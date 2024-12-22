Не игнорируйте этот белый налёт на комнатных растениях. Вот как спасти орхидеи и кактусы 2 способами

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Опубликовано: 22.12.2024 08:00 , Обновлено: 20.12.2024

Присутствие живых растений в квартире — это не только эстетичный элемент интерьера, но и настоящий воздушный фильтр. Чтобы посаженные вазоны радовали своим внешним видом и были здоровыми, важно систематически мониторить их состояние. Некоторые тревожные симптомы нельзя упускать из виду, например, появление странного белого налета на листьях. Что это такое и как помочь растению справиться с недугом? Вот какие два вида обработки избавят цветы от проблемы.

Белый липкий налет на листьях орхидей, кактусов и других горшечных растений указывает на присутствие мучнистого червеца. Этот вредитель может нанести значительный ущерб, поэтому, заметив его, стоит как можно скорее предпринять меры.

Откуда берётся мучнистый червец и как его идентифицировать?

Личинка мучнистого червеца

Мучнистые червецы чаще всего поражают комнатные растения зимой. Самки-червецы и их личинки покрыты восковым секретом. Чаще всего они имеют длину до нескольких миллиметров. Больше всего им нравится сухая и тёплая среда. Они очень быстро размножаются и устойчивы к средствам борьбы с ними.

https://www.tiktok.com/@plants_flowers02/video/7303490583480274209?q=%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%86&t=1734689673712

Мучнистые червецы питаются соком растения. Их слюна содержит токсины, которые отравляют растение и провоцируют появление небольшой росы. В результате это также содействует зарождению болезнетворных грибков. Если ничего не предпринять, цветок может погибнуть.

Чаще всего мучнистые червецы попадают в дом вместе с новыми растениями. Поэтому, приобретая цветы, важно проверять их состояние: раскрыть листья и убедиться, что они не атакованы вредителями. Иногда они также могут заселять растения, выставленные на балкон весной и летом.

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Какими растениями чаще всего питаются мучнистые червецы?

Мучнистый червец также может поражать стебли и корни растения

Эти вредители особенно любят несколько видов растений. Чаще всегоих можно найти на:

орхидее,

кактусе,

суккуленте,

пальме,

хойе,

кливии,

диффенбахии.

У этих растений они появляются на листьях, а на поздних стадиях их можно увидеть и на стеблях. Вредители образуют на растении небольшие колонии, которые чаще всего располагаются у основания листьев и у корневой шейки. Мучнистые червецы также могут питаться корнями, именно так они чаще всего поражают суккуленты.

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Как справиться с мучнистым червецом домашними методами?

Есть два домашних способа избавиться от мучнистого червеца.

Удаление вредителей вручную

Для этого промойте растение (все места гнездования вредителей) с помощью ватного диска или, в случае мелких листьев, ватной палочки. Замочите эти изделия в спирте с добавлением воды и хозяйственного мыла (можно также использовать жидкость для мытья посуды).

Промыв одну часть растения, заменяйте ватную палочку новой, чтобы не перенести мучнистых червецов.

[info_b]Этот метод требует много времени для крупных растений и растений с большим количеством листьев. Иногда одного этого способа может быть недостаточно, и тогда мучнистые червецы вернуться.[/info_b]

Также растение можно “сводить” в тёплый душ. Червец погибает при температуре 50 градусов.

Обработка химическими или природными инсектицидами

Если первый способ не помог и червецы вернулись, стоит прибегнуть к использованию природных или химических средств для борьбы с этим видом вредителей.

Для этой цели, среди прочего, будут полезны: натуральные препараты на основе масла ромашки .

Если вы имеете дело с более серьезной инвазией, то можете попробовать такие меры, как системные инсектициды. Например, “Актарой”.

https://www.tiktok.com/@elena_orhid/video/7371682531017624838?q=%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%86&t=1734689673712

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