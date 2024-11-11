Посадите под зиму "медвежий лук" — и не пожалеете. Где купить семена черемши и когда лучшие дни для посева?

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Опубликовано: 11.11.2024 08:01 , Обновлено: 11.11.2024

Черемша — это растение, чрезвычайно ценное для здоровья, которое также иногда называют диким чесноком и "ведьминым" или "медвежьим луком". В Беларуси она занесена в Красную книгу как редкий вид, однако, к счастью, ее можно выращивать на своем огороде. Как же посадить "ведьмин лук" в ноябре и какие требования к его уходу?

Сочные зеленые листья с эллиптически-ланцетной лопастью растут по несколько штук на растении. Они довольно длинные, до 25 см, что позволяет им формировать декоративные правильные кучки.

Они имеют длинные черешки, заостренный кончик и характерный аромат, что делает их чрезвычайно ароматной и ценной пряностью в повседневном использовании.

Белесые луковицы, полностью скрытые в подземной части, узкие, небольшие, из которых у чеснока развиваются 2-3 толстых корня, стабилизирующих растение в почве, и многочисленные тонкие корневые отпрыски, распространяющиеся во всех направлениях в приповерхностном слое почвы.

В отличие от большинства растений, черемше не нужно много солнца для роста; напротив, она лучше всего растет в тенистых и влажных местах, характерных для лесных массивов. Если вы хотите, чтобы на вашем огороде она росла эффектно, разрастаясь густыми кустами и издалека придавая листьям здоровый и аппетитный вид, обеспечьте растению хороший полив и защиту от прямого солнца.

Eзнайте, как сажать, ухаживать и когда собирать чеснок в саду, чтобы каждый листик был максимально полезен для здоровья и готов к употреблению.

Когда сажать дикий чеснок?

Посев покупных семян следует проводить поздней осенью. Не рекомендуется делать это раньше, так как крошечным семенам для прорастания нужна холодная погода. К посеву можно приступать в октябре, а лучше в ноябре, когда температура начнет заметно снижаться, но еще не наступят сильные морозы.

Высевайте семена по одному, аккуратно рассыпая их в почву так, чтобы они находились на 1-2 см ниже поверхности. Неплохо подготовить для посева домашнюю листовую землю и заблаговременно перемешать ее с землей.

[info_b]А вот луковицы стоит сажать ранней осенью, в начале сентября. Их нужно положить в не слишком глубокие лунки одинакового размера и глубиной до 10 см. Расстояние между ними должно составлять 25-30 см - это идеальное расстояние для того, чтобы растение развивалось в обширную кучу, заполняя пространство, но не перекрывая друг друга. [/info_b]

Правильно посаженный дикий чеснок на грядке может пустить зеленые листья уже в феврале, но большинство сформируется в марте.

Все части растения пригодны для использования, но наиболее ценным пищевым и травяным сырьем являются, конечно же, ярко-зеленые, молодые, свежесобранные листья.

Где купить семена?

Семена черемши продают в садовых магазинах, различных интернет-магазинах, а также на популярных маркетплейсах. Например, на Ozon пакетики стоят примерно по 4 BYN.

А на Wildberries, 1 пакетик стоит чуть более 7 BYN.

Требования к посадке медвежьего лука

Важно знать требования медвежьего лука, чтобы не совершить ключевых ошибок при любительском выращивании - чрезмерное воздействие солнечного света ограничивает рост растения, а также приводит к быстрому высыханию сочных зеленых листьев после цветения.

Поэтому при выращивании растения важно выделить для него тенистое место и обеспечить водой. Когда дикий чеснок нуждается в наибольшем количестве воды для правильного развития? Садоводы указывают на определенные зависимости:

привыращивании из семян он требует больше воды в период прорастания (февраль-март);

выращенный из луковиц требует больше воды в период интенсивного роста (апрель-май).

Перед тем как посадить медвежий лук на своем огороде, необходимо позаботиться еще об одной процедуре - уничтожении сорняков на месте планируемой культуры. Очистка почвы от растений, конкурирующих за воду, имеет решающее значение в этом случае. В то время как сорняки оказывают очень пагубное влияние на чеснок, соседство деревьев и кустарников, затеняющих участок на большой площади, даже желательно.

Черемша хорошо растет на грядках, предварительно удобренных листовой землей, домашним компостом или навозом хорошего качества. Важно, чтобы до посева или посадки и глубокого удобрения почвы прошло достаточно времени.

Растение можно выращивать после таких овощей, как огурцы или сельдерей.

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Ничто не мешает вам посеять медвежий чеснок на приподнятых грядках, но и там, и на открытых грядках ему необходимо затенение, чтобы солнце не ограничивало рост растения и не снижало ожидаемый урожай. Чем больше условия в вашем саду будут напоминать естественные условия в лесах, тем лучше будут развиваться грядки с зелеными листовыми деликатесами.

