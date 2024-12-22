Не игнорируйте этот белый налёт на комнатных растениях. Вот как спасти орхидеи и кактусы 2 способами
Присутствие живых растений в квартире — это не только эстетичный элемент интерьера, но и настоящий воздушный фильтр. Чтобы посаженные вазоны радовали своим внешним видом и были здоровыми, важно систематически мониторить их состояние. Некоторые тревожные симптомы нельзя упускать из виду, например, появление странного белого налета на листьях. Что это такое и как помочь растению справиться с недугом? Вот какие два вида обработки избавят цветы от проблемы.
Белый липкий налет на листьях орхидей, кактусов и других горшечных растений указывает на присутствие мучнистого червеца. Этот вредитель может нанести значительный ущерб, поэтому, заметив его, стоит как можно скорее предпринять меры.
Откуда берётся мучнистый червец и как его идентифицировать?
Мучнистые червецы чаще всего поражают комнатные растения зимой. Самки-червецы и их личинки покрыты восковым секретом. Чаще всего они имеют длину до нескольких миллиметров. Больше всего им нравится сухая и тёплая среда. Они очень быстро размножаются и устойчивы к средствам борьбы с ними.
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Мучнистые червецы питаются соком растения. Их слюна содержит токсины, которые отравляют растение и провоцируют появление небольшой росы. В результате это также содействует зарождению болезнетворных грибков. Если ничего не предпринять, цветок может погибнуть.
Чаще всего мучнистые червецы попадают в дом вместе с новыми растениями. Поэтому, приобретая цветы, важно проверять их состояние: раскрыть листья и убедиться, что они не атакованы вредителями. Иногда они также могут заселять растения, выставленные на балкон весной и летом.
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Какими растениями чаще всего питаются мучнистые червецы?
Эти вредители особенно любят несколько видов растений. Чаще всегоих можно найти на:
- орхидее,
- кактусе,
- суккуленте,
- пальме,
- хойе,
- кливии,
- диффенбахии.
У этих растений они появляются на листьях, а на поздних стадиях их можно увидеть и на стеблях. Вредители образуют на растении небольшие колонии, которые чаще всего располагаются у основания листьев и у корневой шейки. Мучнистые червецы также могут питаться корнями, именно так они чаще всего поражают суккуленты.
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Как справиться с мучнистым червецом домашними методами?
Есть два домашних способа избавиться от мучнистого червеца.
- Удаление вредителей вручную
Для этого промойте растение (все места гнездования вредителей) с помощью ватного диска или, в случае мелких листьев, ватной палочки. Замочите эти изделия в спирте с добавлением воды и хозяйственного мыла (можно также использовать жидкость для мытья посуды).
Промыв одну часть растения, заменяйте ватную палочку новой, чтобы не перенести мучнистых червецов.
[info_b]Этот метод требует много времени для крупных растений и растений с большим количеством листьев. Иногда одного этого способа может быть недостаточно, и тогда мучнистые червецы вернуться.[/info_b]
Также растение можно “сводить” в тёплый душ. Червец погибает при температуре 50 градусов.
- Обработка химическими или природными инсектицидами
Если первый способ не помог и червецы вернулись, стоит прибегнуть к использованию природных или химических средств для борьбы с этим видом вредителей.
Для этой цели, среди прочего, будут полезны: натуральные препараты на основе масла ромашки .
Если вы имеете дело с более серьезной инвазией, то можете попробовать такие меры, как системные инсектициды. Например, “Актарой”.
https://www.tiktok.com/@elena_orhid/video/7371682531017624838?q=%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%86&t=1734689673712
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