздух более сухим, и это может стать стрессом для домашних растений. А если источник тепла расположен слишком близко это и вовсе может сжечь листья особо нежных экземпляров.

Именно поэтому специалисты рекомендуют в отопительный сезон придерживаться ряда простых правил, которые, вопреки распространённому мифу, вовсе не сводятся к более обильному поливу.

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Как ухаживать за комнатными растениями зимой?

Вместо того, чтобы заливать горшки водой, специалисты рекомендуют в отопительный сезон чаще протирать их листья чистой влажной тряпочкой. Дело в том, что зимой, когда окна в домах открываются реже, на листьях растений активнее скапливается пыль, что затрудняет поглощение света и замедляет процесс фотосинтеза. Это, в свою очередь, замедляет рост растения и обновление клеток. Кроме того, пыль может провоцировать развитие болезней или стать хорошей средой для размножения вредителей. Поэтому необходимо регулярно протирать эти части растений.

Использовать для этих целей можно как чистую воду, так и специальные средства, которые ускоряют рост растения и помогают ему сохранить здоровый и красивый вид в стрессовых зимних условиях. Можно также добавлять в воду специальные средства для защиты от вредителей, таких как тля и паутинный клещ.

Кроме того, растениям зимой полезно устраивать душ. Однако следует помнить, что вода при этом должна быть теплой: слишком горячая вода может спалить нежные ростки, а слишком холодная - привести к термическому шоку, что также приведёт к увяданию растения.

Специалисты также рекомендуют во время такого душа защищать корневую систему цветка, например, закрывать её полиэтиленовым пакетом. Если этого не сделать, растение будет переувлажнено, а из почвы будут активнее вымываться полезные вещества. Также следует избегать сильных струй воды, чтобы не повредить нежные листья и побеги.

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А чтобы сделать листья комнатных растений блестящими, можно обработать их добавить в воду несколько капель лимонного сока или воспользоваться лимонным маслом и протереть им листья ватным тампоном.

Такой зимний уход, заверяют специалисты, не только позволят вашим растениям выглядеть более свежими и здоровыми, улучшат эстетику интерьера, но и превратят их в натуральный увлажнитель воздуха, что особенно полезно в отопительный сезон.

Как часто мыть растения во время отопительного сезона?

Обычно специалисты рекомендуют мыть растения в горшках каждые 2–3 недели во время отопительного сезона. Устраивать им СПА-процедуры рекомендуют проводить в пасмурные дни или вечером, чтобы нежные листья после душа или увлажнения не получили солнечных ожогов.

Образцы с мелкими листьями, например, папоротники, лучше всего опрыскивать водой. В свою очередь, растениям с крупными листьями, таким как монстера или фикус, нужен более частый уход - как минимум раз в неделю.

Что ещё поможет растениям пережить зиму?

Кайла Гайдаш дала ещё несколько полезных советов, которые помогут вашим комнатным растениям благополучно пережить отопительный сезон, помимо регулярной влажной обработки:

Сгруппировать растения вместе, чтобы создать микросреду с более высокой влажностью.

Использовать увлажнитель воздуха, особенно в комнатах с большим количеством растений.

В качестве альтернативы увлажнителю - поставить под горшки с растениями поддон с водой и галькой, чтобы по мере испарения воды влажность вокруг растений повышалась (главное убедиться, что горшки стоят на гальке, а не в воде, чтобы предотвратить загнивание корней).

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