Помните, что грядки черемши естественным образом покрывают целые участки. Зеленые кучки, расстилающиеся по поверхности земли, как плотные ковры, могут образоваться и в вашем саду, если вы не будете выращивать их контролируемым образом. Дикий чеснок довольно экспансивен и любит разрастаться вширь, поэтому учитывайте это при выборе участка.

Хотите узнать, как подготовиться к выращиванию черемши? Вот проверенные советы, придерживайтесь их, и ваш урожай будет поистине великолепным:

дикий чеснок следует высаживать в плодородную, слегка кислую, хорошо дренированную и всегда слегка влажную почву - помните, что избыток воды тоже не полезен для растения, особенно если вы сажаете его из луковиц, которые могут просто сгнить в такой непересыхающейпочве из-за недостатка солнца;

прежде чем приступить к посадке или посеву, не забудьте тщательно перекопать участок - почву следует подготовить, разрыхлив, удалив камни, добавив натуральные удобрения и прополов сорняки;

посейте семена на подготовленную грядку поздней осенью, если только вы не используете свежий материал - ранний посев важен, если вы используете семена, собранные естественным путем (сразу после июльского сбора урожая), так как длительное хранение семян может повлиять на их всхожесть; покупные готовые семена следует сеять позже, когда погода станет холоднее;

почву, в которую вы сеете семена чеснока, можно смешать с чистым, желательно влажным, холодным песком, чтобы способствовать прорастанию;

После посадки или посева медвежьего лука необходимо помнить о минеральных удобрениях, в которых нуждается растение. Поэтому осенью следует внести в почву необходимое количество фосфорно-калийной смеси в одной, равномерно отмеренной дозе. А когда на грядке появляются первые всходы, это явный признак того, что пришло время для второго внесения азота. Этот важный для роста чеснока элемент должен быть внесен в подготовленную почву еще до начала посева.

Уход за черемшой

Что включает в себя последующий уход за медвежьим луком? Вашей главной задачей после того, как растение выросло на грядке, будет добросовестная прополка почвы. Это очень важно, чтобы не было нездоровой конкуренции за воду и необходимые для роста вещества.

Кроме того, необходимо регулярно пополнять запасы воды, особенно если почва в этом месте не имеет естественной влажности.

Следите также за тем, чтобы почва не превращалась в компактную корку. Для этого регулярно проводите рыхление. Если у вас нет времени на улучшение структуры верхней части почвы и частые поливы, позаботьтесь о том, чтобы почва была тщательно замульчирована. Для этого хорошо подходит слой измельченной сосновой коры. В качестве альтернативы можно использовать солому, которая не только поддерживает оптимальный уровень влажности, но и уменьшает рост сорняков там, где они наиболее нежелательны.

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Какими свойствами обладает ведьмин лук?

Слава медвежьего чеснока в травничестве пришла не на пустом месте. Список его питательных и полезных свойств настолько велик, что трудно перечислить все достоинства этого дикорастущего растения.

Самые ценные, сочные и вкусные листья для различных целей можно собирать уже в марте, а лучше в начале апреля, когда они не только наиболее богаты питательными веществами, но и полны вкуса, еще молоды, свежи и очень ароматны. Однако использовать их можно недолго, так как после срезания они быстро вянут, что негативно сказывается на органолептических ощущениях, если вы планируете есть их сырыми.

Растение содержит множество минералов, аминокислот, каротиноидов, жирных кислот и витаминов - в основном А, С и Е в натуральной, хорошо усваиваемой форме.

Осенний медвежий лук можно есть сырым, добавлять в салаты, бутерброды, супы или ароматные соусы и песто, освежая и обогащая разнообразные блюда. Многим будет приятно узнать, что медвежий чеснок, очень богатый питательными веществами, не оставляет характерного послевкусия и запаха, как его обычный сородич, которого мы по этой причине стараемся избегать в своем рационе. Листья чеснока можно есть сырыми, замороженными или сушеными, но важно не кипятить их, поскольку такая обработка лишает растение вкуса и аромата.

Согласно имеющимся данным и продолжающимся исследованиям, известно, что медвежий лук:

оказывает благотворное влияние на укрепление иммунной системы;

помогает лечить респираторные инфекции;

помогает регулировать работу кишечника и поддерживает баланс обменных процессов;

содержащиеся в нем соединения серы дополнительно защищают организм на клеточном уровне от свободных радикалов;

положительно влияет на сердечно-сосудистую систему и помогает снизить чрезмерно высокое кровяное давление.

Ранее Telegraf.news писал, что осень в саду — это, прежде всего, время уборки в садах, огородах и на цветниках. Хотя все еще многие виды растений радуют нас красочными цветами, фруктами и художественно опадающими листьями, среди них появилось много места для новых образцов. Что сеять и сажать в ноябре? Не только луковичные цветы. Вот список растений, которые нужно успеть укоренить на участке перед зимой.

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